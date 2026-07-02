Stațiunea din România unde plutești fără efort. Mulți o compară cu Marea Moartă
La mai puțin de 20 de kilometri de Sibiu se află una dintre cele mai neobișnuite stațiuni din România, un loc unde turiștii descoperă în fiecare vară senzația de a pluti fără efort pe apă. Ocna Sibiului este adesea comparată cu celebra Mare Moartă datorită concentrației ridicate de sare din lacurile sale, însă avantajul este că această experiență poate fi trăită chiar în inima Transilvaniei, fără un drum de mii de kilometri.
Cum au apărut lacurile sărate de la Ocna Sibiului
Povestea stațiunii începe cu sute de ani în urmă, când în zonă se exploata sarea. În urma prăbușirii unor galerii subterane s-au format numeroase lacuri saline, care au transformat complet peisajul local.
Astăzi, Ocna Sibiului găzduiește peste 10 lacuri utilizate în scop turistic și terapeutic, iar întregul complex este cunoscut drept unul dintre cele mai importante centre balneare din România. Salinitatea foarte ridicată a apei face ca densitatea acesteia să fie mult mai mare decât în lacurile obișnuite, motiv pentru care corpul uman plutește aproape fără niciun efort.
Pentru mulți turiști, prima intrare în apă este o experiență surprinzătoare. Chiar și persoanele care nu știu să înoate observă imediat că apa le susține corpul aproape complet.
Lacul care a făcut stațiunea celebră
Cel mai cunoscut dintre lacurile din Ocna Sibiului este Lacul Brâncoveanu, însă turiștii sunt atrași și de Lacul Fără Fund, unul dintre cele mai vechi și mai spectaculoase din stațiune.
Lacul Fără Fund este înconjurat de numeroase legende și este considerat unul dintre cele mai vechi lacuri saline din România. Deși numele sugerează o adâncime infinită, specialiștii au stabilit că acesta are aproximativ 34 de metri adâncime.
Fenomenul care îi fascinează pe vizitatori este stratificarea apei. La suprafață, apa este mai caldă, în timp ce la adâncime temperatura scade semnificativ, ceea ce creează condiții speciale și contribuie la proprietățile terapeutice ale lacurilor.
De ce este comparată cu Marea Moartă
Comparația cu Marea Moartă nu este întâmplătoare. În anumite lacuri din Ocna Sibiului, concentrația de sare este atât de mare încât plutirea devine aproape inevitabilă.
În plus, nămolul sapropelic extras din zonă este folosit de zeci de ani în tratamente balneare și este apreciat pentru efectele sale asupra afecțiunilor reumatice, articulare și dermatologice.
Mulți turiști aleg stațiunea nu doar pentru relaxare, ci și pentru beneficiile asupra sănătății. Băile sărate sunt recomandate persoanelor care suferă de dureri articulare, probleme musculare sau afecțiuni ale aparatului locomotor.
O destinație accesibilă pentru întreaga familie
Un alt avantaj important al Ocnei Sibiului este accesibilitatea. Stațiunea se află foarte aproape de Sibiu, unul dintre cele mai frumoase orașe din România, ceea ce permite turiștilor să combine o zi de relaxare la lacurile sărate cu vizitarea centrului istoric, a Pieței Mari sau a celebrului Pod al Minciunilor.
În sezonul estival, complexul balnear dispune de plaje amenajate, zone pentru copii, terase și spații de agrement, transformând stațiunea într-o alegere populară pentru familii.
Prețurile sunt, de asemenea, considerabil mai mici decât cele practicate în multe destinații de pe litoral, motiv pentru care Ocna Sibiului atrage anual zeci de mii de vizitatori din întreaga țară.
Un loc unic în România
Deși România are numeroase stațiuni balneare, puține oferă o experiență asemănătoare celei de la Ocna Sibiului. Posibilitatea de a pluti fără efort, proprietățile terapeutice ale apei și ale nămolului, istoria locului și apropierea de Sibiu transformă această destinație într-una dintre cele mai interesante opțiuni pentru o escapadă de vară.
Pentru cei care visează să experimenteze senzația celebră a plutirii din Marea Moartă, dar nu vor să călătorească până în Orientul Mijlociu, Ocna Sibiului oferă o alternativă surprinzătoare chiar în centrul României.