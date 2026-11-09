Spotify ar putea cere încă 5 dolari pe lună pentru remixuri AI. Unii abonați amenință că își vor închide conturile
Spotify ar putea introduce un nou abonament suplimentar, care le-ar permite ascultătorilor să transforme melodiile preferate folosind inteligența artificială. Funcția ar urma să ofere posibilitatea de a schimba genul muzical al unei piese sau chiar vocea interpretului, astfel încât aceeași melodie să poată fi ascultată într-o variantă complet diferită. Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, lansarea este vizată pentru începutul anului 2027, iar compania analizează un tarif suplimentar de 4-5 dolari pe lună pentru abonații Premium.
Ideea a stârnit deja reacții împărțite. În timp ce unii ascultători ar putea fi interesați de posibilitatea de a personaliza muzica, alții consideră că Spotify ar trebui să își îmbunătățească serviciul existent, nu să introducă o nouă taxă. Pe rețelele sociale au apărut inclusiv amenințări cu renunțarea la abonament.
Cum ar funcționa instrumentul Spotify pentru remixuri generate cu AI
Spotify a anunțat pentru prima dată planurile privind această funcție în luna mai. Instrumentul ar permite modificarea melodiilor în timp real, cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât ascultătorii să poată adapta muzica la preferințele sau la atmosfera unui anumit moment.
De exemplu, o baladă lentă despre o despărțire ar putea fi transformată într-o piesă dance, potrivită pentru o petrecere. O altă posibilitate ar fi schimbarea vocii interpretului, astfel încât melodia să fie cântată de un alt artist, chiar dacă acesta nu a înregistrat niciodată versiunea respectivă.
Funcția ar extinde utilizarea AI în Spotify. Platforma folosește deja această tehnologie pentru recomandări și personalizarea experienței de ascultare. AI DJ poate răspunde solicitărilor formulate vocal, iar Prompted Playlist permite crearea unor liste de redare pe baza descrierilor scrise de abonați.
Noua funcție ar muta însă personalizarea de la alegerea melodiilor la modificarea efectivă a acestora. În loc să selecteze o altă piesă sau o listă de redare, ascultătorii ar putea interveni asupra versiunii originale și ar putea obține variante adaptate propriilor preferințe.
Cât ar putea costa remixurile AI și ce artiști ar participa
Potrivit Financial Times, Spotify ia în calcul un tarif suplimentar de 4-5 dolari pe lună pentru accesul la instrumentul de remixare. Lansarea ar fi programată pentru începutul lui 2027, dar compania nu a confirmat oficial nici prețul, nici data exactă.
Oferta disponibilă ar depinde în mare măsură de artiștii și casele de discuri care acceptă participarea. Spotify are deja acorduri cu Universal Music Group, Merlin, Believe și Kobalt, însă existența unui contract cu o casă de discuri nu înseamnă automat că întregul său catalog va putea fi folosit pentru remixuri generate cu AI.
Conform informațiilor publicate de Financial Times, fiecare artist ar urma să decidă individual dacă dorește să participe, chiar și atunci când casa de discuri cu care colaborează a semnat un acord cu Spotify. În cazul artiștilor distribuiți prin Believe și TuneCore, procesul ar presupune două etape: mai întâi, aceștia ar trebui să accepte să fie luați în considerare pentru proiecte AI, iar apoi să decidă separat dacă se alătură programului Spotify.
Prin urmare, nu toate melodiile disponibile pe platformă vor putea fi transformate automat. Participarea artiștilor și acordurile privind drepturile asupra înregistrărilor vor determina ce opțiuni vor avea la dispoziție abonații.
Abonații Spotify amenință că vor renunța la serviciu
Anunțul privind posibila taxă suplimentară nu a fost primit cu entuziasm de toți ascultătorii. Pe rețeaua X, un abonat care folosește Spotify din 2017 a scris că își va anula abonamentul dacă planul companiei va deveni realitate. Un alt utilizator a criticat direcția în care se îndreaptă platforma și a cerut ca Spotify să renunțe la această inițiativă.
Nemulțumirea nu se limitează la prețul instrumentului AI. Unii abonați au început deja să caute alternative și au întrebat cum își pot transfera listele de redare și melodiile salvate pe alte servicii. Pe Reddit, în comunitatea r/indieheads, discuțiile s-au concentrat asupra unor platforme precum Tidal și Qobuz, dar și asupra posibilității de a cumpăra muzică direct de pe Bandcamp.
Totuși, renunțarea la Spotify nu este o decizie simplă pentru toată lumea. Unii ascultători apreciază accesul la podcasturi și posibilitatea de a descoperi rapid trupe și artiști noi. Aceste funcții, alături de recomandările personalizate, reprezintă o parte importantă din experiența oferită de platformă și fac mai dificilă trecerea la un serviciu concurent.
Spotify are o relație complicată cu muzica generată de AI
Există o contradicție în strategia Spotify privind inteligența artificială. Pe de o parte, compania ar vrea să le ofere abonaților posibilitatea de a genera remixuri și coveruri cu AI. Pe de altă parte, încearcă să limiteze încărcarea de muzică generată automat în cantități mari și să îi ajute pe ascultători să identifice artiștii virtuali.
Muzica produsă cu AI a câștigat deja vizibilitate pe platformă. Trupa virtuală The Velvet Sundown a depășit un milion de ascultări pe Spotify în 2025, iar cântăreața generată cu ajutorul inteligenței artificiale Xania Monet a ajuns în clasamentul Billboard Adult R&B Airplay în același an.