Sega părea de neoprit, apoi a pierdut totul. Deciziile care au îngropat unul dintre cele mai mari nume din gaming
Puține companii din industria jocurilor video au avut un parcurs atât de spectaculos precum Sega. De la începuturile sale ca furnizor de jocuri pentru bazele militare americane din Japonia, până la statutul de rival direct al Nintendo și ulterior la retragerea completă de pe piața consolelor, Sega reprezintă unul dintre cele mai interesante exemple despre cum inovația poate aduce succes uriaș, dar și despre cum o serie de decizii strategice neinspirate pot schimba radical destinul unei companii. În anii ’90, milioane de copii și adolescenți din întreaga lume își doreau un Sega Mega Drive, iar Sonic the Hedgehog devenise unul dintre cele mai recognoscibile personaje din cultura pop. Pentru o perioadă, Sega părea de neoprit și chiar reușise performanța de a depăși Nintendo pe piața nord-americană. Totuși, doar un deceniu mai târziu, compania renunța complet la producția de console și își schimba modelul de afaceri. Astăzi, Sega continuă să fie unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și editori de jocuri video, însă numele său este asociat mai degrabă cu francize celebre decât cu hardware-ul care i-a adus gloria în trecut.
- De la jocuri mecanice la una dintre cele mai importante companii din industrie
- Epoca de aur a jocurilor arcade
- Primii pași în lumea consolelor
- Mega Drive și apariția lui Sonic au schimbat totul
- Deciziile care au schimbat destinul companiei
- Dreamcast, consola care a venit prea devreme
- Reinventarea Sega ca dezvoltator de jocuri
- Francizele care au menținut compania în top
- Moștenirea unei companii care a schimbat industria jocurilor video
De la jocuri mecanice la una dintre cele mai importante companii din industrie
Originile Sega sunt mai puțin cunoscute publicului larg și, surprinzător, nu sunt exclusiv japoneze. Compania își are rădăcinile într-o afacere americană fondată în 1951 de Martin Bromley și Richard Stewart, care furniza aparate de pinball și alte jocuri mecanice bazelor militare americane din Japonia.
În 1960, în urma unei reorganizări și fuziuni, a luat naștere Nihon Goraku Bussan. Câțiva ani mai târziu, compania a cumpărat Rosen Enterprises, un important importator de jocuri operate cu monede, iar în 1965 și-a schimbat numele în Sega Enterprises Ltd. Denumirea „Sega” provenea din expresia „Service Games”, numele companiei inițiale.
Primul mare succes internațional a venit în 1966, odată cu lansarea jocului electro-mecanic Periscope, care a devenit extrem de popular în sălile de jocuri din întreaga lume. Acest succes a transformat Sega într-un nume important pe piața divertismentului arcade.
În următorii ani, compania și-a consolidat poziția prin dezvoltarea unor aparate din ce în ce mai complexe, iar în 1969 a fost cumpărată de Gulf and Western Industries.
Epoca de aur a jocurilor arcade
Înainte de a deveni celebră pentru console, Sega era deja unul dintre cei mai respectați producători de jocuri arcade.
Anii ’70 și începutul anilor ’80 au reprezentat perioada în care compania a lansat numeroase titluri inovatoare. Jocuri precum Zaxxon impresionau prin perspectiva izometrică, o noutate pentru acea perioadă, în timp ce Out Run redefinea jocurile de curse prin viteza ridicată și senzația de libertate oferită jucătorului.
Ulterior, Sega avea să revoluționeze și genul jocurilor de lupte odată cu apariția Virtua Fighter, unul dintre primele jocuri 3D de acest tip. Tot compania avea să stabilească noi standarde pentru simulatoarele auto prin lansarea Daytona USA, considerat unul dintre cele mai influente jocuri arcade din istorie.
Experiența acumulată în dezvoltarea tehnologiei arcade avea să joace un rol important atunci când Sega a decis să intre pe piața consolelor pentru acasă.
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Primii pași în lumea consolelor
În 1983, Sega a lansat prima sa consolă destinată locuințelor, SG-1000. Deși nu a fost un succes comercial important, aceasta a reprezentat începutul aventurii companiei în industria hardware.
Doi ani mai târziu a apărut Master System. Consola a fost apreciată pentru performanțele sale tehnice și pentru calitatea jocurilor disponibile, însă s-a lovit de un obstacol aproape imposibil de depășit: dominația Nintendo Entertainment System.
În Japonia și America de Nord, Nintendo controla piața aproape complet. Totuși, Master System a avut rezultate excelente în Europa și în America Latină, regiuni în care Sega și-a construit o bază importantă de fani.
Deși compania nu reușea încă să câștige lupta globală, experiența acumulată avea să fie valorificată odată cu lansarea următoarei generații de console.
Mega Drive și apariția lui Sonic au schimbat totul
Momentul decisiv din istoria Sega a venit în 1988, când compania a lansat Mega Drive, cunoscută în America de Nord sub numele Genesis.
La început, consola nu părea capabilă să amenințe dominația Nintendo, însă situația s-a schimbat radical în 1991, odată cu lansarea jocului Sonic the Hedgehog.
Ariciul albastru, capabil să alerge cu viteze supersonice, a devenit instantaneu mascota companiei și simbolul unei noi generații de jocuri video. Gameplay-ul rapid, nivelurile spectaculoase și personalitatea personajului au atras milioane de jucători.
Campaniile agresive de marketing desfășurate în Statele Unite au poziționat Sega drept alternativa modernă și rebelă la Nintendo. Pentru o perioadă, Genesis a reușit chiar să depășească în vânzări Super Nintendo Entertainment System pe piața americană, performanță considerată imposibilă cu doar câțiva ani înainte. A fost perioada în care Sega părea capabilă să câștige războiul consolelor.
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Deciziile care au schimbat destinul companiei
Succesul Mega Drive nu a fost însă suficient pentru a garanta viitorul companiei. În încercarea de a prelungi viața consolei, Sega a lansat perifericul 32X, care transforma Mega Drive într-un sistem pe 32 de biți.
Proiectul a fost primit cu reticență de public și dezvoltatori, deoarece foarte puține jocuri profitau cu adevărat de noul hardware. La scurt timp, compania a introdus Sega Saturn, o consolă ambițioasă, dar extrem de dificil de programat.
Lansarea grăbită, lipsa unei strategii clare de marketing și relațiile tensionate cu dezvoltatorii independenți au afectat grav performanțele comerciale ale Saturn, mai ales în America de Nord și Europa.
În același timp, Sony intra pe piață cu PlayStation, o consolă mai ușor de dezvoltat și susținută de o campanie de promovare foarte eficientă. Nintendo continua, la rândul său, să își păstreze publicul fidel prin Nintendo 64. Astfel, Sega a început să piardă teren într-un ritm accelerat.
Dreamcast, consola care a venit prea devreme
În 1999, Sega a încercat o revenire spectaculoasă prin lansarea Dreamcast. Din punct de vedere tehnologic, consola era înaintea vremii sale.
Includea funcții online integrate într-o perioadă în care jocurile multiplayer pe internet erau încă la început, dispunea de grafică avansată și introducea accesorii inovatoare precum Visual Memory Unit.
Criticii și jucătorii au apreciat Dreamcast, iar jocuri precum Shenmue, Jet Set Radio, Crazy Taxi și Soulcalibur au demonstrat potențialul uriaș al platformei.
Totuși, problemele financiare acumulate în anii precedenți și așteptarea lansării PlayStation 2 au redus dramatic vânzările.
În 2001, Sega a luat una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: oprirea definitivă a producției de console. Astfel se încheia aproape două decenii de competiție directă pe piața hardware.
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Reinventarea Sega ca dezvoltator de jocuri
Renunțarea la console nu a însemnat sfârșitul companiei. Sega și-a concentrat toate resursele asupra dezvoltării și publicării de jocuri pentru PlayStation, Xbox, Nintendo și PC.
În 2004, compania s-a unit cu Sammy Corporation, unul dintre cei mai importanți producători japonezi de aparate pachinko și alte echipamente de divertisment, formând Sega Sammy Holdings.
Fuziunea a adus stabilitate financiară și a permis continuarea investițiilor în dezvoltarea unor francize importante.
Astăzi, Sega deține numeroase studiouri de dezvoltare din Japonia, Europa și Marea Britanie, printre care Creative Assembly, Sports Interactive, Two Point Studios, Sega Hardlight, Rovio Entertainment și Atlus, compania din spatele seriilor Persona și Shin Megami Tensei.
Francizele care au menținut compania în top
Chiar dacă nu mai produce console, Sega continuă să fie una dintre cele mai importante companii din industria jocurilor video datorită portofoliului impresionant de francize. Sonic the Hedgehog rămâne simbolul companiei și continuă să apară în jocuri noi, filme și seriale de animație.
Seria Yakuza, cunoscută în Japonia drept Ryū ga Gotoku, a devenit una dintre cele mai apreciate producții moderne ale Sega. Jocurile impresionează prin poveștile complexe, personajele memorabile și recrearea fidelă a vieții urbane japoneze.
În domeniul strategiilor, seria Total War, dezvoltată de studioul britanic Creative Assembly, este considerată una dintre cele mai bune din lume, combinând luptele în timp real cu administrarea strategică pe ture.
Pe lângă acestea, Sega continuă să dezvolte și să publice jocuri din universurile Persona, Phantasy Star, Puyo Puyo, Virtua Fighter, Super Monkey Ball, Angry Birds și Sakura Wars.
Moștenirea unei companii care a schimbat industria jocurilor video
Influența Sega asupra industriei depășește cu mult perioada în care producea console. Compania a fost unul dintre pionierii jocurilor online pentru console, a contribuit la dezvoltarea graficii 3D moderne și a demonstrat că marketingul poate transforma un personaj precum Sonic într-un fenomen global.
În același timp, istoria Sega reprezintă și o lecție despre importanța deciziilor strategice. Lansările grăbite, produsele hardware complicate și lipsa unei direcții unitare au făcut ca o companie care dominase piața la începutul anilor ’90 să renunțe complet la producția de console doar câțiva ani mai târziu.
Astăzi, Sega Corporation este o subsidiară a Sega Sammy Holdings, cu sediul în Shinagawa, Tokyo, și continuă să dezvolte jocuri pentru toate platformele importante. De asemenea, grupul include companii din domeniul jocurilor arcade, al jucăriilor și al animației, precum Sega Fave, TMS Entertainment și Marza Animation Planet.
Deși numele Sega nu mai apare pe o consolă nouă, moștenirea companiei rămâne una dintre cele mai importante din istoria divertismentului digital. De la primele aparate arcade și până la revoluția produsă de Sonic sau Dreamcast, Sega a demonstrat că inovația poate schimba o industrie întreagă.
Chiar dacă a părăsit piața hardware în urmă cu peste două decenii, compania continuă să influențeze milioane de jucători din întreaga lume prin titlurile sale și prin francizele care au devenit repere ale culturii pop.