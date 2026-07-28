SMS-ul cu taxa de parcare îți poate goli contul. Avertisment urgent pentru șoferii din România
Românii sunt vizați de o nouă tentativă de fraudă distribuită prin SMS. Mesajul susține că destinatarul are taxe de parcare neachitate și trebuie să facă urgent o plată. În realitate, linkul duce către o pagină controlată de atacatori, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Miza nu este presupusa datorie. Escrocii încearcă să obțină date personale și bancare. Mesajul este construit atent. Mai întâi provoacă teamă. Apoi promite evitarea penalităților. În final, introduce un termen-limită foarte scurt.
Cum arată mesajul cu taxa de parcare falsă
SMS-ul începe cu o formulare care pare oficială. Victima este anunțată că „are plăți restante” în contul de parcare. Nu este precizat clar cine administrează acel cont. Nici locul în care ar fi fost înregistrată presupusa datorie.
Mesajul continuă cu o aparentă concesie. Destinatarului i se spune că, datorită istoricului bun de plată, mai are o ultimă șansă să achite suma fără penalități. Formularea este menită să ofere credibilitate. În același timp, creează impresia că expeditorul cunoaște date despre victimă.
Atacatorii introduc apoi amenințarea. În exemplul analizat de DNSC, termenul-limită este 28 iulie 2026. După această dată, mesajul susține că pot apărea taxe suplimentare de cel puțin 200 de lei. Sunt menționate inclusiv dobânzi, costuri de recuperare și consecințe asupra istoricului de credit.
Toate aceste elemente au un singur scop. Trebuie să te determine să acționezi înainte să verifici informația. Este aceeași strategie folosită în numeroase mesaje SMS false de tip phishing. Emoția este urmată de urgență. Apoi apare solicitarea de a accesa un link.
Ce se întâmplă dacă deschizi linkul primit
Simpla deschidere a paginii nu înseamnă automat că ai pierdut bani. Pericolul crește atunci când completezi formularul afișat. Site-ul poate imita o platformă de parcare, pagina unei primării sau un serviciu cunoscut de plăți.
Victimei îi pot fi cerute numele, numărul de telefon și adresa. Urmează informațiile cardului. Pagina poate solicita numărul complet, data expirării și codul de securitate. În unele cazuri, atacatorii încearcă să obțină și codul primit prin SMS pentru confirmarea tranzacției.
Suma afișată este, de regulă, mică. Tocmai de aceea frauda pare credibilă. Atacatorii nu urmăresc însă doar încasarea taxei inventate. Datele copiate pot fi folosite pentru plăți mai mari sau pentru alte tentative de furt.
Metoda seamănă cu fraudele care cer plata unor taxe inventate. Se schimbă doar pretextul. În locul unui colet blocat apare o parcare neachitată. În ambele situații, pagina falsă încearcă să te convingă să introduci datele cardului.
Cum te protejezi și ce faci dacă ai introdus datele
Nu apăsa linkul din mesaj. Verifică mai întâi expeditorul. DNSC atrage atenția că SMS-ul poate apărea ca fiind trimis de la o adresă de e-mail. Acesta este un indiciu important. Domeniul din link poate conține cuvinte precum „parcare” sau „plată”, fără să aparțină unei instituții reale.
Intră manual pe site-ul oficial al primăriei sau al operatorului de parcare. Nu folosi adresa primită în SMS. Poți verifica separat dacă există o datorie. O notificare reală trebuie să conțină informații clare, nu doar amenințări și un buton pentru plată urgentă.
Fii atent și la paginile deschise prin coduri sau linkuri afișate în locuri publice. Un domeniu fals poate copia aproape perfect designul unei platforme legitime. Același pericol apare și în cazul unui scam cu un cod QR fals.
Dacă ai introdus datele cardului, blochează-l imediat din aplicația băncii. Sună apoi la numărul oficial al instituției financiare. Cere verificarea tranzacțiilor și înlocuirea cardului. Schimbă parolele conturilor afectate și nu confirma notificări de plată pe care nu le recunoști.
Tentativa poate fi raportată la numărul 1911. DNSC primește sesizări și prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Păstrează o captură a mesajului, adresa linkului și orice dovadă a tranzacției.