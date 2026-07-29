Scaunul care se lasă singur aduce o nouă rechemare Ford. Compania a depășit 13,5 milioane de mașini în 2026

Noua campanie ridică numărul vehiculelor rechemate de Ford în Statele Unite, de la începutul anului 2026, la peste 13,5 milioane. Producătorul american a ajuns la 61 de campanii până la data de 28 iulie.

Ce modele Ford și Lincoln sunt afectate

Rechemarea vizează exact 79.579 de vehicule. Dintre acestea, 64.409 sunt unități Ford Explorer, iar 15.170 sunt modele Lincoln Aviator. Sunt incluse automobile din anii de model 2026 și 2027.

Vehiculele vizate au fost produse între 24 noiembrie 2025 și 27 iunie 2026. Toate ar fi echipate cu un anumit motor electric folosit pentru reglarea spătarului scaunului șoferului.

Ford a început investigația după ce mai mulți proprietari au raportat că găseau scaunul complet înclinat atunci când deschideau mașina. Inginerii au asociat comportamentul cu un nou furnizor al motorului pentru reglarea spătarului, introdus spre finalul anului 2025.

Până la 26 iunie, compania primise 133 de sesizări. Nu erau cunoscute accidente sau persoane rănite în legătură cu această problemă. Ford a mai avut în ultimii ani campanii importante pentru Explorer și Lincoln Aviator, inclusiv din cauza unor componente de siguranță și a unor erori electronice.

Cum ajunge scaunul să se încline fără comandă

Defecțiunea este legată de modul în care motorul electric interpretează poziția scaunului. Atunci când sistemul încearcă să readucă scaunul într-o poziție memorată, motorul poate calcula greșit unghiul real al spătarului.

În loc să se oprească la poziția salvată, spătarul poate continua să se deplaseze spre bancheta din spate. Funcția de detectare a obstacolelor și mecanismul de revenire nu ar funcționa întotdeauna corect în acest scenariu.