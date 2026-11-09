România a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Peste 2.500 de oameni au plantat simultan arbori într-o singură zi
România a stabilit un nou record mondial Guinness World Records, după ce 2.512 persoane au plantat arbori simultan, în cadrul unei acțiuni organizate pe 7 noiembrie în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Evenimentul a făcut parte din proiectul Pădurea Prieteniei, inițiat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România. În total, voluntarii au plantat 25.120 de puieți de frasin, iar performanța a fost confirmată de un arbitru oficial Guinness.
Noul rezultat depășește recordul anterior, de 2.055 de participanți, stabilit în India în iulie 2025. Dincolo de performanța recunoscută internațional, acțiunea a urmărit să lase în urmă o pădure nouă și să aducă împreună voluntari, companii, instituții și comunități locale în jurul unui proiect de mediu.
Cum a reușit România să stabilească recordul mondial Guinness
Tentativa de record a avut loc pe 7 noiembrie, în comuna Poienarii Burchii din județul Prahova. La acțiune au participat simultan 2.512 persoane, fiecare având responsabilitatea de a planta corect câte un arbore, conform procedurilor stabilite de Guinness World Records.
Momentul a fost atent organizat, deoarece validarea unei asemenea performanțe presupune respectarea unor reguli precise. La semnalul de start, voluntarii au început plantarea în parcela special amenajată pentru tentativa de record, sub supravegherea echipelor desemnate. Întreaga acțiune a fost monitorizată de Richard Stenning, arbitrul Guinness World Records prezent la fața locului, care a confirmat rezultatul.
Cei 2.512 participanți au depășit cu 457 de persoane performanța anterioară, înregistrată în India în iulie 2025. Atunci, 2.055 de oameni au plantat arbori în același timp, stabilind recordul care a fost acum depășit de România.
Pentru reușita din Prahova au fost folosiți puieți de frasin, iar numărul total al arborilor plantați în cadrul tentativei a ajuns la 25.120. Astfel, evenimentul a combinat o performanță recunoscută la nivel internațional cu o acțiune concretă de extindere a suprafețelor împădurite.
Peste 3.200 de voluntari s-au implicat în Pădurea Prieteniei
Proiectul Pădurea Prieteniei a atras un număr și mai mare de participanți decât cei implicați direct în stabilirea recordului. În total, peste 3.200 de voluntari din mai multe orașe au luat parte la inițiativă. Printre aceștia s-au numărat angajați ai unor companii, membri ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice și localnici.
Acțiunea a reunit și mediul educațional. Studenți și profesori de la cinci universități, alături de elevi și cadre didactice din trei licee silvice, au contribuit la proiect. Interesul pentru inițiativă a fost ridicat încă de la început: peste 4.000 de persoane s-au înscris în numai două săptămâni de la lansarea apelului de participare.
Mobilizarea a arătat amploarea pe care o poate avea un proiect de voluntariat atunci când reușește să aducă împreună organizații, instituții de învățământ, companii și oameni din comunitățile locale. Participanții nu au venit doar pentru a contribui la stabilirea unui record mondial, ci și pentru a lua parte la plantarea unei noi păduri.
Pentru organizatori, rezultatul reprezintă începutul unui proiect care va avea nevoie de implicare și după încheierea evenimentului. Puieții plantați trebuie îngrijiți pentru a se dezvolta, astfel încât terenul să devină, în timp, o pădure matură.
Peste 50 de companii au susținut organizarea evenimentului
Realizarea acțiunii a fost posibilă și cu ajutorul mediului privat. Peste 50 de companii au contribuit cu resurse, produse, servicii și echipe de voluntari. Sprijinul a acoperit mai multe etape ale organizării, de la pregătirea terenului și transport până la asigurarea uneltelor și echipamentelor necesare plantării.
HORNBACH, Fiskars și Autonom au fost partenerii principali ai Pădurii Prieteniei, susținând atât organizarea evenimentului, cât și activitatea voluntarilor.
Inițiativa a beneficiat și de sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, care a furnizat puieții pentru plantare. Primăria Poienarii Burchii a fost, de asemenea, implicată în desfășurarea proiectului.
Organizatorii au avut în vedere și condițiile oferite celor care au participat la acțiune. Voluntarii au primit unelte, mănuși, apă și gustări, iar programul a inclus o masă caldă și momente de relaxare, cu muzică. Evenimentul a fost conceput ca o activitate de comunitate, în care efortul pentru mediu să fie însoțit de ocazia de a petrece timp împreună.
Organizatorii spun că responsabilitatea continuă după stabilirea recordului
Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow, a subliniat că rezultatul este rodul mai multor luni de pregătire și al implicării unui număr mare de voluntari. Acesta a evidențiat și importanța îngrijirii arborilor plantați, dincolo de recunoașterea obținută prin recordul mondial.
„Astăzi, România are un nou record mondial, iar la Cărbunari începe să crească o pădure. În spatele acestui rezultat sunt luni de pregătire și mii de oameni care au ales să își petreacă sâmbăta plantând alături de noi. Fiecare a avut un rol în reușita de astăzi și le suntem recunoscători tuturor. Împreună cu Kaufland România, ne-am dorit ca Pădurea Prieteniei să arate cât de mulți oameni se pot mobiliza pentru mediu atunci când au un obiectiv comun. Recordul este o bucurie pe care o împărțim cu toți cei implicați, iar responsabilitatea noastră continuă prin grija pentru pădurea plantată”, a declarat Andrei Coșuleanu.
La rândul său, Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România și Moldova, a vorbit despre importanța implicării comunităților și despre angajamentul companiei față de proiect și după încheierea acțiunii.
„Să vezi peste 2.500 de voluntari reuniți pentru a planta o pădure este o bucurie și o confirmare a încrederii pe care o avem în puterea comunităților. Pentru Kaufland România, implicarea în Pădurea Prieteniei a însemnat să contribuim, alături de Act for Tomorrow, la crearea condițiilor în care această mobilizare să fie posibilă. Recordul mondial este o reușită de care ne bucurăm împreună cu voluntarii și partenerii. Angajamentul nostru pentru proiect continuă și după această zi, pentru că puieții plantați au nevoie de îngrijire pentru a deveni pădurea pe care ne-o dorim. Le mulțumim tuturor celor care au ales să ne fie alături și să contribuie”, a declarat Anna Katharina Scheidereiter.
Recordul obținut în Prahova aduce României o recunoaștere internațională, dar lasă în urmă și un proiect care va putea fi evaluat în anii următori, pe măsură ce puieții plantați se vor dezvolta.