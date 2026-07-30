Seagate pregătește primul hard disk de peste 50 TB. Cererea uriașă generată de AI a epuizat deja stocurile până în 2028
Inteligența artificială schimbă rapid piața echipamentelor de stocare, iar Seagate spune că cererea este atât de mare încât cea mai mare parte a producției de hard diskuri destinate centrelor de date este deja rezervată pentru următorii ani. În acest context, compania confirmă că lucrează la o nouă generație de HDD-uri cu o capacitate care până nu demult părea imposibilă.
Primele modele comerciale din clasa 50 TB vor intra în etapa de calificare la finalul anului 2027, iar livrările către clienți sunt programate să înceapă în 2028. În paralel, Seagate susține că negociază deja contracte pentru producția planificată în 2029, pe fondul investițiilor masive în infrastructura AI și serviciile cloud, scrie tomshardware.
Hard diskurile de 50 TB devin realitate
Noua generație de unități de stocare va fi construită pe platforma Mozaic 5, cea de-a treia generație comercială bazată pe tehnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).
Aceasta permite creșterea densității de stocare până la peste 5 TB pe fiecare platan, ceea ce face posibilă construirea unor hard diskuri cu zece platane și o capacitate totală de peste 50 TB.
Seagate intenționează să ofere aceste modele atât în versiunea CMR (Conventional Magnetic Recording), destinată performanței și compatibilității extinse, cât și în varianta SMR (Shingled Magnetic Recording), optimizată pentru obținerea unei capacități maxime de stocare.
Inteligența artificială golește stocurile producătorilor
Explozia investițiilor în centre de date dedicate inteligenței artificiale a schimbat complet piața HDD-urilor enterprise. Companiile care dezvoltă modele AI au nevoie de volume uriașe de date, iar acest lucru menține cererea pentru hard diskuri la un nivel foarte ridicat.
Potrivit Seagate, cea mai mare parte a producției de hard diskuri nearline este deja rezervată prin contracte pe termen lung până în 2028. Mai mult, o parte dintre clienți încearcă deja să își securizeze livrările planificate pentru 2029, semn că marile investiții în infrastructura AI vor continua și în următorii ani.
Aceste contracte stabilesc nu doar volumele livrate, ci și configurațiile produselor și prețurile, oferind producătorului o imagine clară asupra cererii viitoare.
De ce nu vei putea cumpăra prea curând un HDD de 50 TB
Deși Seagate estimează că va începe livrările în 2028, unitățile nu vor ajunge imediat pe piață. Înainte de comercializare, noile hard diskuri trebuie să treacă printr-un proces riguros de validare.
Acesta include teste privind fiabilitatea capetelor de citire și scriere, rezistența platanelor magnetice, comportamentul la șocuri și vibrații, precum și verificări privind funcționarea pe termen lung.
După finalizarea testelor interne, producătorii de servere și marile companii din cloud efectuează propriile proceduri de certificare, proces care poate dura între câteva luni și aproape un an. Din acest motiv, extinderea livrărilor la scară largă este așteptată abia în cursul lui 2029.
În ultimii ani, SSD-urile au devenit alegerea preferată pentru calculatoarele personale, însă în centrele de date hard diskurile de mare capacitate rămân esențiale datorită costului redus pe terabyte.
Creșterea accelerată a inteligenței artificiale și dezvoltarea serviciilor cloud au transformat însă acest segment într-unul dintre cele mai dinamice din industria hardware. Pentru Seagate, cererea este atât de ridicată încât compania discută deja extinderea contractelor pe termen lung și lasă să se înțeleagă că prețurile viitoare ale unităților de stocare ar putea continua să crească.