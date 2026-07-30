Stațiunea din România care altădată atrăgea mii de turiști este acum pustie. Proprietarii și-au scos pensiunile la vânzare

Operatorii din turism spun că numărul redus al rezervărilor îi obligă să ia în calcul măsuri pe care până acum nu le-au considerat necesare. Pentru unii proprietari, reducerea cheltuielilor sau chiar vânzarea afacerii a devenit o soluție în contextul actual.

Managerul unei pensiuni cu 12 camere, Răzvan Malița, care administrează afacerea împreună cu familia sa, spune că sezonul din acest an este unul extrem de dificil.

„Majoritatea țin acum să își reducă cheltuielile, iar asta simțim noi în gradul de ocupare. Putem zice că e un an mai slab decât în perioada pandemiei”, afirmă acesta, potrivit Digi24.

Reducerea voucherelor de vacanță a schimbat comportamentul turiștilor

Potrivit administratorilor de unități turistice, una dintre cele mai importante schimbări este legată de utilizarea voucherelor de vacanță. Dacă în anii anteriori acestea reprezentau o parte importantă din rezervări, acum ponderea lor a scăzut considerabil.

Răzvan Malița explică faptul că efectul era mai mare decât simplul număr al voucherelor folosite, deoarece turiștii veneau adesea însoțiți de familie sau prieteni.

„În anii precedenți, 40% din rezervări erau făcute pe tichete, dar acei 40% erau, de fapt, 60%, pentru că una din două camere mai venea cu niște prieteni. Acum e sub 15%”, spune managerul pensiunii.

Scăderea rezervărilor este resimțită astfel nu doar de pensiuni, ci și de restaurante, terase și celelalte afaceri care depind de fluxul de vizitatori din stațiune.

Efectele se văd și în marile complexe hoteliere

Nu doar pensiunile independente resimt această perioadă dificilă. Și marile complexe turistice spun că sezonul actual este mai slab comparativ cu anul trecut.

Dumitru Fechete, directorul unui complex hotelier care administrează și aquapark-ul din stațiune, afirmă că inclusiv numărul persoanelor care trec pragul centrului de agrement este mai mic.