Cum păstrezi căldura în casă după ce se oprește centrala. Trucuri simple pentru apartamentele de bloc

La ferestre, urmărește dacă acestea se închid complet și dacă garniturile sunt deteriorate. Dacă simți aer rece în dreptul tâmplăriei chiar și cu geamul închis, problema poate necesita înlocuirea garniturilor sau reglarea feroneriei.

În recomandările Energy Saving Trust despre etanșare, reducerea curenților nedoriți este una dintre măsurile practice pentru limitarea pierderilor de căldură. Benzile trebuie alese în funcție de tipul ferestrei și de dimensiunea rostului, astfel încât să nu împiedice închiderea corectă.

Nu acoperi grilele de ventilație și orificiile necesare funcționării în siguranță a aparatelor. Etanșarea rosturilor prin care intră aer necontrolat și blocarea ventilației sunt intervenții diferite.

Folosește draperiile fără să ascunzi caloriferul

După ce se întunecă, trage draperiile și coboară jaluzelele, dacă ai. Acoperirea potrivită a ferestrei creează un strat de aer între geam și cameră și poate reduce schimbul de căldură prin această zonă.

Ziua, procedează invers la ferestrele pe care bate soarele. În ghidul oficial australian pentru economisirea energiei iarna, folosirea luminii solare și închiderea draperiilor înainte de lăsarea întunericului sunt recomandări pentru păstrarea căldurii.

Dacă radiatorul este montat sub fereastră, evită ca draperia să îl acopere și să dirijeze aerul încălzit în spațiul dintre material și geam. Această regulă contează și după oprirea centralei, cât timp caloriferul mai eliberează căldură.

Lasă liber și spațiul din fața radiatorului. O canapea lipită de el sau hainele puse la uscat pot împiedica distribuirea căldurii în cameră.