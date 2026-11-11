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Streamerul care a terminat patru jocuri GTA în mai puțin de 100 de ore. Mai are unul înainte de GTA 6

Streamerul care a terminat patru jocuri GTA în mai puțin de 100 de ore. Mai are unul înainte de GTA 6
Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Kai Cenat a transformat așteptarea pentru GTA 6 într-un maraton dedicat seriei Grand Theft Auto. Streamerul american, care are aproximativ 22 de milioane de urmăritori pe Twitch, a terminat deja GTA III, Vice City, San Andreas și GTA IV.

A mai rămas un singur titlu pe listă, GTA V, iar provocarea este urmărită în direct de comunitatea sa. Maratonul a început pe 5 noiembrie, cu mai puțin de două săptămâni înainte de lansarea noului joc Rockstar Games.

Patru jocuri GTA în mai puțin de 100 de ore

Kai Cenat și-a propus să termine cinci jocuri Grand Theft Auto în timpul transmisiunilor sale. A început cu GTA III, a continuat cu Vice City și San Andreas, apoi a ajuns la GTA IV. După încheierea celui de-al patrulea joc, streamerul s-a mutat în Los Santos pentru ultima parte a provocării, potrivit Mashable.

La finalul GTA IV, cronometrul afișat pe stream indica 100 de ore, 47 de minute și 10 secunde. Pe 6 noiembrie, Cenat a anunțat pe X că începe GTA V, printr-un mesaj scurt adresat fanilor: „Intrați pe stream, joc acum GTA 5!”.

Maratonul acoperă mai multe etape importante din istoria francizei. GTA III a introdus perspectiva tridimensională care avea să definească seria, Vice City și San Andreas au devenit două dintre cele mai apreciate jocuri ale generației PlayStation 2, iar GTA IV a adus o nouă versiune a orașului Liberty City. GTA V este ultima oprire înainte de apariția următorului capitol.

Kai Cenat a recreat o scenă celebră cu Big Smoke

Provocarea a depășit granițele jocurilor. Într-un videoclip publicat pe YouTube, care a strâns peste 500.000 de vizualizări, Kai Cenat s-a costumat în Niko Bellic, protagonistul din GTA IV, și a mers la un drive-thru McDonald’s alături de un interpret îmbrăcat în Big Smoke din GTA: San Andreas.

Cei doi au recreat una dintre cele mai cunoscute scene din joc, în care Big Smoke comandă o cantitate impresionantă de mâncare. Secvența a devenit celebră în comunitatea fanilor Grand Theft Auto și continuă să fie folosită ca referință în meme-uri și videoclipuri dedicate seriei.

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Apariția personajului în videoclipul lui Cenat a adăugat o componentă de divertisment maratonului, dincolo de orele petrecute în fața jocurilor. Referințele la momentele memorabile din titlurile Rockstar au contribuit la interesul publicului pentru întreaga provocare.

GTA 6 îl va duce înapoi în Vice City

După GTA V, atenția se va muta asupra GTA 6, care urmează să fie lansat pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Noul joc readuce seria în Vice City, într-o versiune modernă a orașului inspirat de Miami.

Kai Cenat a vorbit deja despre felul în care intenționează să abordeze viitoarea aventură. De data aceasta, nu vrea să se grăbească pentru a termina povestea principală. Streamerul preferă să exploreze lumea jocului, să descopere ce se întâmplă între misiuni și să acorde atenție activităților secundare.

El le-a recomandat și fanilor să își rezerve timp pentru propriile sesiuni de joc. După maratonul actual, în care obiectivul este să termine cinci titluri într-un interval cât mai scurt, experiența GTA 6 va avea un ritm diferit.

Streamerul nu știe încă atunci când va opri transmisiunea

Kai Cenat nu a stabilit o oră la care va încheia maratonul. Decizia depinde de momentul în care va considera că a terminat sesiunea, iar streamerul a explicat acest lucru într-un mesaj publicat pe X: „Nu voi încheia transmisiunea până când nu voi simți că a venit momentul potrivit”.

Astfel, durata ultimei etape rămâne deschisă. GTA V este singurul joc care îl mai desparte de încheierea provocării, iar transmisiunea poate fi urmărită pe canalul său de Twitch.

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