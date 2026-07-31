Semnele că frigiderul începe să consume prea mult curent. Cum depistezi problema din timp
Frigiderul este unul dintre puținele electrocasnice care funcționează fără întrerupere, 24 de ore din 24, motiv pentru care orice creștere a consumului de energie poate avea un impact direct asupra facturii la electricitate. De multe ori, aparatul oferă din timp semne că nu mai funcționează eficient, însă acestea sunt trecute cu vederea. Identificarea problemelor înainte ca ele să se agraveze poate însemna atât economii la consumul de curent, cât și evitarea unei reparații costisitoare sau chiar a înlocuirii frigiderului.
- Funcționează aproape continuu? Este unul dintre primele semnale de alarmă
- Garnitura ușii poate influența consumul de energie
- Gheața acumulată în exces nu trebuie ignorată
- Alimentele nu mai sunt suficient de reci
- Condensul și supraîncălzirea exterioară pot indica o funcționare ineficientă
- Amplasarea frigiderului contează mai mult decât crezi
- Când este momentul să chemi un specialist
Funcționează aproape continuu? Este unul dintre primele semnale de alarmă
Un frigider aflat în stare bună alternează perioadele de răcire cu cele de repaus. Dacă observi că motorul pare să funcționeze aproape fără oprire sau pornește foarte des, este posibil ca aparatul să consume mai multă energie decât în mod normal.
Acest comportament poate apărea atunci când frigiderul pierde aer rece, nu mai reușește să atingă temperatura setată sau încearcă permanent să compenseze o problemă de funcționare. În astfel de situații, consumul de electricitate poate crește treptat, fără ca utilizatorul să își dea seama imediat.
Garnitura ușii poate influența consumul de energie
Una dintre cele mai frecvente cauze ale consumului ridicat este garnitura ușii. Dacă aceasta nu mai etanșează corespunzător, aerul rece iese din interior, iar compresorul este nevoit să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită.
Poți verifica rapid dacă există o problemă închizând ușa peste o foaie de hârtie. Dacă aceasta poate fi trasă foarte ușor, fără rezistență, este posibil ca garnitura să nu mai asigure o închidere eficientă.
În multe cazuri, curățarea garniturii poate rezolva problema, iar atunci când aceasta este deteriorată, înlocuirea ei poate reduce consumul de energie.
Gheața acumulată în exces nu trebuie ignorată
Dacă frigiderul sau congelatorul dezvoltă un strat gros de gheață într-un timp scurt, eficiența aparatului poate avea de suferit. Depunerile de gheață împiedică răcirea optimă și obligă sistemul de răcire să funcționeze mai intens.
Dezghețarea periodică a aparatelor care nu sunt prevăzute cu sistem No Frost contribuie la menținerea unui consum normal de energie și la funcționarea eficientă a frigiderului.
Alimentele nu mai sunt suficient de reci
Un alt indiciu că aparatul poate avea o problemă este schimbarea temperaturii din interior. Dacă băuturile nu mai sunt suficient de reci sau alimentele se alterează mai repede decât de obicei, este posibil ca frigiderul să nu mai răcească eficient.
În astfel de situații, aparatul poate consuma mai mult curent încercând să atingă temperatura setată, fără să reușească întotdeauna acest lucru.
Condensul și supraîncălzirea exterioară pot indica o funcționare ineficientă
Picăturile de apă apărute frecvent pe pereții interiori sau în jurul garniturii pot indica pătrunderea aerului cald în frigider.
De asemenea, dacă lateralele sau partea din spate a aparatului sunt mult mai fierbinți decât în mod normal, iar acest lucru persistă, este recomandată verificarea stării frigiderului. O temperatură ridicată constant poate fi un semn că sistemul funcționează mai intens decât ar trebui.
Amplasarea frigiderului contează mai mult decât crezi
Chiar și un frigider perfect funcțional poate ajunge să consume mai multă energie dacă este amplasat lângă o sursă de căldură, precum cuptorul, aragazul sau în bătaia directă a razelor soarelui.
În plus, lipsa spațiului pentru ventilare în partea din spate și pe laterale împiedică disiparea căldurii și determină compresorul să lucreze mai mult.
Când este momentul să chemi un specialist
Dacă ai verificat garnitura, ai curățat condensatorul, ai dezghețat aparatul și ai observat că frigiderul continuă să funcționeze aproape permanent sau consumul de energie rămâne neobișnuit de mare, este recomandată o verificare tehnică.
Un diagnostic realizat din timp poate identifica o defecțiune înainte ca aceasta să provoace avarii mai costisitoare. În unele situații, o reparație simplă poate readuce frigiderul la un consum normal și poate prelungi durata de viață a aparatului.
Monitorizarea modului în care funcționează frigiderul și observarea schimbărilor de comportament reprezintă cele mai simple metode prin care poți depista din timp un consum ridicat de energie. Un aparat care răcește eficient, pornește și se oprește normal și etanșează corespunzător va avea, de regulă, un consum mai redus și o durată de funcționare mai mare.