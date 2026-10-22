Sprijin financiar pentru fermele de porci și păsări, după scumpirea energiei. Ce costuri ar putea fi acoperite de stat
Crescătorii de porci și păsări din România ar putea beneficia de o nouă schemă de ajutor de stat prin care să le fie compensată o parte din cheltuielile cu energia electrică și gazele naturale. Propunerea a fost formulată de Tánczos Barna, fost ministru interimar al Agriculturii, care avertizează că scumpirea energiei poate reduce rapid competitivitatea fermelor românești.
Deocamdată, nu vorbim despre un ajutor aprobat și nici despre bani pe care fermierii îi pot solicita deja. Astfel, următorul pas ar trebui să fie elaborarea unei scheme naționale de ajutor de stat, stabilirea beneficiarilor și a formulei de calcul, iar mecanismul ar urma să fie notificat autorităților europene, după caz.
Ce ar însemna concret ajutorul pentru fermieri
Principala problemă semnalată este costul energiei. Fermele avicole și cele de porci au nevoie permanent de electricitate și, în funcție de activitate și tehnologie, de gaze pentru încălzire, ventilație, iluminat, alimentarea echipamentelor și menținerea condițiilor necesare animalelor.
Atunci când energia se scumpește, costul suplimentar intră direct în prețul de producție al cărnii, ouălor sau al animalelor livrate mai departe în lanț.
„Aceste două sectoare au nevoie urgent de intervenția statului pentru a limita efectul creșterii prețurilor în producție. Vor pierde competitivitatea de care dispun astăzi și pe piața internațională lucrurile depind de câteva procente, nu de 10-20%”, a avertizat Tánczos Barna.
Acesta susține că o creștere importantă a prețurilor la electricitate și gaze poate provoca pierderi mari fermelor și că intervenția statului trebuie să fie rapidă.
Practic, dacă schema va fi aprobată, statul nu ar urma neapărat să achite întreaga factură a unei ferme. Varianta discutată presupune compensarea unei părți din costuri, astfel încât producătorul să suporte mai ușor diferența provocată de scumpirea energiei.
Cum s-ar putea calcula banii
Formula nu a fost stabilită. Sunt însă luate în calcul mai multe variante. Ajutorul ar putea depinde de consumul de energie al fermei, de capacitatea de producție sau de numărul locurilor de cazare pentru animale. O altă variantă este raportarea la facturile anterioare, astfel încât statul să compenseze o parte din creșterea costului energiei.
De exemplu, dacă o fermă ajunge să plătească semnificativ mai mult pentru aceeași cantitate de energie consumată, schema ar putea acoperi o parte din diferență. Procentul compensat, plafonul maxim pentru fiecare beneficiar și perioada de referință nu sunt însă stabilite în acest moment.
„Mai mult ca sigur, va fi nevoie de o schemă națională de ajutor de stat pe care să o notifice următorul ministru”, a explicat Tánczos Barna.
Acesta susține că mecanismele europene analizate până acum nu răspund suficient nevoilor crescătorilor de porci și păsări, inclusiv din cauza codurilor CAEN eligibile.
De ce energia scumpă poate ajunge și în prețul alimentelor
Problema nu privește doar profitul fermierilor. Dacă producerea unui kilogram de carne sau a unui ou devine mai scumpă, producătorul are câteva variante: să accepte o marjă de profit mai mică, să reducă producția sau să încerce să transfere o parte din costuri mai departe.
În final, o parte dintre scumpiri poate ajunge de-a lungul lanțului comercial până la consumator. Nu înseamnă însă că o creștere de 10% a energiei determină automat o majorare cu 10% a prețului cărnii sau ouălor, deoarece energia reprezintă doar una dintre cheltuielile unei ferme.
Energia pentru 2027 este cotată mai scump
Presiunea ar putea continua și anul viitor. În septembrie, energia electrică angro cu livrare în 2027 era cotată la aproximativ 627-650 de lei/MWh, comparativ cu circa 560-570 de lei/MWh pentru energia cu livrare în 2026. Diferența ajunge astfel la aproximativ 67-80 de lei/MWh.
Aceste valori nu reprezintă însă factura finală a fermierului. Prețul efectiv depinde de contractul de furnizare, tarife și celelalte componente incluse în factură, iar cotațiile angro se pot modifica.
Probleme similare privind costul energiei sunt semnalate și în alte industrii. Conducerea Dacia a atras recent atenția asupra diferențelor dintre costurile suportate în România și cele ale altor uzine ale grupului Renault.
Pentru crescătorii de porci și păsări, miza schemei solicitate este păstrarea costurilor de producție la un nivel care să le permită să concureze cu fermele din alte state. Dacă măsura va fi adoptată, fermierii ar putea suporta mai ușor scumpirea energiei, fără să fie obligați să transfere întreaga creștere în prețurile de producție.
Deocamdată însă, fermierii nu trebuie să depună cereri. Schema nu este aprobată, iar valoarea ajutorului, beneficiarii, perioada de aplicare și formula exactă de compensare urmează să fie stabilite de Ministerul Agriculturii.