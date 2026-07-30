Seagate pregătește primul hard disk de peste 50 TB. Cererea uriașă generată de AI a epuizat deja stocurile până în 2028

Hard diskurile de 50 TB devin realitate

Noua generație de unități de stocare va fi construită pe platforma Mozaic 5, cea de-a treia generație comercială bazată pe tehnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).

Aceasta permite creșterea densității de stocare până la peste 5 TB pe fiecare platan, ceea ce face posibilă construirea unor hard diskuri cu zece platane și o capacitate totală de peste 50 TB.

Seagate intenționează să ofere aceste modele atât în versiunea CMR (Conventional Magnetic Recording), destinată performanței și compatibilității extinse, cât și în varianta SMR (Shingled Magnetic Recording), optimizată pentru obținerea unei capacități maxime de stocare.

Inteligența artificială golește stocurile producătorilor

Explozia investițiilor în centre de date dedicate inteligenței artificiale a schimbat complet piața HDD-urilor enterprise. Companiile care dezvoltă modele AI au nevoie de volume uriașe de date, iar acest lucru menține cererea pentru hard diskuri la un nivel foarte ridicat.

Potrivit Seagate, cea mai mare parte a producției de hard diskuri nearline este deja rezervată prin contracte pe termen lung până în 2028. Mai mult, o parte dintre clienți încearcă deja să își securizeze livrările planificate pentru 2029, semn că marile investiții în infrastructura AI vor continua și în următorii ani.

Aceste contracte stabilesc nu doar volumele livrate, ci și configurațiile produselor și prețurile, oferind producătorului o imagine clară asupra cererii viitoare.

De ce nu vei putea cumpăra prea curând un HDD de 50 TB

Deși Seagate estimează că va începe livrările în 2028, unitățile nu vor ajunge imediat pe piață. Înainte de comercializare, noile hard diskuri trebuie să treacă printr-un proces riguros de validare.