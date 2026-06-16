Românca din spatele unei companii de 30 de milioane de dolari explică ce agenți AI folosește și de ce nu va înlocui niciodată oamenii în anumite roluri

Cum a reușit Chili Piper să automatizeze zeci de procese cu ajutorul inteligenței artificiale

În loc să înceapă cu implementarea unor instrumente AI la întâmplare, compania a realizat mai întâi o analiză detaliată a activităților interne. Au fost identificate 65 de procese care puteau fi automatizate, acestea fiind evaluate în funcție de impactul asupra veniturilor și de resursele necesare pentru implementare.

Printre cele mai importante proiecte dezvoltate se numără un sistem inteligent de evaluare a conturilor de clienți, capabil să analizeze mii de indicatori pentru a identifica oportunitățile cu cel mai mare potențial. Compania a creat și un mecanism automat de detectare a întâlnirilor false sau generate de spam, reducând considerabil timpul pierdut de echipele de vânzări.

Pentru dezvoltarea și operarea acestor soluții, Chili Piper utilizează mai multe platforme bazate pe inteligență artificială, inclusiv Claude, Claude Code, Cursor, Lovable și n8n. Acestea funcționează împreună cu propriul ecosistem software al companiei, construit special pentru automatizarea proceselor comerciale.

Printre agenții AI utilizați se regăsesc sisteme care califică automat vizitatorii site-ului, pregătesc reprezentanții de vânzări înainte de întâlniri, generează rapoarte, gestionează comunicarea prin e-mail sau oferă suport intern angajaților.

Potrivit Alinei Vandenberghe, cel mai valoros dintre acești agenți este soluția conversațională care interacționează cu potențialii clienți în timp real și transformă traficul anonim în oportunități concrete de vânzare. Sistemul funcționează permanent și poate purta discuții cu utilizatorii fără intervenție umană.

Ce activități consideră antreprenoarea că trebuie să rămână exclusiv în mâinile oamenilor

Deși compania folosește inteligența artificială la scară largă, Alina Vandenberghe nu crede că toate responsabilitățile pot fi delegate unor algoritmi.

În opinia sa, creativitatea autentică, capacitatea de a construi povești memorabile și dezvoltarea unor puncte de vedere originale rămân domenii în care oamenii au încă un avantaj clar. Modelele lingvistice pot genera conținut rapid și coerent, însă tind să producă răspunsuri apropiate de media informațiilor existente, fără elementul distinctiv care poate diferenția un brand.