Serialul care transformă fotbalul Angliei într-o dramă despre frică, eșec și identitate. „Dragă Anglia” ajunge pe HBO Max. Când vezi „Dear England” INTERVIU

La un moment dat, însă, ei trebuie să îndeplinească și funcția unui personaj într-o dramă. Fie că este Harry Kane sau Othello, personajul are un rol în termeni de ce își dorește, care îi sunt obstacolele, obiectivele, ce învață, cum se schimbă, care sunt punctele forte și slăbiciunile lui. Este grozav să ai această biografie existentă, pentru că nu îi inventezi de la zero, dar, în cele din urmă, trebuie să te eliberezi puțin. Cred că publicul înțelege și recunoaște asta. Nu am fost în vestiar la pauză când pierdeam cu Slovacia în Germania, în 2024. Odată ce părăsesc terenul, personajele devin ale mele și fac tot ce pot pentru a prezenta ceea ce cred că s-ar fi putut întâmpla și ce conversații ar fi putut avea loc în acele momente private.

Titlul „Dear England” vine din scrisoarea lui Gareth Southgate către națiune. Ce mesaj ai vrut să aduci din acea scrisoare în serial?

James Graham: Titlul „Dear England” este luat din scrisoarea pe care Gareth a scris-o către națiune în 2021, în timpul Campionatului European pe care îl găzduiam. La acel moment, pandemia se răspândea în lume și era un moment important în viețile noastre. Pentru mine, acea scrisoare a fost un mod impresionant de a vorbi despre de ce sportul, în special fotbalul, înseamnă atât de mult pentru oameni în această țară și în întreaga lume.

Mi s-a părut foarte filozofică în felul în care vorbea despre motivul pentru care aceste momente sportive joacă un rol atât de important în identitatea noastră, în sentimentul nostru de apartenență și în povestea noastră națională. Gareth folosea ideea de conștiință colectivă, aproape ca un academician, iar asta mi-a confirmat că proiectul lui mergea mult dincolo de fotbal. Vorbea despre un capitol extraordinar din viața noastră națională, Anglia și Regatul Unit în sens mai larg, un capitol interesant, haotic, dificil, o perioadă de divizare și instabilitate. M-a entuziasmat ideea de a încerca să dau sens acelui moment național, dar prin prisma adiacentă a naționalei masculine de fotbal a Angliei și a muncii pe care o făceau pentru a se înțelege pe ei înșiși și propria națiune.

Cum crezi că poate fotbalul să schimbe o națiune?

James Graham: Fotbalul înseamnă crearea unor amintiri colective. Mereu m-am întrebat de ce, mai ales în epoca modernă, cineva poate sta acasă cu un televizor uriaș și sistem surround, având o experiență de calitate urmărind singur sfertul de finală al unei Cupe Mondiale, dar simte nevoia să meargă să vadă meciul într-un pub zgomotos, unde trebuie să stea la coadă la toaletă.

Cred că se întâmplă asta pentru că vrei să fii cu oamenii și să împarți acel moment, atât cu oameni pe care îi cunoști, cât și cu oameni pe care nu îi cunoști. Ce este o națiune, dacă nu povestea pe care ne-o spunem despre noi înșine? Cred că oamenii vor să simtă cu adevărat asta. Mă simt norocos că vin din zona dramaturgiei, așa că știu puterea teatrului și a faptului de a fi aproape de oameni care urmăresc ceva emoționant, plin de speranță sau inspirațional. Cred că sportul face asta, la fel și drama. Când o națiune se uită, împreună sau separat, la o dramă TV care vorbește despre un moment și despre care nu ne putem opri din vorbit, asta ne transformă într-o țară și într-o comunitate.

Care sunt celelalte teme ale serialului Dear England?

James Graham: Se simte, mai ales în Anglia, dar și în alte țări, că există o anxietate existențială legată de apartenență și identitate. Anglia este o țară foarte veche și suntem, practic, cea mai veche democrație funcțională continuă de pe pământ care încă există. Dar cred că ne-am pierdut ușor capacitatea de a ne imagina viitorul și pare că suntem blocați și stagnăm de mult timp. De aici vine o nesiguranță legată de identitate și coeziune, iar o parte din ea se manifestă foarte negativ. Există un element toxic în sport, cu huliganism, violență și partea urâtă a competitivității, în care oamenii cred că sunt mai buni decât alții.

Masculinitatea este, de asemenea, o temă în serial, pentru că povestea este despre naționala masculină de fotbal a Angliei. Sunt mulți bărbați în această poveste, tineri și mai în vârstă. Explorăm întrebări precum: cum joci fără frică, cum joci cu bucurie, cum joci cu libertate? Mi se pare că ceea ce Gareth Southgate a reprezentat și a încercat să facă într-un mod atât de pozitiv a fost să introducă în sport compasiune și decență, în locul unei atitudini dure, punitive și rigide. Pentru mine, asta este greșit perceput ca fiind ceva moale și ușor. De fapt, este incredibil de provocator, puternic și robust să faci un grup de băieți să vorbească despre lucrurile cu care se luptă și să accepte că tuturor ne este frică, toți pierdem, toți suntem umiliți și este greu să revii după asta. Pentru mine, acesta este mesajul de aici. Este despre cum insufli reziliență în oricine, dar mai ales în bărbați tineri. Da, poți să pierzi, poți să eșuezi și te va durea atunci. Iar după aceea poți deveni fie cea mai bună versiune a ta, fie cea mai rea.

Joseph Fiennes, despre Gareth Southgate: „Este o dramă despre starea unei națiuni”

Ai jucat în Dear England pe scenă. Ce te-a făcut să vrei să revii pentru serial?

Joseph Fiennes: Am fost foarte norocos să fac parte din producția de scenă. Este o piesă minunată și cred că oportunitatea de a lucra din nou cu James Graham și Rupert Goold și de a fi din nou în compania lor pentru a traduce ceea ce este, în esență, o dramă despre starea unei națiuni dincolo de scenă, către un public și mai larg, a fost una pe care chiar nu o puteam rata.

Ce ne poți spune despre parcursul lui Gareth în serial?

Joseph Fiennes: Mulți oameni au auzit de Gareth Southgate, mai ales dacă sunt fani ai fotbalului și cu atât mai mult dacă sunt fani ai Angliei. Parcursul lui Gareth, de când era un băiat tânăr care încerca să intre în fotbal și până când a ajuns, în cele din urmă, în lotul Angliei, este în sine o traiectorie uimitoare. A avut un moment nefericit, așa cum li se întâmplă multor jucători, la loviturile de departajare din 1996, când miza era uriașă.

În serial, există călătoria personală a lui Gareth pornind de la acel moment și ajungând la perioada în care a fost angajat de Federația Engleză și de Anglia pentru a conduce echipa sub 21 de ani. Echipa mare trecea apoi printr-o serie teribilă de înfrângeri, care a culminat cu o înfrângere în fața Islandei, o echipă cotată mult sub Anglia la acel moment. După cum mulți dintre noi știm, Gareth a fost adus ca selecționer interimar.

În „Dear England” avem aceste două parcursuri minunate: demonii personali ai lui Gareth, legați de pierderea unei cupe, și apoi imaginea mai mare, epică, a ceea ce am putea numi o reformare blândă în interiorul Angliei. A doua parte se reduce, în esență, la câțiva factori importanți, unul dintre ei fiind aducerea unei echipe de psihologi în cadrul naționalei Angliei. Multe alte sporturi și echipe aveau deja psihologi, precum golful și tenisul, dar părea că Anglia și Federația Engleză de Fotbal au întârziat să aducă această dinamică. Acesta a fost unul dintre impulsurile lui Gareth: să înțeleagă partea mentală a motivului pentru care pierdeau. Cred că Anglia și Gareth au ajuns să înțeleagă mai bine fragilitatea cu care se confruntă sportivii de elită. Așadar, acestea sunt cele două călătorii pe care le parcurgem: cea personală și cea epică. Este o experiență extraordinară.

Mai cred și că Hollywoodul a folosit cu mare succes conceptul de outsider, iar povestea noastră se încadrează perfect în această idee. Jucătorii și Gareth însuși nu erau luați în serios, iar asta creează o dramă foarte bună, pentru că, pe măsură ce încep să aibă succes, lucrurile încep să se schimbe, constant. Acești outsideri devin mult mai recunoscuți și, ca public, este o călătorie frumoasă să îi urmărești și să ții cu ei.

Cum ai abordat interpretarea lui Gareth?

Joseph Fiennes: Am avut mereu în minte, atât când făceam piesa, cât și când am filmat serialul, că interpretez pe cineva care era prezent în mintea tuturor. Lucrul norocos în viziunea lui James Graham este că aceasta este o versiune ficționalizată a cuiva despre care credem că îl cunoaștem. O mare parte din poveste explorează ce s-ar putea întâmpla în spatele ușilor închise ale vestiarului și conversațiile despre care credem că au loc acolo. Le vedem, dar într-o versiune ușor accentuată, fantastică și dramatizată a unor oameni și evenimente.

Ca actor, asta te eliberează puțin, pentru că nu facem o replică exactă. Sigur că te apropii de anumite gesturi, tonalități ale vocii și aspecte, dar asta te duce doar până la un punct. Ceea ce este cu adevărat important este conținutul și temele de dedesubt: sănătatea mintală, rasismul, masculinitatea toxică, presiunile asupra acestor sportivi de elită. La fel ca fotbalul, personajul în sine este un vehicul pentru întrebări mult mai mari.

În ceea ce privește pregătirea pentru piesă și pentru serial, am folosit în mare același material: am urmărit multe interviuri pentru a prinde intonația corectă și un sentiment al lui Gareth. Dar, din nou, piesa și serialul au propria lor ficționalizare a lui, așa că a existat și o ușoară depărtare. La exterior, a fost vorba despre a-i face garderoba absolut exactă. Avem un departament incredibil de păr și machiaj, așa că au existat mai multe componente pe care le purtam, de la nas, obraz, dinți, păr și altele, toate menite să împingă ușor și delicat imaginea în direcția potrivită, astfel încât publicul să poată vedea măcar omul pe care îl cunoaște. Apoi intrăm într-o narațiune mult mai interesantă, care merge dincolo de felul în care arată Gareth.

Povestește-ne despre colegii tăi din distribuție. Cum a fost să lucrezi cu ei?

Joseph Fiennes: Nu foarte diferit de Gareth și echipa Angliei, totul este despre cum o unitate poate veni împreună și cum indivizii se pot contopi într-o singură companie. Ca actor, am fost foarte norocos ca mare parte din viața mea să fie petrecută în compania altora, iar această experiență alături de această companie de talente extraordinare a fost cu adevărat minunată. Jodie Whittaker, care o interpretează pe Pippa Grange, aduce toată strălucirea, autenticitatea și adevărul ei într-un rol foarte important și integral. Să ai vocea, prezența și deschiderea ei de spirit, strălucirea psihologiei personajului și modul în care Jodie a accesat-o, echilibrează cu adevărat piesa.

Steve Holland este o persoană reală, antrenorul de mâna dreaptă al lui Gareth, interpretat de minunatul Daniel Ryan, cu care am legat o relație foarte strânsă. Mai avem un membru al echipei de antrenori, antrenorul fictiv Mike Webster, interpretat de Sam Spruell. Acest grup este, alături de jucători, coloana vertebrală a poveștii.

Trebuie să îi menționez în mod special pe toți actorii care îi interpretează pe jucători, pentru că sunt extraordinari. Arată ca ei, joacă rolurile și joacă fotbal ca niște profesioniști. Castingul este foarte reușit, iar ei înșiși sunt destul de unici. Este dificil să distribui astfel de roluri, dar toți tinerii actori care îi interpretează pe jucători au mers într-un bootcamp, iar acel bootcamp i-a ajutat să devină tehnic mai conectați la joc. A fost și o metodă bună de a-i uni ca echipă, pentru că s-au întors apoi pe platou ca o singură unitate, ceea ce a fost minunat de văzut.

Ce ai spune că ai învățat din această producție și cum crezi că vor reacționa spectatorii la o astfel de poveste despre naționala de fotbal a Angliei?

Joseph Fiennes: Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat făcând parte din această producție este că industria britanică de film și televiziune, atunci când se adună, este de nivel mondial. Am simțit asta cu adevărat aici și alături de BBC. Ce au livrat este o dovadă a unui talent extraordinar la toate nivelurile, iar acesta este un lucru pe care l-am învățat și care mi-a fost reamintit.

În ceea ce privește felul în care sper să reacționeze publicul, cred că „Dear England” este o piesă nuanțată, este politică. Fotbalul este politic, nu are cum să nu fie, până în cele mai mici detalii. Este o piesă politică în cel mai bun sens, nu prin faptul că îi divide pe oameni, ci prin faptul că îi aduce împreună și reflectează asupra unor teme foarte importante. Simt că psihicul națiunii noastre face parte din această discuție, prin fotbal, care ar trebui să aducă oamenii împreună. Sper cu adevărat ca „Dear England” să facă asta. „Dear England” este, în cele din urmă, o piesă despre starea națiunii și tratează subiecte serioase, toate învelite în jocul frumos.

Jodie Whittaker, despre Pippa Grange: „Serialul arată cât de mult este, de fapt, de celebrat”

Erai familiară cu piesa Dear England înainte să te alături serialului?

Jodie Whittaker: Eram familiară pentru că, atunci când mi s-a oferit rolul, piesa era în ultima săptămână la National Theatre. Nu am apucat să îl văd pe Joseph jucându-l pe Gareth Southgate, dar l-am văzut pe Gwilym Lee, care a fost fenomenal. Liz White a fost, de asemenea, absolut fenomenală în rolul Pippei Grange. Am fost complet impresionată. Mi s-a părut că piesa este extraordinară și m-a făcut să mă simt entuziasmată, inspirată și, în același timp, extrem de curioasă să văd cum urmau scenariile să se traducă în televiziune.

Cine este Pippa, personajul tău?

Jodie Whittaker: Drama este o relatare ficționalizată, dar acești oameni există și au avut aceste roluri în istoria fotbalului englez. Pippa este fascinantă pentru că se află în vârful domeniului ei, dar în psihologia sportivă, așa că nu este recognoscibilă în felul în care sunt unii dintre fotbaliști. Ce a fost grozav la rol a fost libertatea de a interpreta scriitura lui James. Știam de la distribuția piesei că fiecare abordase personajul Pippa în moduri diferite, pentru că fiecare avusese interpretări diferite ale rolului. M-a entuziasmat faptul că aceasta putea fi versiunea mea și că nu trebuia să simt că trebuie să fac o imitație a persoanei reale.

A fost de ajutor faptul că ea a scris o carte incredibilă despre psihologia fricii și despre felul în care ne raportăm la ea. Pippa a narat versiunea audio, așa că îi ascultam accentul și modul în care vorbea. Este din nord, dar a petrecut mult timp în Melbourne, iar asta se simte absolut în accentul ei. Aud o nuanță australiană peste una nordică, așa că asta m-a ajutat foarte mult să găsesc o cale de intrare în personaj.

Cum o întâlnim prima dată pe Pippa la începutul serialului Dear England?

Jodie Whittaker: O întâlnim prima dată pe Pippa în primul episod, când ține o conferință în fața unei săli de oameni despre cum să scoți ce e mai bun din oameni la locul de muncă. Dacă conduci un spațiu tiranic, nimeni nu performează la cel mai bun nivel. Când oamenii se simt îngrijiți și susținuți, vei scoate ce e mai bun din ei. Am intrat în acest obicei de a ne concentra exclusiv pe realizare și pe evitarea eșecului, când, de fapt, concentrarea strictă pe realizare creează, în esență, eșec.

În schimb, susținerea și oferirea unui spațiu în care oamenii pot pune întrebări și pot face greșeli pot oferi o mentalitate mai bună cu care cineva să își abordeze munca. În serial, Gareth vine la această conferință și așa o întâlnește inițial pe Pippa. Știe de ea pentru că a participat la conferință, dar o abordează după ce ascultă discuția pentru a o invita să devină parte din stafful de antrenori al Angliei.

Ai multe scene cu Joseph. Cum a fost?

Jodie Whittaker: Este ca și cum ai fi într-o scenă cu Gareth Southgate. Sunt foarte pasionată de fotbal și am crescut cu el toată viața. Tatăl meu este un mare fan Huddersfield Town, iar soțul meu este un mare fan Arsenal, la fel și copiii mei. Oamenii din fotbal îmi sunt foarte familiari, așa că, deși știam că în fața mea este Joseph Fiennes, au fost multe momente în care mă uitam spre el și nu îmi venea să cred că nu mă uit la Gareth Southgate sau că nu vorbesc cu el.

Ca actor, Joseph este fenomenal. Ca om, este un gentleman absolut și minunat să fie în preajma ta. Este un adevărat lider.

Ce crezi că va găsi publicul inspirațional urmărind această adaptare a poveștii lui Gareth Southgate și a naționalei masculine a Angliei?

Jodie Whittaker: Cred că ceea ce este atât de strălucit și entuziasmant la „Dear England” este faptul că această piesă nu este Hollywood. Ei nu câștigă în ultimele două secunde ale meciului și toată lumea nu aleargă pe teren plângând, iar ei nu sunt purtați pe brațe ca niște eroi. Aceasta este cea mai englezească poveste, este o celebrare absolută a dedicării și meșteșugului cuiva pentru a reuși, dar și pentru a reuși ca echipă, nu doar ca individ.

Simt că serialul îl celebrează pe Gareth Southgate și felul în care, prin experiența lui, își dorește ca echipa să devină mai bună în ritmul ei, să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă și că sănătatea mintală a nimănui nu are de suferit. Este o celebrare absolută a felului în care performanța poate fi îmbinată cu sprijinul, starea de bine și grija, iar asta se vede. Serialul arată cât de departe au ajuns ca echipă și, din păcate, rezumă și problema prin care vedem doar înfrângerea și niciodată succesul. Dacă cineva întreabă despre naționala Angliei, oamenii vor vorbi mai degrabă despre înfrângeri înainte de victorii. Cred că „Dear England” subliniază cu adevărat cât de mult este, de fapt, de celebrat.

Ai jucat fotbal pe platou, între duble, cu colegii tăi, sau ai stat departe de mingi?

Jodie Whittaker: Nu foarte mult. Aveam o Moonball pe care o aduceam pe platou, care este puțin mai grea decât o minge de tenis, așa că m-am jucat mult de-a aruncatul și prinsul cu băieții, pentru că ei jucau fotbal, dar, în esență, făceau asta pentru încălzire sau pentru antrenament. Nu mă interesa neapărat să transpir foarte tare, dar îmi place enorm să arunc și să prind. Sunt ca un câine. Aruncă-mi o minge și o prind, apoi o aduc înapoi.

Eram cățelușul de pe platou, așa că oricine voia să se joace de-a prinsul cu mine, eu mă jucam cu el. Faptul că eram în jurul unor oameni care voiau să se joace a fost grozav, apoi adaptam lucrurile ca să putem juca în interior cu mingea mea. Aveam un joc extraordinar în care încercam să ricoșăm mingea într-o cutie aflată în mijlocul coridorului. Era atât de satisfăcător, pentru că atunci când câștigam nu am simțit niciodată o realizare mai mare decât să bat o mulțime de băieți de 20 și ceva de ani la un joc de genul acela.

Will Antenbring, despre Harry Kane: „Parcursul lui este despre maturizare și leadership”

Ce ne poți spune despre Harry în serial?

Will Antenbring: Harry Kane este căpitanul naționalei Angliei și cred că parcursul lui în serial este despre maturizarea ca individ, dar și despre a învăța cum să devină lider. Este ceva ce îi vine natural, dar și ceva cu care se luptă de-a lungul serialului.

Care crezi că sunt mizele unei înfrângeri atunci când joci pentru o echipă națională? Ce impact are asta asupra unei persoane?

Will Antenbring: Există o presiune imensă și acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în timpul acestui proiect. Am filmat o scenă din meciul cu Ungaria, când Anglia a pierdut cu 4-0. Când filmam, era acolo o parte din public, figuranți, o proporție mică din mulțimea uriașă care ar fi într-un stadion real, dar doar să îi auzi strigând insulte la adresa ta și apoi să încerci să îți imaginezi asta la scara la care o trăiește echipa Angliei este incredibil. Este incredibil ce trebuie acești jucători să împingă în spatele minții lor atunci când ies pe teren.

Presiunea asupra jucătorilor este o parte importantă a serialului. Ai mai folosit ceva din perspectiva personajului tău?

Will Antenbring: Te uiți la interviuri și articole despre jucători, dar cred că trebuie și să încerci să înțelegi, cât poți de mult, cine sunt ei ca oameni și viața lor din afara fotbalului. Ceea ce explorăm în „Dear England” sunt suișurile și coborâșurile sportului. Ca jucător, când ești pe un val bun, este euforic, dar momentele de jos sunt dure.

În cel mai de jos punct, când știi că nu ai performat, întreaga lume te ia în derâdere. Forța mentală pe care trebuie să o aibă jucătorii pentru a reveni din asta, pentru a ieși din nou acolo și a juca iar, este nebunească.

Ați avut un bootcamp de fotbal la începutul procesului, împreună cu ceilalți membri ai distribuției. Cum a fost?

Will Antenbring: Unul dintre marile scopuri ale bootcampului a fost să ne facă să ne simțim mai confortabil unii cu alții. Prin acea experiență mi-am dat seama cât de mult ajung jucătorii să știe unii despre alții, pentru că petrec atât de mult timp împreună, mai ales într-un spațiu atât de fizic. Ajungi să auzi fiecare parte din viața acelei persoane, fie că glumește sau vorbește mai serios. Nu aveam cum să recreăm acea legătură într-un timp atât de scurt, dar lucrul cu grupul de actori care îi interpretează pe ceilalți jucători ai Angliei a fost extraordinar.

Am filmat și o scenă de antrenament militar în primul episod și cred că, în ansamblu, folosirea acelei scene ca microcosmos pentru forța mentală a jucătorilor a fost interesantă. Unii oameni cred că trebuie să îi distrugem pe oameni pentru a-i transforma în performeri la cel mai înalt nivel. Dar cred că „Dear England” încearcă să spună că nu trebuie să faci asta pentru a scoate ce e mai bun din oameni. Se poate face prin apreciere și iubire reciprocă, iar atunci oamenii pot da ce au mai bun.

Cum a fost antrenamentul de fotbal în sine? Cum l-ai abordat cu abilitățile tale de dinainte și cât te-ai antrenat pe cont propriu?

Will Antenbring: Nu aveam prea multe abilități, ca să fiu sincer. Am jucat mult când eram mai tânăr, dar cu siguranță nu lovesc mingea ca Harry Kane. Nu am cum să fac asta. Exersam penalty-uri constant și încercam să le execut exact cum o face el, dar trebuie să îți amintești că el s-a antrenat toată viața pentru un scop atât de specific. Este incredibil în ceea ce face.

Nu eram complet la nivelul necesar la început, așa că bootcampul a fost cu siguranță necesar pentru mine. Dar cred că toți am evoluat mult de la începutul procesului. Tyson White, antrenorul nostru, a fost esențial pentru ceea ce a ajuns pe ecran. Cred că experiența lucrului cu el este parte din motivul pentru care am devenit un grup atât de unit.

Cum a fost să lucrezi cu ceilalți membri ai distribuției ca unitate și să portretizați echipa?

Will Antenbring: Joseph este incredibil. Felul în care îl înțelege pe Gareth, mai ales după ce a făcut și piesa atât de excepțional, a însemnat că a fost minunat să fiu în jurul lui zi de zi. Recent l-am văzut fără proteze și nu l-am recunoscut, pentru că eram atât de obișnuit să îl văd ca Gareth. Cred că asta este o dovadă a abilităților lui ca actor și a departamentului de păr și machiaj.

Jodie este minunată și un om atât de deschis. Este așa și pe ecran. Felul ei de a fi te lasă să intri, iar pentru că joacă un psiholog, este perfect. Mulți dintre actorii care îi interpretează pe jucători sunt la început, la fel ca mine, iar faptul că aceasta este prima noastră introducere în televiziune a fost cu adevărat special, mai ales pentru că lovim mingea și ne distrăm împreună între duble. Ni s-au luat atât de multe mingi de fotbal de pe platou, pentru că jucam constant keepy-uppies. A fost foarte distractiv.

De ce poate funcționa „Dear England” și pentru cei care nu urmăresc fotbal

„Dragă Anglia” are toate ingredientele unei drame sportive: un lider contestat, o echipă care trebuie reconstruită, presiunea publicului, traumele istorice și meciurile care pot schimba cariere. Totuși, serialul pare să își caute publicul și dincolo de zona fanilor de fotbal, pentru că miza lui reală nu este doar dacă Anglia câștigă sau pierde, ci ce face cu propriile înfrângeri.

Într-un peisaj în care sportul este adesea redus la rezultate, „Dear England” pune accent pe procesul nevăzut: discuțiile din vestiar, frica de a rata, furia publicului, nevoia de a construi încredere și dificultatea de a schimba o cultură bazată pe rușine și duritate. Serialul folosește fotbalul ca pe o scenă națională, dar vorbește despre lucruri ușor de recunoscut în orice domeniu: presiune, eșec, imagine publică, leadership și nevoia de sprijin.

Premiera din 17 iunie, pe HBO Max, aduce în România o producție care poate fi urmărită ca dramă sportivă, dar și ca portret al unei echipe aflate în mijlocul unei schimbări de mentalitate. „Dragă Anglia” nu promite doar povestea unor turnee și penalty-uri, ci o privire asupra felului în care oamenii se pot ridica după momente care, pentru o țară întreagă, par de neuitat.