România, campioană mondială la fotbal virtual. Răzvan Puiu a câștigat marele trofeu și 250.000 de dolari

View this post on Instagram A post shared by Esports World Cup (@ewc_en)

Un drum început în Play-Ins și încheiat cu trofeul mondial

Răzvan Puiu, legitimat la organizația HYPERSPIRIT, nu a avut un drum simplu până în finală. Românul a intrat în competiție prin Play-Ins, înainte de a încheia faza principală a grupelor pe poziția a 11-a. Bilanțul său a fost de trei victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

Performanța din grupe i-a permis să avanseze în fazele eliminatorii, unde a întâlnit adversari din Turcia, Brazilia și Bulgaria. Puiu și-a ridicat treptat nivelul jocului, iar în semifinală a obținut o victorie categorică, asigurându-și participarea în ultimul act al competiției.

Finala împotriva lui Levy „levyfinn” Rieck a rămas deschisă până în ultimele minute. Cei doi jucători au alternat la conducere, însă românul a rezistat presiunii și s-a impus cu 6-5. Succesul îi aduce cel mai mare premiu financiar din carieră și îl propulsează de pe locul 30 până pe poziția a patra în clasamentul mondial FC Pro.

„Visul oricărui jucător profesionist de EAFC este să ajungă campion mondial, iar eu am reușit să-mi îndeplinesc cel mai mare vis. Nimic nu este imposibil, prin muncă și dorință se poate realiza orice”, a transmis Răzvan „RvPLegend” Puiu după câștigarea finalei.

De la Universitatea Craiova și CFR Cluj la titlul mondial

Victoria de la Paris nu este o apariție izolată în cariera lui Răzvan Puiu. Românul este campionul ultimelor două sezoane ale eSuperligii, competiția oficială de fotbal virtual asociată primei ligi profesioniste din România.

În 2025, Puiu a câștigat titlul reprezentând Universitatea Craiova. Un an mai târziu, a repetat performanța în tricoul lui CFR Cluj, confirmând că rămâne unul dintre cei mai constanți jucători români de EA Sports FC. În aprilie 2026, CFR Cluj a devenit campioana eSuperligii, cu Răzvan Puiu în centrul performanței.