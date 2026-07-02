Ultima ora
Cum va funcționa noua parcare “Puzzle” din Sectorul 6. Mașina este parcată automat, în cât timp poate fi recuperată
ACTUALITATE

Stațiunea din România unde plutești fără efort. Mulți o compară cu Marea Moartă

Stațiunea din România unde plutești fără efort. Mulți o compară cu Marea Moartă
3imagini
Cum au apărut lacurile sărate (Foto: Facebook)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
Google Urmărește pe Google

La mai puțin de 20 de kilometri de Sibiu se află una dintre cele mai neobișnuite stațiuni din România, un loc unde turiștii descoperă în fiecare vară senzația de a pluti fără efort pe apă. Ocna Sibiului este adesea comparată cu celebra Mare Moartă datorită concentrației ridicate de sare din lacurile sale, însă avantajul este că această experiență poate fi trăită chiar în inima Transilvaniei, fără un drum de mii de kilometri.

Cuprins
  1. Cum au apărut lacurile sărate de la Ocna Sibiului
  2. Lacul care a făcut stațiunea celebră
  3. De ce este comparată cu Marea Moartă
  4. O destinație accesibilă pentru întreaga familie
  5. Un loc unic în România

Cum au apărut lacurile sărate de la Ocna Sibiului

Povestea stațiunii începe cu sute de ani în urmă, când în zonă se exploata sarea. În urma prăbușirii unor galerii subterane s-au format numeroase lacuri saline, care au transformat complet peisajul local.

Astăzi, Ocna Sibiului găzduiește peste 10 lacuri utilizate în scop turistic și terapeutic, iar întregul complex este cunoscut drept unul dintre cele mai importante centre balneare din România. Salinitatea foarte ridicată a apei face ca densitatea acesteia să fie mult mai mare decât în lacurile obișnuite, motiv pentru care corpul uman plutește aproape fără niciun efort.

Pentru mulți turiști, prima intrare în apă este o experiență surprinzătoare. Chiar și persoanele care nu știu să înoate observă imediat că apa le susține corpul aproape complet.

Lacul care a făcut stațiunea celebră

Cel mai cunoscut dintre lacurile din Ocna Sibiului este Lacul Brâncoveanu, însă turiștii sunt atrași și de Lacul Fără Fund, unul dintre cele mai vechi și mai spectaculoase din stațiune.

Lacul Fără Fund este înconjurat de numeroase legende și este considerat unul dintre cele mai vechi lacuri saline din România. Deși numele sugerează o adâncime infinită, specialiștii au stabilit că acesta are aproximativ 34 de metri adâncime.

Fenomenul care îi fascinează pe vizitatori este stratificarea apei. La suprafață, apa este mai caldă, în timp ce la adâncime temperatura scade semnificativ, ceea ce creează condiții speciale și contribuie la proprietățile terapeutice ale lacurilor.

De ce este comparată cu Marea Moartă

Comparația cu Marea Moartă nu este întâmplătoare. În anumite lacuri din Ocna Sibiului, concentrația de sare este atât de mare încât plutirea devine aproape inevitabilă.

În plus, nămolul sapropelic extras din zonă este folosit de zeci de ani în tratamente balneare și este apreciat pentru efectele sale asupra afecțiunilor reumatice, articulare și dermatologice.

Mulți turiști aleg stațiunea nu doar pentru relaxare, ci și pentru beneficiile asupra sănătății. Băile sărate sunt recomandate persoanelor care suferă de dureri articulare, probleme musculare sau afecțiuni ale aparatului locomotor.

O destinație accesibilă pentru întreaga familie

Un alt avantaj important al Ocnei Sibiului este accesibilitatea. Stațiunea se află foarte aproape de Sibiu, unul dintre cele mai frumoase orașe din România, ceea ce permite turiștilor să combine o zi de relaxare la lacurile sărate cu vizitarea centrului istoric, a Pieței Mari sau a celebrului Pod al Minciunilor.

În sezonul estival, complexul balnear dispune de plaje amenajate, zone pentru copii, terase și spații de agrement, transformând stațiunea într-o alegere populară pentru familii.

Prețurile sunt, de asemenea, considerabil mai mici decât cele practicate în multe destinații de pe litoral, motiv pentru care Ocna Sibiului atrage anual zeci de mii de vizitatori din întreaga țară.

Un loc unic în România

Deși România are numeroase stațiuni balneare, puține oferă o experiență asemănătoare celei de la Ocna Sibiului. Posibilitatea de a pluti fără efort, proprietățile terapeutice ale apei și ale nămolului, istoria locului și apropierea de Sibiu transformă această destinație într-una dintre cele mai interesante opțiuni pentru o escapadă de vară.

Pentru cei care visează să experimenteze senzația celebră a plutirii din Marea Moartă, dar nu vor să călătorească până în Orientul Mijlociu, Ocna Sibiului oferă o alternativă surprinzătoare chiar în centrul României.

Cum va funcționa noua parcare “Puzzle” din Sectorul 6. Mașina este parcată automat, în cât timp poate fi recuperată
Revista presei
Femeia.ro
Imagini virale! Ce a făcut o femeie chiar în timpul protestelor din Paris
Hit.ro
Telefonul Android îți arată ce aplicații ți-au folosit camera și microfonul fără să știi. Unde găsești setarea ascunsă
Romania TV
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
Hope.ro
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
Adevarul
„În România, oamenii nu mai construiesc astfel de case”. Locuința de 73.000 de euro dintr-un sat transilvan i-a uimit pe străini
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Peste 51.000 de elevi învață despre alimentație sănătoasă și mediu în noul an școlar, într-un proiect susținut de chefi cu stele Michelin
Zooland.ro
Șarpele care are un păianjen la capătul cozii. Ce au descoperit cercetătorii după ce i-au scanat scheletul?