SMS-ul cu taxa de parcare îți poate goli contul. Avertisment urgent pentru șoferii din România

Cum arată mesajul cu taxa de parcare falsă

SMS-ul începe cu o formulare care pare oficială. Victima este anunțată că „are plăți restante” în contul de parcare. Nu este precizat clar cine administrează acel cont. Nici locul în care ar fi fost înregistrată presupusa datorie.

Mesajul continuă cu o aparentă concesie. Destinatarului i se spune că, datorită istoricului bun de plată, mai are o ultimă șansă să achite suma fără penalități. Formularea este menită să ofere credibilitate. În același timp, creează impresia că expeditorul cunoaște date despre victimă.

Atacatorii introduc apoi amenințarea. În exemplul analizat de DNSC, termenul-limită este 28 iulie 2026. După această dată, mesajul susține că pot apărea taxe suplimentare de cel puțin 200 de lei. Sunt menționate inclusiv dobânzi, costuri de recuperare și consecințe asupra istoricului de credit.

Toate aceste elemente au un singur scop. Trebuie să te determine să acționezi înainte să verifici informația. Este aceeași strategie folosită în numeroase mesaje SMS false de tip phishing. Emoția este urmată de urgență. Apoi apare solicitarea de a accesa un link.

Ce se întâmplă dacă deschizi linkul primit

Simpla deschidere a paginii nu înseamnă automat că ai pierdut bani. Pericolul crește atunci când completezi formularul afișat. Site-ul poate imita o platformă de parcare, pagina unei primării sau un serviciu cunoscut de plăți.

Victimei îi pot fi cerute numele, numărul de telefon și adresa. Urmează informațiile cardului. Pagina poate solicita numărul complet, data expirării și codul de securitate. În unele cazuri, atacatorii încearcă să obțină și codul primit prin SMS pentru confirmarea tranzacției.