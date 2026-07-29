Scaunul care se lasă singur aduce o nouă rechemare Ford. Compania a depășit 13,5 milioane de mașini în 2026
Ford anunță o nouă campanie de rechemare în Statele Unite, după descoperirea unei probleme neobișnuite. Scaunul șoferului se poate înclina singur, fără ca o persoană să atingă comenzile. Sunt afectate aproape 80.000 de SUV-uri Ford Explorer și Lincoln Aviator, potrivit Carscoops.
Problema nu apare, în mod normal, în timp ce șoferul conduce. Scaunul poate începe să se deplaseze atunci când mașina este descuiată de la distanță, pornită prin telecomandă sau când este activată una dintre pozițiile salvate în memoria electrică. Riscul principal este pentru persoanele aflate pe bancheta din spate.
Noua campanie ridică numărul vehiculelor rechemate de Ford în Statele Unite, de la începutul anului 2026, la peste 13,5 milioane. Producătorul american a ajuns la 61 de campanii până la data de 28 iulie.
Ce modele Ford și Lincoln sunt afectate
Rechemarea vizează exact 79.579 de vehicule. Dintre acestea, 64.409 sunt unități Ford Explorer, iar 15.170 sunt modele Lincoln Aviator. Sunt incluse automobile din anii de model 2026 și 2027.
Vehiculele vizate au fost produse între 24 noiembrie 2025 și 27 iunie 2026. Toate ar fi echipate cu un anumit motor electric folosit pentru reglarea spătarului scaunului șoferului.
Ford a început investigația după ce mai mulți proprietari au raportat că găseau scaunul complet înclinat atunci când deschideau mașina. Inginerii au asociat comportamentul cu un nou furnizor al motorului pentru reglarea spătarului, introdus spre finalul anului 2025.
Până la 26 iunie, compania primise 133 de sesizări. Nu erau cunoscute accidente sau persoane rănite în legătură cu această problemă. Ford a mai avut în ultimii ani campanii importante pentru Explorer și Lincoln Aviator, inclusiv din cauza unor componente de siguranță și a unor erori electronice.
Cum ajunge scaunul să se încline fără comandă
Defecțiunea este legată de modul în care motorul electric interpretează poziția scaunului. Atunci când sistemul încearcă să readucă scaunul într-o poziție memorată, motorul poate calcula greșit unghiul real al spătarului.
În loc să se oprească la poziția salvată, spătarul poate continua să se deplaseze spre bancheta din spate. Funcția de detectare a obstacolelor și mecanismul de revenire nu ar funcționa întotdeauna corect în acest scenariu.
O persoană așezată pe rândul al doilea poate fi prinsă între spătar și banchetă. Riscul este mai mare pentru un copil sau pentru un pasager care nu se poate îndepărta rapid. Din acest motiv, autoritățile americane au considerat că problema necesită o campanie oficială de siguranță.
Cazul arată și cât de dependente au devenit mașinile moderne de componente electronice și software. O funcție aparent banală, precum memorarea poziției scaunului, poate crea un risc fizic atunci când senzorii și unitatea de control interpretează greșit informațiile. Ford a rechemat anterior peste un milion de mașini din cauza unei erori software.
Ford încă lucrează la soluția finală
Producătorul nu a stabilit deocamdată remedierea exactă. Soluția poate presupune o actualizare software, înlocuirea motorului electric sau o combinație între cele două intervenții. Proprietarii vor primi instrucțiuni după finalizarea procedurii.
Ford nu a anunțat nici data la care vor fi trimise notificările. Reparația va fi realizată gratuit în cadrul campaniei, după ce piesele sau software-ul necesar vor deveni disponibile.
Până atunci, proprietarii modelelor afectate ar trebui să verifice scaunul înainte ca o persoană să urce pe bancheta din spate. De asemenea, ar trebui să evite folosirea funcției de memorare dacă observă că spătarul se deplasează necontrolat.
Cele 13.518.991 de vehicule rechemate de Ford în 2026 reprezintă mai mult de jumătate din totalul automobilelor incluse în campanii de siguranță în Statele Unite în aceeași perioadă. Numărul nu înseamnă că toate mașinile au același defect. El arată însă amploarea problemelor de calitate pe care compania încearcă să le gestioneze.
Șoferii din România pot verifica online dacă vehiculul lor este inclus într-o campanie. Există o metodă simplă prin care poți afla dacă mașina a fost rechemată în service, folosind seria de șasiu sau informațiile oferite de reprezentantul mărcii.