Prima consolă video din istorie s-a născut dintr-o idee simplă. Magnavox Odyssey, „cutia” cu care Ralph Baer a pornit revoluția gamingului

Odată cu ascensiunea lui Adolf Hitler și instaurarea politicilor antisemite ale regimului nazist, viața evreilor germani a devenit tot mai dificilă. În fața pericolului tot mai mare, familia Baer a decis să părăsească Germania și să emigreze în Statele Unite ale Americii. Decizia s-a dovedit salvatoare și avea să îi ofere tânărului Ralph șansa de a-și construi un viitor remarcabil.

În anul 1938, familia locuia deja în Bronx, New York. Adaptarea la noua viață nu a fost însă ușoară. Pentru a-și ajuta familia, Ralph Baer a început să lucreze într-o fabrică de piele care producea huse pentru truse de manichiură. Programul său era solicitant, ajungând să muncească aproximativ zece ore pe zi.

Chiar și în aceste condiții, tânărul nu și-a abandonat interesul pentru tehnologie. A economisit bani din salariu și s-a înscris la cursuri de reparare a radiourilor și televizoarelor. Aceste cunoștințe aveau să îi schimbe complet destinul.

La vârsta de 18 ani a renunțat la munca din fabrică și a început să repare radiouri în mod profesionist. Talentul său tehnic era evident, iar pasiunea pentru electronică devenea din ce în ce mai puternică.

Vezi și: Povestea succesului Nintendo: cum a luat naștere un imperiu de la cărți de joc la console care au crescut generații întregi de tineri

Experiența militară și formarea profesională

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Ralph Baer a fost mobilizat și trimis în Europa în cadrul armatei americane. Aici și-a valorificat abilitățile tehnice într-un mod ingenios, construind radiouri folosind componente provenite din detectoarele de mine germane.

Experiența acumulată în timpul războiului i-a consolidat cunoștințele în domeniul electronicii și i-a oferit o perspectivă practică asupra tehnologiei.