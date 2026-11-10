România devine un punct strategic pentru securitatea Europei. Ce este hubul care va funcționa la Constanța
România va găzdui, la Constanța, unul dintre cele două sedii ale viitorului hub european de securitate maritimă la Marea Neagră, un proiect finanțat de Comisia Europeană cu 50 de milioane de euro. Celălalt sediu va funcționa la Varna, în Bulgaria. Centrul va avea rolul de a monitoriza amenințările din regiune, de a proteja infrastructura strategică și de a îmbunătăți cooperarea dintre statele europene într-o zonă afectată de războiul din Ucraina.
Ce este hubul european de securitate de la Marea Neagră
Hubul european de securitate maritimă va fi un centru de coordonare și schimb de informații între instituțiile responsabile de siguranța și apărarea regiunii Mării Negre.
Mai exact, acesta nu va fi o bază militară propriu-zisă, ci o structură prin care autoritățile vor putea identifica mai rapid pericolele și vor putea coordona măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.
Centrul va monitoriza traficul maritim, eventualele amenințări asupra navelor comerciale, atacurile cibernetice și riscurile la adresa infrastructurii strategice. Printre obiectivele protejate se vor număra porturile, conductele de transport al energiei, cablurile submarine și instalațiile offshore.
Hubul va avea și un rol de avertizare timpurie, astfel încât autoritățile să poată interveni înainte ca un incident să producă pagube importante.
De ce este important pentru România
Înființarea unui sediu la Constanța ar putea consolida poziția României în sistemul european de securitate și ar putea contribui la protejarea activităților economice desfășurate la Marea Neagră.
Portul Constanța reprezintă un punct strategic pentru transportul de mărfuri, inclusiv pentru exporturile de cereale și pentru legăturile comerciale dintre Europa și alte regiuni.
O supraveghere mai eficientă a rutelor maritime ar putea reduce riscurile pentru transportatori și ar putea crește predictibilitatea operațiunilor comerciale. În același timp, protejarea infrastructurii energetice este importantă pentru exploatările de gaze naturale din Marea Neagră.
Pentru populație, beneficiile ar putea fi indirecte, prin creșterea securității energetice, protejarea transporturilor și reducerea riscului unor întreruperi provocate de incidente maritime. Totuși, finanțarea europeană nu înseamnă automat scăderea prețurilor la energie sau la alimente.
Cum va funcționa centrul de securitate
Hubul va reuni informații provenite din mai multe sisteme europene și naționale de supraveghere. Printre acestea se numără CISE, mecanismul european de schimb de informații maritime, MARSUR, rețeaua Agenției Europene de Apărare, și SCOMAR, sistemul românesc de monitorizare a traficului maritim.
Centrul va colabora și cu FRONTEX, agenția europeană pentru protecția frontierelor, ENISA, agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică, precum și cu structurile relevante ale NATO.
Practic, informațiile colectate de diferite instituții vor putea fi analizate împreună, pentru identificarea mai rapidă a amenințărilor.
Comisia Europeană alocă 50 de milioane de euro
Oana Țoiu, fostă ministră de Externe, a subliniat importanța investiției europene pentru securitatea regiunii.
„Anunţul făcut astăzi de Comisia Europeană, odată cu vizita Ursulei von der Leyen la Bucureşti, de acordare a finanţării de 50 de milioane de euro pentru Hubul european de securitate maritimă la Marea Neagră, este o etapă necesară pentru a dovedi responsabilitatea comună prin investiţii comune”, a transmis aceasta.
Potrivit fostei ministre, următoarele etape presupun stabilirea calendarului de operaționalizare, înființarea structurii juridice, desemnarea conducerii și includerea contribuțiilor naționale în bugetele României și Bulgariei pentru 2027. Docamdată, nu a fost comunicată o dată exactă la care centrul va deveni operațional.
Alte 10 milioane de euro pentru operațiuni de salvare
Separat de finanțarea hubului, Comisia Europeană va aloca României încă 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul vizitei la București.
„Vom accelera activitatea privind hubul de securitate maritimă, cu un calendar pentru finalizare şi 50 de milioane de euro alocaţi”, a declarat aceasta.
Oficialul european a avertizat că situația de securitate din regiune s-a deteriorat, subliniind necesitatea restabilirii libertății de navigație.
Prin cele două finanțări, care însumează 60 de milioane de euro, Uniunea Europeană urmărește consolidarea siguranței maritime și a capacității de intervenție într-o regiune cu o importanță economică și strategică majoră.