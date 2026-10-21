Se schimbă corectarea lucrărilor la Evaluarea Națională 2027. Ce se întâmplă dacă profesorii dau punctaje prea diferite

Dacă diferența este mai mică sau egală cu aceste valori, aplicația calculează nota finală. Aceasta reprezintă media aritmetică a celor două note, cu două zecimale, fără rotunjire.

De exemplu, la matematică, notele 8,00 și 8,50 se încadrează în limita permisă, iar media este 8,25. Dacă profesorii acordă 8,00 și 8,60, diferența depășește pragul, iar sistemul îi notifică pentru reanalizarea punctajelor.

La română, notele 7,00 și 8,00 permit calcularea mediei de 7,50. O diferență între 7,00 și 8,10 declanșează însă verificarea suplimentară prevăzută de articolul 32 din metodologie.

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Cum se stabilește nota când lucrarea ajunge la patru evaluatori

Prima notificare nu trimite imediat lucrarea unei alte echipe. Cei doi profesori care au corectat-o trebuie să își reanalizeze punctajele, după semnalarea automată a diferenței.

Dacă diferența rămâne peste limita prevăzută, lucrarea este distribuită automat și aleatoriu altor doi profesori. După finalizarea acestei evaluări, aplicația ia în considerare toate cele patru note.

Nota cea mai mare și nota cea mai mică sunt eliminate. Din cele două valori rămase se calculează media aritmetică, tot cu două zecimale și fără rotunjire.