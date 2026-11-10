România, printre țările UE cu cea mai mare creștere a numărului de refugiați din Ucraina. Câți beneficiază de protecție temporară

Cu toate acestea, situația diferă semnificativ între statele membre. În 25 dintre cele 27 de țări ale UE, numărul beneficiarilor a crescut. România a înregistrat un avans de 3.900 de persoane, respectiv 1,8%, fiind depășită doar de Germania, unde creșterea a fost de 5.515 persoane. Italia s-a situat pe locul al treilea, cu 2.505 beneficiari suplimentari. În schimb, Polonia a raportat o scădere de 80.850 de persoane, iar Cehia de 6.640.

Țările europene care găzduiesc cei mai mulți refugiați ucraineni

Germania continuă să găzduiască cel mai mare număr de beneficiari ai protecției temporare, respectiv 1,3 milioane de persoane, reprezentând aproape 30% din totalul UE. Pe locul al doilea se află Polonia, cu aproximativ 859.000 de persoane, urmată de Cehia, cu aproape 392.000.

Raportat la populație, clasamentul se schimbă. Cehia are 35,9 beneficiari la fiecare 1.000 de locuitori, Slovacia 28, iar Cipru 27,4. Media europeană este de 9,7. Potrivit Eurostat, femeile adulte reprezintă 44,1% dintre beneficiari, minorii 28%, iar bărbații adulți 27,9%.

Ce înseamnă protecția temporară și până când se acordă

Protecția temporară este un mecanism european care permite persoanelor strămutate din Ucraina să locuiască legal într-un stat membru fără să parcurgă procedura obișnuită de azil.

Beneficiarii pot avea acces la piața muncii, asistență medicală, educație pentru copii și anumite forme de sprijin social, în condițiile legislației naționale. Mecanismul a fost activat în martie 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, pentru a oferi rapid protecție persoanelor care fugeau din calea războiului.

Protecția temporară a fost prelungită până la 4 martie 2028, ceea ce le oferă beneficiarilor posibilitatea de a rămâne legal în statele UE în această perioadă, în condițiile stabilite de legislația europeană.

Datele Eurostat arată că, deși numărul total al beneficiarilor a scăzut ușor în septembrie, România continuă să înregistreze o creștere a persoanelor aflate sub protecție temporară.