România a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Peste 2.500 de oameni au plantat simultan arbori într-o singură zi

Cum a reușit România să stabilească recordul mondial Guinness

Tentativa de record a avut loc pe 7 noiembrie, în comuna Poienarii Burchii din județul Prahova. La acțiune au participat simultan 2.512 persoane, fiecare având responsabilitatea de a planta corect câte un arbore, conform procedurilor stabilite de Guinness World Records.

Momentul a fost atent organizat, deoarece validarea unei asemenea performanțe presupune respectarea unor reguli precise. La semnalul de start, voluntarii au început plantarea în parcela special amenajată pentru tentativa de record, sub supravegherea echipelor desemnate. Întreaga acțiune a fost monitorizată de Richard Stenning, arbitrul Guinness World Records prezent la fața locului, care a confirmat rezultatul.

Cei 2.512 participanți au depășit cu 457 de persoane performanța anterioară, înregistrată în India în iulie 2025. Atunci, 2.055 de oameni au plantat arbori în același timp, stabilind recordul care a fost acum depășit de România.

Pentru reușita din Prahova au fost folosiți puieți de frasin, iar numărul total al arborilor plantați în cadrul tentativei a ajuns la 25.120. Astfel, evenimentul a combinat o performanță recunoscută la nivel internațional cu o acțiune concretă de extindere a suprafețelor împădurite.

Peste 3.200 de voluntari s-au implicat în Pădurea Prieteniei

Proiectul Pădurea Prieteniei a atras un număr și mai mare de participanți decât cei implicați direct în stabilirea recordului. În total, peste 3.200 de voluntari din mai multe orașe au luat parte la inițiativă. Printre aceștia s-au numărat angajați ai unor companii, membri ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice și localnici.

Acțiunea a reunit și mediul educațional. Studenți și profesori de la cinci universități, alături de elevi și cadre didactice din trei licee silvice, au contribuit la proiect. Interesul pentru inițiativă a fost ridicat încă de la început: peste 4.000 de persoane s-au înscris în numai două săptămâni de la lansarea apelului de participare.

Mobilizarea a arătat amploarea pe care o poate avea un proiect de voluntariat atunci când reușește să aducă împreună organizații, instituții de învățământ, companii și oameni din comunitățile locale. Participanții nu au venit doar pentru a contribui la stabilirea unui record mondial, ci și pentru a lua parte la plantarea unei noi păduri.