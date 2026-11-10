Semnul rutier nou care stârnește confuzie în trafic. Ce trebuie să știe șoferii înainte să intre în intersecție

Acesta pare să fie un panou de avertizare privind traseul sau prezența tramvaiului, însă semnificația exactă nu poate fi stabilită numai din fotografie. Pentru o interpretare corectă trebuie verificată forma oficială a indicatorului și contextul în care este amplasat.

Prezența unui asemenea panou nu înseamnă că șoferii trebuie să oprească automat. Ei trebuie să fie atenți la eventualele vehicule pe șine, la semnalizarea din intersecție și la regulile de prioritate aplicabile.

În zonele în care circulă tramvaie, conducătorii auto trebuie să manifeste o atenție suplimentară, mai ales atunci când traversează liniile sau efectuează viraje.

Ce trebuie s

ă faci când întâlnești mai multe indicatoare și un semafor

În partea superioară a ansamblului se află indicatorul „Cedează trecerea”, recunoscut după forma triunghiulară cu vârful în jos. Acesta obligă conducătorii auto să acorde prioritate vehiculelor care au acest drept, potrivit configurației intersecției. Totuși, atunci când semaforul funcționează normal, semnalele sale au prioritate față de indicatoarele care reglementează prioritatea.

Astfel, dacă semaforul arată roșu, șoferul trebuie să oprească înaintea marcajului de oprire sau, în lipsa acestuia, în locul prevăzut de regulile de circulație.

Dacă semaforul indică verde, conducătorul auto poate continua deplasarea în direcțiile permise, cu respectarea celorlalte reguli, inclusiv a obligației de a acorda prioritate pietonilor atunci când este cazul.