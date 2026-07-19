Sega părea de neoprit, apoi a pierdut totul. Deciziile care au îngropat unul dintre cele mai mari nume din gaming

În 1960, în urma unei reorganizări și fuziuni, a luat naștere Nihon Goraku Bussan. Câțiva ani mai târziu, compania a cumpărat Rosen Enterprises, un important importator de jocuri operate cu monede, iar în 1965 și-a schimbat numele în Sega Enterprises Ltd. Denumirea „Sega” provenea din expresia „Service Games”, numele companiei inițiale.

Primul mare succes internațional a venit în 1966, odată cu lansarea jocului electro-mecanic Periscope, care a devenit extrem de popular în sălile de jocuri din întreaga lume. Acest succes a transformat Sega într-un nume important pe piața divertismentului arcade.

În următorii ani, compania și-a consolidat poziția prin dezvoltarea unor aparate din ce în ce mai complexe, iar în 1969 a fost cumpărată de Gulf and Western Industries.

Epoca de aur a jocurilor arcade

Înainte de a deveni celebră pentru console, Sega era deja unul dintre cei mai respectați producători de jocuri arcade.

Anii ’70 și începutul anilor ’80 au reprezentat perioada în care compania a lansat numeroase titluri inovatoare. Jocuri precum Zaxxon impresionau prin perspectiva izometrică, o noutate pentru acea perioadă, în timp ce Out Run redefinea jocurile de curse prin viteza ridicată și senzația de libertate oferită jucătorului.

Ulterior, Sega avea să revoluționeze și genul jocurilor de lupte odată cu apariția Virtua Fighter, unul dintre primele jocuri 3D de acest tip. Tot compania avea să stabilească noi standarde pentru simulatoarele auto prin lansarea Daytona USA, considerat unul dintre cele mai influente jocuri arcade din istorie.

Experiența acumulată în dezvoltarea tehnologiei arcade avea să joace un rol important atunci când Sega a decis să intre pe piața consolelor pentru acasă.