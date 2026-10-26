Românii stau pe internet, dar sunt ultimii din UE când vine vorba să-și rezolve treburile online cu statul

Doar un sfert dintre români folosesc serviciile publice online

Comparația oficială Eurostat situează România pe ultimul loc în UE la acest indicator. Bulgaria ajunge la 36%, iar Italia la 57,7%. La celălalt capăt al clasamentului, Danemarca înregistrează 98%. Serbia, care nu este membră a Uniunii, are o pondere de 64,2%, potrivit aceleiași baze de date.

Indicatorul include și consultarea informațiilor publicate de autorități, nu doar depunerea unei cereri sau rezolvarea integrală a unei proceduri. El măsoară folosirea acestor canale, fără să arate singur de ce ceilalți oameni nu le-au accesat. Distanța față de media UE este de 47,8 puncte procentuale.

Unde se vede diferența față de media europeană

Decalajul apare în mai multe activități obișnuite, de la operațiuni bancare până la programări medicale. Tabelul de mai jos reunește indicatori Eurostat, cu anul și categoria măsurată precizate separat. Procentele se compară între România și UE pe fiecare rând; ele nu măsoară toate aceeași populație.

România și Uniunea Europeană în datele Eurostat Indicator An Baza de calcul România UE Gospodării cu acces la internet acasă 2025 Gospodării 95,5% 94,8% Folosirea site-urilor sau aplicațiilor autorităților 2025 Persoane 24,1% 71,9% Competențe digitale cel puțin de bază 2025 Persoane 31,8% 60,4% Cursuri sau materiale de învățare online 2025 Persoane 11,0% 32,6% Internet banking 2025 Persoane 31,0% 69,7% Programări medicale online 2024 Persoane 9,1% 39,8% Accesarea propriilor dosare medicale online 2024 Persoane 9,9% 27,7% Folosirea cel puțin a unei tehnologii AI 2025 Firme 5,2% 20,0% Persoane = populația de 16–74 de ani. Gospodării = cele cu cel puțin un membru de 16–74 de ani. Firme = întreprinderi cu minimum 10 persoane ocupate, din sectoarele acoperite de ancheta Eurostat. Procentele sunt rotunjite la o zecimală. Pentru serviciile publice, perioada analizată este de 12 luni înaintea anchetei; pentru internet banking, învățare și activitățile medicale, de trei luni. Datele despre sănătate din tabel sunt pentru 2024, celelalte pentru 2025. Surse Eurostat: acces la internet, servicii publice online, competențe digitale, activități pe internet și AI în întreprinderi.

Persoane = populația de 16–74 de ani. Gospodării = cele cu cel puțin un membru de 16–74 de ani. Firme = întreprinderi cu minimum 10 persoane ocupate, din sectoarele acoperite de ancheta Eurostat. Procentele sunt rotunjite la o zecimală. Pentru serviciile publice, perioada analizată este de 12 luni înaintea anchetei; pentru internet banking, învățare și activitățile medicale, de trei luni. Datele despre sănătate din tabel sunt pentru 2024, celelalte pentru 2025.

Numai 31,8% dintre persoanele de 16–74 de ani din România aveau competențe digitale cel puțin de bază, față de 60,4% în UE. A avea o conexiune și a ști să folosești instrumentele digitale sunt lucruri diferite: trebuie să poți găsi și verifica informații, să lucrezi cu documente și să îți protejezi datele. Am explicat pe Playtech și decalajul dintre accesul la internet și competențele digitale.

În educație, 11% dintre persoanele de 16–74 de ani din România au urmat un curs online sau au folosit materiale de învățare pe internet, față de 32,6% în UE. Este un indicator mai larg decât participarea la cursuri. Iar procentele din tabel sunt raportate la întreaga populație din această grupă de vârstă, inclusiv la cei care nu folosesc internetul.