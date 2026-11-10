Ultima ora
România devine un punct strategic pentru securitatea Europei. Ce este hubul care va funcționa la Constanța
Legislație

Semnul rutier nou care stârnește confuzie în trafic. Ce trebuie să știe șoferii înainte să intre în intersecție

Semnul rutier nou care stârnește confuzie în trafic. Ce trebuie să știe șoferii înainte să intre în intersecție
Indicatorul rutier care bulversează șoferii în trafic (Fotografie realizată cu ajutorul AI)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
Google Urmărește pe Google

O combinație neobișnuită de indicatoare rutiere, surprinsă într-o intersecție și distribuită pe rețelele sociale, a stârnit numeroase reacții în rândul șoferilor. Imaginea prezintă un indicator de cedare a trecerii, un panou cu un simbol mai puțin cunoscut, un indicator pentru trecerea de pietoni și un semafor. Deși amplasarea lor poate părea derutantă, fiecare element are un rol distinct în organizarea circulației.

Cuprins
  1. Ce înseamnă indicatorul rutier cu simbolul neobișnuit
  2. Ce trebuie s
  3. ă faci când întâlnești mai multe indicatoare și un semafor
  4. De ce apare și indicatorul pentru trecerea de pietoni
  5. Alte indicatoare rutiere care pot crea confuzie

Ce înseamnă indicatorul rutier cu simbolul neobișnuit

În imaginea devenită virală, cel mai puțin familiar element este panoul pătrat, cu fundal deschis, pe care apare un simbol asemănător unei curbe, însoțit de mai multe linii.

Acesta pare să fie un panou de avertizare privind traseul sau prezența tramvaiului, însă semnificația exactă nu poate fi stabilită numai din fotografie. Pentru o interpretare corectă trebuie verificată forma oficială a indicatorului și contextul în care este amplasat.

Prezența unui asemenea panou nu înseamnă că șoferii trebuie să oprească automat. Ei trebuie să fie atenți la eventualele vehicule pe șine, la semnalizarea din intersecție și la regulile de prioritate aplicabile.

În zonele în care circulă tramvaie, conducătorii auto trebuie să manifeste o atenție suplimentară, mai ales atunci când traversează liniile sau efectuează viraje.

 

Ce trebuie s

Indicatorul rutier cu simbolul neobișnuit (Foto: Reddit)

Indicatorul rutier cu simbolul neobișnuit (Foto: Reddit)

ă faci când întâlnești mai multe indicatoare și un semafor

În partea superioară a ansamblului se află indicatorul „Cedează trecerea”, recunoscut după forma triunghiulară cu vârful în jos. Acesta obligă conducătorii auto să acorde prioritate vehiculelor care au acest drept, potrivit configurației intersecției. Totuși, atunci când semaforul funcționează normal, semnalele sale au prioritate față de indicatoarele care reglementează prioritatea.

Vezi și:
Un indicator de viteză este acoperit de crengi sau întors. Poți contesta amenda primită de la radar?
Romb galben cu un octogon roșu, indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Ce trebuie să faci când îl întâlnești

Astfel, dacă semaforul arată roșu, șoferul trebuie să oprească înaintea marcajului de oprire sau, în lipsa acestuia, în locul prevăzut de regulile de circulație.

Dacă semaforul indică verde, conducătorul auto poate continua deplasarea în direcțiile permise, cu respectarea celorlalte reguli, inclusiv a obligației de a acorda prioritate pietonilor atunci când este cazul.

Dacă semaforul este defect sau funcționează pe galben intermitent, șoferii trebuie să respecte indicatoarele de prioritate și să circule cu prudență.

De ce apare și indicatorul pentru trecerea de pietoni

Un alt element vizibil în fotografie este indicatorul care semnalizează o trecere pentru pietoni. Acesta îi avertizează pe conducătorii auto că se apropie de o zonă în care pietonii pot traversa regulamentar.

Atunci când traversarea este dirijată prin semafor, atât șoferii, cât și pietonii trebuie să respecte semnalele care li se adresează.

Prin urmare, existența mai multor indicatoare în același loc nu înseamnă neapărat că regulile se contrazic. Fiecare poate avea o funcție diferită, iar șoferii trebuie să le interpreteze împreună.

Alte indicatoare rutiere care pot crea confuzie

Există și alte semne pe care conducătorii auto le interpretează uneori greșit. De exemplu, indicatorul „Drum cu prioritate” arată că vehiculele care circulă pe acel drum au prioritate în intersecțiile nedirijate prin semafoare sau de polițist, în condițiile stabilite de semnalizare.

Indicatorul „Prioritate față de circulația din sens invers”, reprezentat prin două săgeți de culori diferite, permite trecerea cu prioritate pe sectoarele înguste de drum, dar nu elimină obligația de a evita un accident. De asemenea, indicatorul „Sfârșitul tuturor restricțiilor” nu anulează regulile generale de circulație, ci doar restricțiile specifice la care se referă.

În toate situațiile, cunoașterea semnificației indicatoarelor și respectarea ordinii de prioritate a semnalizării sunt esențiale pentru evitarea accidentelor.

La ce vârstă ar trebui să primească un copil primul telefon? Decizia care împarte părinții în două tabere
Revista presei
Femeia.ro
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Cum arată cea mai discretă mireasă din showbizz-ul românesc FOTO
Hit.ro
Noul BMW Seria 3 electric promite peste 900 km autonomie, dar primul test pe drumuri obișnuite a scos la iveală și un compromis
Romania TV
Cum arăta Oana Tomoiagă de la Asia Express înainte de operațiile estetice. Ea a slăbit și 35 de kilograme, după ce ajunsese să aibă 106 kg: Intervențiile estetice au fost soluția ideală / FOTO
Hope.ro
O cameră cu inteligență artificială ar putea preveni întâlnirile periculoase cu urșii polari. Sistemul este testat în Canada
Adevarul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
De ce ne trezim devreme exact atunci când am putea dormi mai mult? Rolul stresului și al ceasului biologic, explicat de Ela Balaj, psiholog: „Somnul nu funcționează prea bine sub presiune” EXCLUSIV 
Zooland.ro
Fermierii români ar putea primi bani în plus în 2027. Ce prevede proiectul votat de Senat
Playtech Icon
Playtech
Descarcă gratuit aplicația Playtech.ro din Google Play
Descarca
×