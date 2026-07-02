Stațiunea din România unde plutești fără efort. Mulți o compară cu Marea Moartă

Astăzi, Ocna Sibiului găzduiește peste 10 lacuri utilizate în scop turistic și terapeutic, iar întregul complex este cunoscut drept unul dintre cele mai importante centre balneare din România. Salinitatea foarte ridicată a apei face ca densitatea acesteia să fie mult mai mare decât în lacurile obișnuite, motiv pentru care corpul uman plutește aproape fără niciun efort.

Pentru mulți turiști, prima intrare în apă este o experiență surprinzătoare. Chiar și persoanele care nu știu să înoate observă imediat că apa le susține corpul aproape complet.

Lacul care a făcut stațiunea celebră

Cel mai cunoscut dintre lacurile din Ocna Sibiului este Lacul Brâncoveanu, însă turiștii sunt atrași și de Lacul Fără Fund, unul dintre cele mai vechi și mai spectaculoase din stațiune.

Lacul Fără Fund este înconjurat de numeroase legende și este considerat unul dintre cele mai vechi lacuri saline din România. Deși numele sugerează o adâncime infinită, specialiștii au stabilit că acesta are aproximativ 34 de metri adâncime.

Fenomenul care îi fascinează pe vizitatori este stratificarea apei. La suprafață, apa este mai caldă, în timp ce la adâncime temperatura scade semnificativ, ceea ce creează condiții speciale și contribuie la proprietățile terapeutice ale lacurilor.

De ce este comparată cu Marea Moartă

Comparația cu Marea Moartă nu este întâmplătoare. În anumite lacuri din Ocna Sibiului, concentrația de sare este atât de mare încât plutirea devine aproape inevitabilă.

În plus, nămolul sapropelic extras din zonă este folosit de zeci de ani în tratamente balneare și este apreciat pentru efectele sale asupra afecțiunilor reumatice, articulare și dermatologice.