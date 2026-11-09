Schimbări importante propuse pentru școlile din România. Mai puțină materie obligatorie și mai multă libertate pentru profesori

„Ar trebui să stabilim un număr mai mic de competențe obligatorii, comune pentru toți, și să lăsăm profesorului mai mult spațiu pentru a lucra cu elevii pe nevoile pe care le identifică la clasă”, a declarat acesta.

Discuția pornește și de la propunerea fostului ministru Mircea Miclea privind optimizarea programelor, astfel încât 25% din ore să rămână efectiv la dispoziția profesorului. Szekely spune că acest spațiu de decizie este prevăzut de mai mult timp, dar că aplicarea lui se lovește de volumul materiei.

„Programa este încă foarte încărcată și nu a fost optimizată în raport cu acest procent de 25%, așa cum a spus și domnul profesor Miclea. În aceeași direcție a descentralizării curriculare și a abordării bazate pe subsidiaritate, trebuie să ne gândim la programe care să îi dea profesorului mai multă libertate”, a explicat expertul.

În opinia sa, planificarea acestor ore nu rezolvă singură problema, dacă profesorii trebuie să parcurgă în continuare o programă prea încărcată. Schimbarea propusă privește, așadar, atât conținutul obligatoriu, cât și posibilitatea reală de adaptare a activității la clasă.

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Educația despre inteligența artificială ar trebui să înceapă devreme

O altă temă abordată în interviu este pregătirea elevilor pentru utilizarea inteligenței artificiale. Radu Szekely consideră că programa trebuie construită astfel încât tehnologia să sprijine învățarea, fără să înlocuiască efortul propriu de gândire.

„Cu siguranță e nevoie ca Ministerul să aibă grijă în privința conceperii acestei programe, pentru a se asigura că elevii vor folosi inteligența artificială în mod reflexiv, corect și fără să ne punem în pericol capacitatea proprie de gândire. Trebuie să învețe cum să folosească inteligența artificială ca sprijin, nu ca înlocuitor”, a afirmat acesta.

Expertul susține că elevilor trebuie să li se arate cum pot folosi aceste instrumente pentru a înțelege și rezolva mai bine o problemă. El avertizează asupra utilizării lor pentru preluarea integrală a sarcinii, situație în care copilul nu mai contribuie la rezolvare.

„Va trebui să facem programe clare la nivel de sistem, de la o vârstă foarte mică, nu abia la liceu, unde este deja târziu. Trebuie să intervenim încă din ciclul primar: atunci când copiii învață să scrie și să citească”, a declarat Szekely.

Aceste afirmații reprezintă direcțiile pe care expertul le consideră necesare pentru reformă. Interviul nu anunță o decizie prin care o disciplină existentă ar urma să devină opțională sau un calendar aprobat pentru aplicarea tuturor propunerilor.

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