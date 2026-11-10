Semnul rutier nou care stârnește confuzie în trafic. Ce trebuie să știe șoferii înainte să intre în intersecție
O combinație neobișnuită de indicatoare rutiere, surprinsă într-o intersecție și distribuită pe rețelele sociale, a stârnit numeroase reacții în rândul șoferilor. Imaginea prezintă un indicator de cedare a trecerii, un panou cu un simbol mai puțin cunoscut, un indicator pentru trecerea de pietoni și un semafor. Deși amplasarea lor poate părea derutantă, fiecare element are un rol distinct în organizarea circulației.
Ce înseamnă indicatorul rutier cu simbolul neobișnuit
În imaginea devenită virală, cel mai puțin familiar element este panoul pătrat, cu fundal deschis, pe care apare un simbol asemănător unei curbe, însoțit de mai multe linii.
Acesta pare să fie un panou de avertizare privind traseul sau prezența tramvaiului, însă semnificația exactă nu poate fi stabilită numai din fotografie. Pentru o interpretare corectă trebuie verificată forma oficială a indicatorului și contextul în care este amplasat.
Prezența unui asemenea panou nu înseamnă că șoferii trebuie să oprească automat. Ei trebuie să fie atenți la eventualele vehicule pe șine, la semnalizarea din intersecție și la regulile de prioritate aplicabile.
În zonele în care circulă tramvaie, conducătorii auto trebuie să manifeste o atenție suplimentară, mai ales atunci când traversează liniile sau efectuează viraje.
Ce trebuie s
ă faci când întâlnești mai multe indicatoare și un semafor
În partea superioară a ansamblului se află indicatorul „Cedează trecerea”, recunoscut după forma triunghiulară cu vârful în jos. Acesta obligă conducătorii auto să acorde prioritate vehiculelor care au acest drept, potrivit configurației intersecției. Totuși, atunci când semaforul funcționează normal, semnalele sale au prioritate față de indicatoarele care reglementează prioritatea.
Astfel, dacă semaforul arată roșu, șoferul trebuie să oprească înaintea marcajului de oprire sau, în lipsa acestuia, în locul prevăzut de regulile de circulație.
Dacă semaforul indică verde, conducătorul auto poate continua deplasarea în direcțiile permise, cu respectarea celorlalte reguli, inclusiv a obligației de a acorda prioritate pietonilor atunci când este cazul.
Dacă semaforul este defect sau funcționează pe galben intermitent, șoferii trebuie să respecte indicatoarele de prioritate și să circule cu prudență.
De ce apare și indicatorul pentru trecerea de pietoni
Un alt element vizibil în fotografie este indicatorul care semnalizează o trecere pentru pietoni. Acesta îi avertizează pe conducătorii auto că se apropie de o zonă în care pietonii pot traversa regulamentar.
Atunci când traversarea este dirijată prin semafor, atât șoferii, cât și pietonii trebuie să respecte semnalele care li se adresează.
Prin urmare, existența mai multor indicatoare în același loc nu înseamnă neapărat că regulile se contrazic. Fiecare poate avea o funcție diferită, iar șoferii trebuie să le interpreteze împreună.
Alte indicatoare rutiere care pot crea confuzie
Există și alte semne pe care conducătorii auto le interpretează uneori greșit. De exemplu, indicatorul „Drum cu prioritate” arată că vehiculele care circulă pe acel drum au prioritate în intersecțiile nedirijate prin semafoare sau de polițist, în condițiile stabilite de semnalizare.
Indicatorul „Prioritate față de circulația din sens invers”, reprezentat prin două săgeți de culori diferite, permite trecerea cu prioritate pe sectoarele înguste de drum, dar nu elimină obligația de a evita un accident. De asemenea, indicatorul „Sfârșitul tuturor restricțiilor” nu anulează regulile generale de circulație, ci doar restricțiile specifice la care se referă.
În toate situațiile, cunoașterea semnificației indicatoarelor și respectarea ordinii de prioritate a semnalizării sunt esențiale pentru evitarea accidentelor.