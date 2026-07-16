Roboții umanoizi ar putea intra în război din 2027. „Phantom”, mașinăria testată deja în Ucraina

Roboții Phantom, testați în condiții reale în Ucraina

Foundation Future Industries dezvoltă roboți umanoizi atât pentru utilizări comerciale, cât și pentru domeniul apărării. În cadrul programelor desfășurate în Ucraina, roboții Phantom ar fi fost folosiți pentru transportul materialelor, recunoaștere, cartografierea spațiilor interioare și verificarea clădirilor înainte ca militarii să intre în acestea.

Aceste sarcini sunt extrem de periculoase pentru oameni, în special în zone în care pot exista mine, capcane explozive, lunetiști sau structuri instabile. Un robot capabil să se deplaseze pe scări, să deschidă uși și să transporte echipamente poate reduce expunerea soldaților, fără să înlocuiască neapărat dronele aeriene sau vehiculele terestre fără pilot.

Testele din Ucraina au determinat compania să-și regândească hardware-ul pentru condiții exterioare dure. Următorul model, Phantom 2, este proiectat să reziste la apă și praf, iar capacitatea sa de transport ar urma să crească de la aproximativ 25-30 de kilograme la aproape 80 de kilograme.

Și rezistența la cădere ar fi fost îmbunătățită considerabil, de la aproximativ 12-15 G în cazul primei versiuni la aproape 100 G. Robotul ar urma să utilizeze o baterie cu o capacitate de 3 kWh, necesară pentru alimentarea motoarelor, senzorilor și sistemelor de calcul care îi permit să interpreteze mediul din jur.

De ce ar avea armatele nevoie de roboți cu formă umană

Directorul Foundation consideră că avantajul principal al unui robot umanoid nu este puterea de distrugere. Pentru atacarea unei zone extinse, bombele, rachetele sau dronele sunt mai ieftine și mai eficiente. Un umanoid devine util atunci când misiunea presupune mișcări complexe, folosirea unor obiecte construite pentru oameni și luarea unor decizii într-un spațiu aglomerat.

Forma umană îi permite robotului să intre în clădiri, să urce scări, să folosească unelte, să mute obiecte sau să transporte muniție fără ca mediul să fie modificat special pentru el. Tocmai această flexibilitate explică interesul tot mai mare pentru roboții controlați de inteligența artificială, atât în industrie, cât și în sectorul militar.

Phantom folosește modele AI dezvoltate de companie, cunoscute drept „world models”. Spre deosebire de modelele lingvistice, care încearcă să anticipeze următorul cuvânt dintr-o propoziție, aceste sisteme construiesc reprezentări ale spațiilor fizice și estimează cum se vor mișca obiectele sau ce se poate întâmpla în continuare.