Spotify ar putea cere încă 5 dolari pe lună pentru remixuri AI. Unii abonați amenință că își vor închide conturile

Cum ar funcționa instrumentul Spotify pentru remixuri generate cu AI

Spotify a anunțat pentru prima dată planurile privind această funcție în luna mai. Instrumentul ar permite modificarea melodiilor în timp real, cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât ascultătorii să poată adapta muzica la preferințele sau la atmosfera unui anumit moment.

De exemplu, o baladă lentă despre o despărțire ar putea fi transformată într-o piesă dance, potrivită pentru o petrecere. O altă posibilitate ar fi schimbarea vocii interpretului, astfel încât melodia să fie cântată de un alt artist, chiar dacă acesta nu a înregistrat niciodată versiunea respectivă.

Funcția ar extinde utilizarea AI în Spotify. Platforma folosește deja această tehnologie pentru recomandări și personalizarea experienței de ascultare. AI DJ poate răspunde solicitărilor formulate vocal, iar Prompted Playlist permite crearea unor liste de redare pe baza descrierilor scrise de abonați.

Noua funcție ar muta însă personalizarea de la alegerea melodiilor la modificarea efectivă a acestora. În loc să selecteze o altă piesă sau o listă de redare, ascultătorii ar putea interveni asupra versiunii originale și ar putea obține variante adaptate propriilor preferințe.

Cât ar putea costa remixurile AI și ce artiști ar participa

Potrivit Financial Times, Spotify ia în calcul un tarif suplimentar de 4-5 dolari pe lună pentru accesul la instrumentul de remixare. Lansarea ar fi programată pentru începutul lui 2027, dar compania nu a confirmat oficial nici prețul, nici data exactă.

Oferta disponibilă ar depinde în mare măsură de artiștii și casele de discuri care acceptă participarea. Spotify are deja acorduri cu Universal Music Group, Merlin, Believe și Kobalt, însă existența unui contract cu o casă de discuri nu înseamnă automat că întregul său catalog va putea fi folosit pentru remixuri generate cu AI.

Conform informațiilor publicate de Financial Times, fiecare artist ar urma să decidă individual dacă dorește să participe, chiar și atunci când casa de discuri cu care colaborează a semnat un acord cu Spotify. În cazul artiștilor distribuiți prin Believe și TuneCore, procesul ar presupune două etape: mai întâi, aceștia ar trebui să accepte să fie luați în considerare pentru proiecte AI, iar apoi să decidă separat dacă se alătură programului Spotify.