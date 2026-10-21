Ce vrea să schimbe noul ministru al Educației în școlile din România. Sorin Ionescu, mesaj la preluarea mandatului: „Venim de la catedră, din mijlocul copiilor”

„O să vă asigur că de acum încolo vom lucra așa cum am lucrat în aceste zile, ca o echipă, pentru că ce avem noi cu toții în comun este că venim de la firul ierbii, venim de la catedră.”

Ministrul delegat a legat această experiență de continuitatea activității profesionale, indiferent de durata mandatului.

„Suntem oameni care lucrăm de mulți ani în sistemul de educație și, indiferent de cât va dura această demnitate, ne vom întoarce tot în educație, tot la catedră, tot în mijlocul copiilor”, a declarat Sorin Ionescu.

Mesajul său a fost transmis în cadrul ceremoniei la care a participat și premierul Luca Niculescu. Sorin Costreie a preluat conducerea Ministerului Educației și Cercetării de la Mihai Dimian, în timp ce Sorin Ionescu ocupă funcția de ministru delegat pentru școli.

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Ce atribuții are noul ministru delegat

Funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar a fost înființată în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Sorin Ionescu își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului Educației și Cercetării și poate fi sprijinit de cel mult doi secretari de stat.

Noua organizare îi permite ministrului delegat să emită ordine de ministru, în limitele atribuțiilor stabilite. Formula a fost introdusă prin prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Niculescu.

Sorin Ionescu este profesor de istorie și a condus Colegiul Național Bănățean din Timișoara. Înainte de această poziție, a lucrat și în administrația educațională, ca inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

A absolvit în 1999 Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie a Universității de Vest, la specializarea Istorie. Ulterior, a devenit profesor la Colegiul Național Bănățean, iar în 2010 a obținut doctoratul în istorie la Universitatea din Oradea.