Streamerul care a terminat patru jocuri GTA în mai puțin de 100 de ore. Mai are unul înainte de GTA 6

Patru jocuri GTA în mai puțin de 100 de ore

Kai Cenat și-a propus să termine cinci jocuri Grand Theft Auto în timpul transmisiunilor sale. A început cu GTA III, a continuat cu Vice City și San Andreas, apoi a ajuns la GTA IV. După încheierea celui de-al patrulea joc, streamerul s-a mutat în Los Santos pentru ultima parte a provocării, potrivit Mashable.

La finalul GTA IV, cronometrul afișat pe stream indica 100 de ore, 47 de minute și 10 secunde. Pe 6 noiembrie, Cenat a anunțat pe X că începe GTA V, printr-un mesaj scurt adresat fanilor: „Intrați pe stream, joc acum GTA 5!”.

Maratonul acoperă mai multe etape importante din istoria francizei. GTA III a introdus perspectiva tridimensională care avea să definească seria, Vice City și San Andreas au devenit două dintre cele mai apreciate jocuri ale generației PlayStation 2, iar GTA IV a adus o nouă versiune a orașului Liberty City. GTA V este ultima oprire înainte de apariția următorului capitol.

Kai Cenat a recreat o scenă celebră cu Big Smoke

Provocarea a depășit granițele jocurilor. Într-un videoclip publicat pe YouTube, care a strâns peste 500.000 de vizualizări, Kai Cenat s-a costumat în Niko Bellic, protagonistul din GTA IV, și a mers la un drive-thru McDonald’s alături de un interpret îmbrăcat în Big Smoke din GTA: San Andreas.

Cei doi au recreat una dintre cele mai cunoscute scene din joc, în care Big Smoke comandă o cantitate impresionantă de mâncare. Secvența a devenit celebră în comunitatea fanilor Grand Theft Auto și continuă să fie folosită ca referință în meme-uri și videoclipuri dedicate seriei.

Apariția personajului în videoclipul lui Cenat a adăugat o componentă de divertisment maratonului, dincolo de orele petrecute în fața jocurilor. Referințele la momentele memorabile din titlurile Rockstar au contribuit la interesul publicului pentru întreaga provocare.

GTA 6 îl va duce înapoi în Vice City

După GTA V, atenția se va muta asupra GTA 6, care urmează să fie lansat pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Noul joc readuce seria în Vice City, într-o versiune modernă a orașului inspirat de Miami.