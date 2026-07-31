Semnele că frigiderul începe să consume prea mult curent. Cum depistezi problema din timp

Acest comportament poate apărea atunci când frigiderul pierde aer rece, nu mai reușește să atingă temperatura setată sau încearcă permanent să compenseze o problemă de funcționare. În astfel de situații, consumul de electricitate poate crește treptat, fără ca utilizatorul să își dea seama imediat.

Garnitura ușii poate influența consumul de energie

Una dintre cele mai frecvente cauze ale consumului ridicat este garnitura ușii. Dacă aceasta nu mai etanșează corespunzător, aerul rece iese din interior, iar compresorul este nevoit să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită.

Poți verifica rapid dacă există o problemă închizând ușa peste o foaie de hârtie. Dacă aceasta poate fi trasă foarte ușor, fără rezistență, este posibil ca garnitura să nu mai asigure o închidere eficientă.

În multe cazuri, curățarea garniturii poate rezolva problema, iar atunci când aceasta este deteriorată, înlocuirea ei poate reduce consumul de energie.

Gheața acumulată în exces nu trebuie ignorată

Dacă frigiderul sau congelatorul dezvoltă un strat gros de gheață într-un timp scurt, eficiența aparatului poate avea de suferit. Depunerile de gheață împiedică răcirea optimă și obligă sistemul de răcire să funcționeze mai intens.

Dezghețarea periodică a aparatelor care nu sunt prevăzute cu sistem No Frost contribuie la menținerea unui consum normal de energie și la funcționarea eficientă a frigiderului.

Alimentele nu mai sunt suficient de reci

Un alt indiciu că aparatul poate avea o problemă este schimbarea temperaturii din interior. Dacă băuturile nu mai sunt suficient de reci sau alimentele se alterează mai repede decât de obicei, este posibil ca frigiderul să nu mai răcească eficient.