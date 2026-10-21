Se schimbă corectarea lucrărilor la Evaluarea Națională 2027. Ce se întâmplă dacă profesorii dau punctaje prea diferite
Lucrările de la Evaluarea Națională 2027 vor fi reanalizate de aceiași profesori dacă notele lor diferă cu mai mult de un punct la română sau la limba maternă, respectiv cu mai mult de 0,50 puncte la matematică. Dacă diferența se menține, platforma va trimite automat lucrarea altor doi evaluatori, potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 5.815/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 20 octombrie.
Praguri diferite la română și matematică
Noua metodologie stabilește limite distincte pentru diferențele dintre notele acordate aceleiași lucrări. La limba și literatura română și la limba maternă, pragul este de un punct, în timp ce la matematică este de jumătate de punct.
Dacă diferența este mai mică sau egală cu aceste valori, aplicația calculează nota finală. Aceasta reprezintă media aritmetică a celor două note, cu două zecimale, fără rotunjire.
De exemplu, la matematică, notele 8,00 și 8,50 se încadrează în limita permisă, iar media este 8,25. Dacă profesorii acordă 8,00 și 8,60, diferența depășește pragul, iar sistemul îi notifică pentru reanalizarea punctajelor.
La română, notele 7,00 și 8,00 permit calcularea mediei de 7,50. O diferență între 7,00 și 8,10 declanșează însă verificarea suplimentară prevăzută de articolul 32 din metodologie.
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Cum se stabilește nota când lucrarea ajunge la patru evaluatori
Prima notificare nu trimite imediat lucrarea unei alte echipe. Cei doi profesori care au corectat-o trebuie să își reanalizeze punctajele, după semnalarea automată a diferenței.
Dacă diferența rămâne peste limita prevăzută, lucrarea este distribuită automat și aleatoriu altor doi profesori. După finalizarea acestei evaluări, aplicația ia în considerare toate cele patru note.
Nota cea mai mare și nota cea mai mică sunt eliminate. Din cele două valori rămase se calculează media aritmetică, tot cu două zecimale și fără rotunjire.
De exemplu, pentru notele 7,00, 8,20, 7,60 și 7,80, sunt eliminate valorile 7,00 și 8,20. Media celor două note centrale, 7,60 și 7,80, este 7,70, aceasta devenind nota lucrării.
Metodologia prevede și verificarea diferențelor la itemii cu răspuns obiectiv. Dacă evaluatorii îi notează diferit, aplicația semnalează situația, iar profesorii au obligația să verifice rezultatul evaluării.
Ce se întâmplă cu lucrările contestate
O verificare suplimentară există și după contestații, când nota obținută la reevaluare este comparată cu cea inițială. Articolul 36 alineatul (7) stabilește un prag mai mare de un punct, în plus sau în minus.
Formularea înseamnă că o diferență de exact un punct nu declanșează această procedură. Dacă nota inițială este 7,00, iar cea de după contestație este 8,10, evaluatorii sunt notificați să își reanalizeze punctajele.
Dacă diferența se menține după reanalizare, lucrarea ajunge la alți doi profesori, diferiți de cei care au realizat evaluarea anterioară. Aceștia au acces la punctajele acordate anterior și respectă procedura de evaluare.
Pentru elev, contestația poate duce atât la creșterea, cât și la scăderea notei. Nota stabilită după soluționarea contestației este definitivă, indiferent dacă este mai mare sau mai mică decât cea publicată inițial.
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Când sunt probele și când apar notele finale
Evaluarea Națională începe pe 22 iunie 2027, cu proba scrisă la limba și literatura română. Matematica este programată pe 24 iunie, iar limba și literatura maternă pe 25 iunie.
Înscrierea candidaților se desfășoară între 7 și 11 iunie. Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile pe 11 iunie, înaintea perioadei dedicate examenului.
Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. Din aceeași zi și până pe 2 iulie, candidații pot consulta lucrările și pot depune contestații, fără ca vizualizarea să fie obligatorie pentru solicitarea reevaluării.
Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 3–6 iulie 2027. Rezultatele finale vor fi publicate pe 7 iulie, după încheierea acestei etape.