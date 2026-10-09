Cum păstrezi căldura în casă după ce se oprește centrala. Trucuri simple pentru apartamentele de bloc
Închide draperiile după apus, verifică pe unde intră aer rece și ține închise ușile spre spațiile mai reci: acestea sunt câteva dintre măsurile care încetinesc răcirea apartamentului după oprirea centralei. Căldura acumulată în pereți, pardoseală și mobilier se eliberează treptat, însă durata confortului depinde de izolația locuinței și de pierderile către exterior. Nu trebuie să ridici temperatura exagerat înainte de oprire pentru a păstra camerele calde.
Verifică ușa de la intrare și închiderea ferestrelor
Într-un apartament de bloc, ușa spre casa scării poate fi o sursă de curent rece, mai ales dacă spațiul comun este neîncălzit. Verifică rosturile dintre toc și ușă, dar și spațiul de sub aceasta, unde o garnitură sau o perie de etanșare potrivită poate reduce circulația nedorită a aerului.
La ferestre, urmărește dacă acestea se închid complet și dacă garniturile sunt deteriorate. Dacă simți aer rece în dreptul tâmplăriei chiar și cu geamul închis, problema poate necesita înlocuirea garniturilor sau reglarea feroneriei.
În recomandările Energy Saving Trust despre etanșare, reducerea curenților nedoriți este una dintre măsurile practice pentru limitarea pierderilor de căldură. Benzile trebuie alese în funcție de tipul ferestrei și de dimensiunea rostului, astfel încât să nu împiedice închiderea corectă.
Nu acoperi grilele de ventilație și orificiile necesare funcționării în siguranță a aparatelor. Etanșarea rosturilor prin care intră aer necontrolat și blocarea ventilației sunt intervenții diferite.
Folosește draperiile fără să ascunzi caloriferul
După ce se întunecă, trage draperiile și coboară jaluzelele, dacă ai. Acoperirea potrivită a ferestrei creează un strat de aer între geam și cameră și poate reduce schimbul de căldură prin această zonă.
Ziua, procedează invers la ferestrele pe care bate soarele. În ghidul oficial australian pentru economisirea energiei iarna, folosirea luminii solare și închiderea draperiilor înainte de lăsarea întunericului sunt recomandări pentru păstrarea căldurii.
Dacă radiatorul este montat sub fereastră, evită ca draperia să îl acopere și să dirijeze aerul încălzit în spațiul dintre material și geam. Această regulă contează și după oprirea centralei, cât timp caloriferul mai eliberează căldură.
Lasă liber și spațiul din fața radiatorului. O canapea lipită de el sau hainele puse la uscat pot împiedica distribuirea căldurii în cameră.
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Separă camera caldă de spațiile mai reci
Dacă ai o cameră încălzită mai puțin sau un hol rece, păstrează închisă ușa către acestea. Aerul circulă între spații, iar deschiderea permanentă a ușilor favorizează transferul căldurii din camera mai caldă spre cea mai rece.
Măsura este utilă în special când vrei să menții confortul într-o cameră folosită după oprirea încălzirii. Nu este necesar să închizi toate ușile apartamentului dacă încăperile au temperaturi apropiate.
Totuși, nu folosi aerul cald și umed din baie ori bucătărie pentru a încălzi intenționat o cameră rece. Pe suprafețele reci, umezeala poate condensa, iar închiderea ușii nu înlocuiește încălzirea și ventilarea corespunzătoare a încăperii.
Covoarele pot face pardoseala mai confortabilă la contact, mai ales pe gresie. Ele nu produc căldură și nu înlocuiesc izolarea planșeului, lucru relevant pentru apartamentele aflate deasupra unui subsol neîncălzit.
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Păstrează căldura acumulată fără să renunți la aerisire
Când centrala se oprește, aerul nu este singurul care păstrează energie termică. Pereții și pardoselile din materiale precum betonul sau cărămida pot acumula căldură și o pot elibera ulterior, fenomen explicat în ghidul guvernamental Your Home despre inerția termică.
Această rezervă ajută mai mult dacă pierderile către exterior sunt reduse. Un apartament cu infiltrații de aer sau suprafețe slab izolate se poate răci chiar dacă materialele din interior au fost încălzite.
Dacă trebuie să aerisești, deschide larg fereastra pentru un schimb scurt de aer, apoi închide-o complet. Lăsarea geamului rabatat mult timp favorizează răcirea prelungită a zonei din jurul ferestrei și pierderea continuă de căldură.
Autoritatea germană de mediu Umweltbundesamt recomandă aerisirea scurtă și intensă în locul ferestrelor permanent rabatate. Durata trebuie adaptată vremii și nevoii de eliminare a umezelii, inclusiv după duș sau gătit.
Nici supraîncălzirea înainte de oprirea centralei nu este o metodă eficientă de conservare. Cu cât diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este mai mare, cu atât locuința pierde mai repede căldură, în aceleași condiții de izolație.
Dacă apartamentul se răcește rapid în mod repetat, urmărește unde apar curenții și ce suprafețe rămân foarte reci. La ultimul etaj, la parter sau într-un apartament de colț, verificarea izolației terasei, a planșeului ori a pereților exteriori poate fi mai relevantă decât creșterea temperaturii setate.