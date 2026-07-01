Bacalaureat 2026 Istorie. Rezolvarea subiectelor, greşeala pe care elevii ar fi putut să o facă foarte uşor la examen. Update

Subiectul I: atenție la formularea cerințelor. Potrivit profesorului, cele mai multe exerciții nu au ridicat dificultăți, însă elevii trebuiau să citească foarte atent cerințele.

„Cele două spații istorice trebuiau să se regăsească și în sursa A, și în sursa B. Răspunsul corect era Țara Românească și Moldova”, a explicat acesta.

La exercițiul privind relația de cauzalitate, profesorul a precizat că indiciul era chiar în text, prin conectorul „ca urmare”, iar la cerința referitoare la fapte istorice din perioada 1866-1886 puteau fi oferite mai multe exemple, precum Constituția din 1866 sau Războiul de Independență din 1877.

El a atras atenția că mulți elevi pierd puncte din neatenție.

„Dacă se solicită asemănarea dintre două acțiuni, aceasta este cea care se punctează. Mulți elevi descriu evenimentele, dar uită să formuleze asemănarea cerută.”

Subiectul al II-lea: argumentarea făcea diferența

Și la al doilea subiect răspunsurile se regăseau în mare parte în textul despre întemeierea și consolidarea Moldovei. Profesorul spune că punctele puteau fi pierdute la exercițiile de argumentare.

„La punctul de vedere era obligatoriu ca acesta să fie susținut prin două informații din sursă. Dacă elevii au folosit un singur citat, exercițiul se punctează doar parțial.”

În ceea ce privește ultimul exercițiu, candidații trebuiau să argumenteze participarea românilor la acțiuni militare antiotomane, putând folosi exemple precum bătălia de la Vaslui, atacul de noapte de la Târgoviște, Campania cea Lungă sau cruciada de la Varna.

Subiectul al III-lea: un singur răspuns posibil la Constituție

La eseul despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea, profesorul spune că tema era una previzibilă pentru elevii care au învățat programa.

El a subliniat că la cerința privind constituția din perioada stalinistă exista un singur răspuns corect.