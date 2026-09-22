Românii au cheltuit 12,9 miliarde de euro fără să intre în magazine și au dus România pe primul loc în Europa de Est la cumpărături online

Cât cheltuim online și ce se estimează pentru 2026

În 2021, piața românească valora 6,1 miliarde de euro. Până în 2025, suma s-a mai mult decât dublat, iar pentru 2026 este estimată atingerea nivelului de 13,5 miliarde de euro. Evoluția principalilor indicatori arată astfel:

Cumpărăturile online din România, în cifre Indicator 2025 2026 — estimare Valoarea cumpărăturilor online de bunuri și servicii 12,9 miliarde de euro 13,5 miliarde de euro Ponderea persoanelor care cumpără online* 60% 65% Ponderea persoanelor care folosesc internetul* 95% 96%

*Procentele se referă la populația cu vârste între 16 și 74 de ani. Tabel realizat pe baza datelor ARMO și a European E-commerce Report 2026. Valorile pentru 2026 sunt prognoze, nu rezultate definitive.

Totalul cheltuielilor include atât produse, cât și servicii: bunurile reprezintă 65% din valoarea pieței, iar serviciile, 35%. Așadar, nu toate miliardele cheltuite pe internet se transformă în colete livrate acasă sau ridicate din lockere.

România generează peste jumătate din cele 23,3 miliarde de euro atribuite Europei de Est. Polonia, Cehia și Ungaria sunt însă analizate în categoria Europa Centrală. Primul loc nu înseamnă că piața românească le depășește pe toate cele din regiunea centrală și estică a continentului.

Accesul la internet nu înseamnă automat cumpărături online

Diferența dintre utilizarea internetului și cumpărăturile online rămâne considerabilă. Poți căuta un produs, compara prețuri și citi recenzii fără să finalizezi comanda pe un site. Procentele din tabel descriu aceste comportamente separat și au aceeași bază de raportare, populația de 16–74 de ani.

Pentru comercianți, diferența indică un potențial de extindere. Pentru cumpărători, o piață mai mare poate însemna mai multe opțiuni. Am văzut deja interesul unor noi jucători prin intrarea platformei OnBuy în România, alături de magazinele și marketplace-urile cunoscute.

Mai multe oferte nu garantează însă că fiecare achiziție este avantajoasă. Contează prețul final, transportul, termenul de livrare și condițiile de retur. Pe platformele care găzduiesc mai mulți comercianți, merită verificat cine vinde efectiv produsul și cui te adresezi dacă apare o problemă.