Stațiunea din România care altădată atrăgea mii de turiști este acum pustie. Proprietarii și-au scos pensiunile la vânzare
Una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România traversează un sezon estival dificil, iar efectele se văd atât în numărul redus de turiști, cât și în afacerile locale. Proprietarii de pensiuni spun că rezervările au scăzut puternic, unele unități au fost deja scoase la vânzare, iar reprezentanții industriei susțin că situația este chiar mai dificilă decât în perioada pandemiei. Pe fondul reducerii voucherelor de vacanță și al scăderii puterii de cumpărare, hotelierii se confruntă cu unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani.
- Pensiunile din Băile Felix au fost scoase la vânzare după scăderea numărului de turiști
- Reducerea voucherelor de vacanță a schimbat comportamentul turiștilor
- Efectele se văd și în marile complexe hoteliere
- Datele oficiale confirmă scăderea turismului
- Turiștii spun că prețurile influențează durata concediilor
Pensiunile din Băile Felix au fost scoase la vânzare după scăderea numărului de turiști
Deși este perioada în care stațiunile ar trebui să fie pline de vizitatori, în Băile Felix atmosfera este cu totul diferită. Pe arterele principale se observă puțini turiști, iar mai multe pensiuni afișează anunțuri de vânzare.
Operatorii din turism spun că numărul redus al rezervărilor îi obligă să ia în calcul măsuri pe care până acum nu le-au considerat necesare. Pentru unii proprietari, reducerea cheltuielilor sau chiar vânzarea afacerii a devenit o soluție în contextul actual.
Managerul unei pensiuni cu 12 camere, Răzvan Malița, care administrează afacerea împreună cu familia sa, spune că sezonul din acest an este unul extrem de dificil.
„Majoritatea țin acum să își reducă cheltuielile, iar asta simțim noi în gradul de ocupare. Putem zice că e un an mai slab decât în perioada pandemiei”, afirmă acesta, potrivit Digi24.
Reducerea voucherelor de vacanță a schimbat comportamentul turiștilor
Potrivit administratorilor de unități turistice, una dintre cele mai importante schimbări este legată de utilizarea voucherelor de vacanță. Dacă în anii anteriori acestea reprezentau o parte importantă din rezervări, acum ponderea lor a scăzut considerabil.
Răzvan Malița explică faptul că efectul era mai mare decât simplul număr al voucherelor folosite, deoarece turiștii veneau adesea însoțiți de familie sau prieteni.
„În anii precedenți, 40% din rezervări erau făcute pe tichete, dar acei 40% erau, de fapt, 60%, pentru că una din două camere mai venea cu niște prieteni. Acum e sub 15%”, spune managerul pensiunii.
Scăderea rezervărilor este resimțită astfel nu doar de pensiuni, ci și de restaurante, terase și celelalte afaceri care depind de fluxul de vizitatori din stațiune.
Efectele se văd și în marile complexe hoteliere
Nu doar pensiunile independente resimt această perioadă dificilă. Și marile complexe turistice spun că sezonul actual este mai slab comparativ cu anul trecut.
Dumitru Fechete, directorul unui complex hotelier care administrează și aquapark-ul din stațiune, afirmă că inclusiv numărul persoanelor care trec pragul centrului de agrement este mai mic.
„Noi administrăm și aquaparc-ul, care este un barometru al stațiunii, iar anul acesta e o mică scădere, de 5-6% față de anul trecut”, spune acesta.
Potrivit reprezentanților industriei, astfel de indicatori oferă o imagine clară asupra evoluției întregii stațiuni.
Datele oficiale confirmă scăderea turismului
Situația din Băile Felix este susținută și de statisticile oficiale. Datele Institutului Național de Statistică pentru primele trei luni ale anului indică o contracție de 5,8% a numărului de turiști.
Primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza, spune că actualul context nu favorizează dezvoltarea turismului.
„Nu este cea mai bună perioadă a turismului românesc! Și contextul internațional, dar și măsurile naționale nu sunt în măsură să ne ajute. Datele de la statistică ne arată o scădere de 30%”, explică edilul.
Autoritățile și reprezentanții industriei consideră că mai mulți factori contribuie la această evoluție, iar efectele sunt vizibile în întreaga stațiune.
Turiștii spun că prețurile influențează durata concediilor
Pe lângă modificările privind voucherele de vacanță, turiștii spun că și costurile actuale îi determină să își schimbe planurile.
„Prețurile actuale sunt foarte ridicate. Persoanele care vin simt acest lucru la buzunar. Și atunci, în loc să stea o săptămână, preferă să stea doar trei zile”, afirmă un turist.
Astfel, chiar și cei care aleg în continuare stațiunea își reduc durata sejurului, lucru care influențează încasările operatorilor din turism.
În anii anteriori, stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai raportau aproape 250.000 de turiști pe an, însă sezonul actual se desfășoară într-un ritm mult mai lent, potrivit informațiilor prezentate.