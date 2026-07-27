România, campioană mondială la fotbal virtual. Răzvan Puiu a câștigat marele trofeu și 250.000 de dolari
România are un nou campion mondial în esports. Răzvan „RvPLegend” Puiu a câștigat FC Pro 26 World Championship, cea mai importantă competiție individuală de EA Sports FC a sezonului, după ce l-a învins în finala de la Paris pe germanul Levy „levyfinn” Rieck, cu scorul de 6-5. Victoria i-a adus românului trofeul și un premiu de 250.000 de dolari, potrivit organizatorilor Esports World Cup.
Turneul s-a desfășurat între 22 și 26 iulie 2026 și a reunit 36 dintre cei mai buni jucători de fotbal virtual din lume. Competiția a avut un fond total de premiere de 1,5 milioane de dolari și a reprezentat punctul culminant al sezonului competitiv EA Sports FC 2025/2026. Puiu devine astfel primul român care câștigă titlul mondial în actualul format FC Pro, organizat direct de EA Sports.
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Un drum început în Play-Ins și încheiat cu trofeul mondial
Răzvan Puiu, legitimat la organizația HYPERSPIRIT, nu a avut un drum simplu până în finală. Românul a intrat în competiție prin Play-Ins, înainte de a încheia faza principală a grupelor pe poziția a 11-a. Bilanțul său a fost de trei victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.
Performanța din grupe i-a permis să avanseze în fazele eliminatorii, unde a întâlnit adversari din Turcia, Brazilia și Bulgaria. Puiu și-a ridicat treptat nivelul jocului, iar în semifinală a obținut o victorie categorică, asigurându-și participarea în ultimul act al competiției.
Finala împotriva lui Levy „levyfinn” Rieck a rămas deschisă până în ultimele minute. Cei doi jucători au alternat la conducere, însă românul a rezistat presiunii și s-a impus cu 6-5. Succesul îi aduce cel mai mare premiu financiar din carieră și îl propulsează de pe locul 30 până pe poziția a patra în clasamentul mondial FC Pro.
„Visul oricărui jucător profesionist de EAFC este să ajungă campion mondial, iar eu am reușit să-mi îndeplinesc cel mai mare vis. Nimic nu este imposibil, prin muncă și dorință se poate realiza orice”, a transmis Răzvan „RvPLegend” Puiu după câștigarea finalei.
De la Universitatea Craiova și CFR Cluj la titlul mondial
Victoria de la Paris nu este o apariție izolată în cariera lui Răzvan Puiu. Românul este campionul ultimelor două sezoane ale eSuperligii, competiția oficială de fotbal virtual asociată primei ligi profesioniste din România.
În 2025, Puiu a câștigat titlul reprezentând Universitatea Craiova. Un an mai târziu, a repetat performanța în tricoul lui CFR Cluj, confirmând că rămâne unul dintre cei mai constanți jucători români de EA Sports FC. În aprilie 2026, CFR Cluj a devenit campioana eSuperligii, cu Răzvan Puiu în centrul performanței.
eSuperliga se desfășoară în paralel cu Superliga de fotbal, fiecare club din primul eșalon având un reprezentant în competiția virtuală. Formatul le permite jucătorilor să evolueze sub culorile echipelor cunoscute din fotbalul tradițional și oferă cluburilor o prezență tot mai importantă în zona de gaming competitiv.
Rezultatul obținut la FC Pro 26 World Championship arată și valoarea competiției interne. După două titluri consecutive în România, Puiu a reușit să confirme la cel mai înalt nivel internațional, în fața unei selecții formate din cei mai valoroși jucători ai sezonului.
România adună tot mai multe trofee importante în esports
Titlul lui Răzvan Puiu continuă o tradiție românească începută în fotbalul virtual de Ovidiu „Ovvy” Pătrașcu. Acesta a devenit campion mondial în 2008, la World Cyber Games, într-o perioadă în care competițiile se desfășurau încă sub vechiul format FIFA.
În ultimii ani, România a obținut rezultate importante și în alte discipline. Ana „ANa” Dumbravă a fost desemnată de mai multe ori cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume, în timp ce Andrei „Odoamne” Pascu a devenit primul român care a câștigat un titlu european în League of Legends, alături de Rogue.
Mihai „iM” Ivan a cucerit, la rândul său, trofeul Major de Counter-Strike cu NAVI, iar reprezentativa României a devenit campioană mondială la Counter-Strike. Rezultatele plasează esports-ul printre domeniile în care jucătorii români reușesc constant să urce pe cele mai importante podiumuri internaționale.
Performanțele continuă însă să vină în lipsa unei recunoașteri complete a esports-ului ca disciplină sportivă în România. Proiectul legislativ inițiat pentru acordarea unui statut oficial se află în Parlament din 2021, fără să fi produs până acum cadrul instituțional cerut de industrie.
Trofeul ridicat de Răzvan Puiu la Paris oferă un nou argument celor care cer investiții, programe de pregătire și o recunoaștere oficială a sectorului. Dincolo de această dezbatere, rezultatul rămâne unul istoric: România are, pentru prima dată în era EA Sports FC, un campion mondial la fotbal virtual.