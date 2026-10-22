Sprijin financiar pentru fermele de porci și păsări, după scumpirea energiei. Ce costuri ar putea fi acoperite de stat

Ce ar însemna concret ajutorul pentru fermieri

Principala problemă semnalată este costul energiei. Fermele avicole și cele de porci au nevoie permanent de electricitate și, în funcție de activitate și tehnologie, de gaze pentru încălzire, ventilație, iluminat, alimentarea echipamentelor și menținerea condițiilor necesare animalelor.

Atunci când energia se scumpește, costul suplimentar intră direct în prețul de producție al cărnii, ouălor sau al animalelor livrate mai departe în lanț.

„Aceste două sectoare au nevoie urgent de intervenția statului pentru a limita efectul creșterii prețurilor în producție. Vor pierde competitivitatea de care dispun astăzi și pe piața internațională lucrurile depind de câteva procente, nu de 10-20%”, a avertizat Tánczos Barna.

Acesta susține că o creștere importantă a prețurilor la electricitate și gaze poate provoca pierderi mari fermelor și că intervenția statului trebuie să fie rapidă.

Practic, dacă schema va fi aprobată, statul nu ar urma neapărat să achite întreaga factură a unei ferme. Varianta discutată presupune compensarea unei părți din costuri, astfel încât producătorul să suporte mai ușor diferența provocată de scumpirea energiei.

Cum s-ar putea calcula banii

Formula nu a fost stabilită. Sunt însă luate în calcul mai multe variante. Ajutorul ar putea depinde de consumul de energie al fermei, de capacitatea de producție sau de numărul locurilor de cazare pentru animale. O altă variantă este raportarea la facturile anterioare, astfel încât statul să compenseze o parte din creșterea costului energiei.

De exemplu, dacă o fermă ajunge să plătească semnificativ mai mult pentru aceeași cantitate de energie consumată, schema ar putea acoperi o parte din diferență. Procentul compensat, plafonul maxim pentru fiecare beneficiar și perioada de referință nu sunt însă stabilite în acest moment.

„Mai mult ca sigur, va fi nevoie de o schemă națională de ajutor de stat pe care să o notifice următorul ministru”, a explicat Tánczos Barna.

Acesta susține că mecanismele europene analizate până acum nu răspund suficient nevoilor crescătorilor de porci și păsări, inclusiv din cauza codurilor CAEN eligibile.