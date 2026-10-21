Ce vrea să schimbe noul ministru al Educației în școlile din România. Sorin Ionescu, mesaj la preluarea mandatului: „Venim de la catedră, din mijlocul copiilor”
Sorin Ionescu a preluat miercuri, 21 octombrie, mandatul de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, într-o formulă nouă de conducere a Ministerului Educației și Cercetării. Profesorul de istorie a pus accentul pe experiența la catedră a noii echipe și a promis că preocuparea pentru copii va rămâne centrală pe durata mandatului.
„Ne vom întoarce tot în educație, tot la catedră”
La ceremonia de preluare a mandatului, Sorin Ionescu a vorbit despre colaborarea cu ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie. Acesta a spus că noua echipă reunește oameni care cunosc sistemul din interior și care vor reveni în educație după încheierea funcțiilor guvernamentale.
„O să vă asigur că de acum încolo vom lucra așa cum am lucrat în aceste zile, ca o echipă, pentru că ce avem noi cu toții în comun este că venim de la firul ierbii, venim de la catedră.”
Ministrul delegat a legat această experiență de continuitatea activității profesionale, indiferent de durata mandatului.
„Suntem oameni care lucrăm de mulți ani în sistemul de educație și, indiferent de cât va dura această demnitate, ne vom întoarce tot în educație, tot la catedră, tot în mijlocul copiilor”, a declarat Sorin Ionescu.
Mesajul său a fost transmis în cadrul ceremoniei la care a participat și premierul Luca Niculescu. Sorin Costreie a preluat conducerea Ministerului Educației și Cercetării de la Mihai Dimian, în timp ce Sorin Ionescu ocupă funcția de ministru delegat pentru școli.
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Ce atribuții are noul ministru delegat
Funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar a fost înființată în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Sorin Ionescu își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului Educației și Cercetării și poate fi sprijinit de cel mult doi secretari de stat.
Noua organizare îi permite ministrului delegat să emită ordine de ministru, în limitele atribuțiilor stabilite. Formula a fost introdusă prin prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Niculescu.
Sorin Ionescu este profesor de istorie și a condus Colegiul Național Bănățean din Timișoara. Înainte de această poziție, a lucrat și în administrația educațională, ca inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.
A absolvit în 1999 Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie a Universității de Vest, la specializarea Istorie. Ulterior, a devenit profesor la Colegiul Național Bănățean, iar în 2010 a obținut doctoratul în istorie la Universitatea din Oradea.
Mulțumiri pentru Sorin Ion, eliberat din funcție
În discursul de preluare a mandatului, Sorin Ionescu i-a mulțumit fostului secretar de stat Sorin Ion pentru activitatea din învățământul preuniversitar. Acesta a evidențiat dificultățile perioadei în care fostul oficial a lucrat în minister.
„Vreau să mai mulțumesc unui om. Este vorba despre Sorin Ion, secretarul de stat care s-a ocupat de învățământul preuniversitar, un om care și-a dăruit zilele și nopțile pentru a rezolva multe situații din sistemul preuniversitar, într-o perioadă, într-adevăr, dificilă.”
Sorin Ion și Marian Daragiu au fost eliberați din funcțiile de secretari de stat prin deciziile publicate în Monitorul Oficial marți seară, 20 octombrie. Schimbările au venit după învestirea noului Guvern.
Sorin Ion ocupa funcția de secretar de stat din 2020, când fusese numit de premierul Ludovic Orban. A rămas în minister în mandatele succesive ale Monicăi Anisie, lui Sorin Cîmpeanu, Ligiei Deca, lui Daniel David și lui Mihai Dimian.
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Promisiunea transmisă la începutul mandatului
Sorin Ionescu a susținut că educația devine o prioritate și a invocat declarațiile premierului în sprijinul acestei idei. Încheierea intervenției sale a fost dedicată angajamentului față de copii.
„Așa cum ați văzut și dumneavoastră, educația devine o prioritate. Declarațiile premierului susțin punctul nostru de vedere. Mulțumesc, suntem aproape și vă promitem că zi și noapte ne vom gândi la copiii noștri.”
Preluarea mandatului are loc în timpul desfășurării concursului național pentru funcțiile de director și director adjunct. Sorin Ion, căruia noul ministru delegat i-a mulțumit public, a fost și președintele comisiei care se ocupă de organizarea concursului.