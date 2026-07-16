Roboții umanoizi ar putea intra în război din 2027. „Phantom”, mașinăria testată deja în Ucraina
Roboții cu formă umană ar putea trece, într-un interval surprinzător de scurt, de la fabrici și depozite la misiuni militare desfășurate pe câmpul de luptă. Compania americană Foundation Future Industries susține că a testat deja în Ucraina roboții săi Phantom și că primele experimente care implică folosirea unor arme ar putea începe chiar în 2027, potrivit unei analize publicate de Euronews.
Scenariul amintește inevitabil de filmele SF în care mașinile ajung să lupte împotriva oamenilor, însă reprezentanții companiei încearcă să prezinte tehnologia într-o lumină diferită. Sankaet Pathak, directorul general al Foundation, afirmă că astfel de sisteme nu ar fi trimise pe front pentru a produce distrugeri la scară largă, ci pentru operațiuni precise, în care protejarea infrastructurii și reducerea riscurilor pentru civili sunt esențiale.
Roboții Phantom, testați în condiții reale în Ucraina
Foundation Future Industries dezvoltă roboți umanoizi atât pentru utilizări comerciale, cât și pentru domeniul apărării. În cadrul programelor desfășurate în Ucraina, roboții Phantom ar fi fost folosiți pentru transportul materialelor, recunoaștere, cartografierea spațiilor interioare și verificarea clădirilor înainte ca militarii să intre în acestea.
Aceste sarcini sunt extrem de periculoase pentru oameni, în special în zone în care pot exista mine, capcane explozive, lunetiști sau structuri instabile. Un robot capabil să se deplaseze pe scări, să deschidă uși și să transporte echipamente poate reduce expunerea soldaților, fără să înlocuiască neapărat dronele aeriene sau vehiculele terestre fără pilot.
Testele din Ucraina au determinat compania să-și regândească hardware-ul pentru condiții exterioare dure. Următorul model, Phantom 2, este proiectat să reziste la apă și praf, iar capacitatea sa de transport ar urma să crească de la aproximativ 25-30 de kilograme la aproape 80 de kilograme.
Și rezistența la cădere ar fi fost îmbunătățită considerabil, de la aproximativ 12-15 G în cazul primei versiuni la aproape 100 G. Robotul ar urma să utilizeze o baterie cu o capacitate de 3 kWh, necesară pentru alimentarea motoarelor, senzorilor și sistemelor de calcul care îi permit să interpreteze mediul din jur.
De ce ar avea armatele nevoie de roboți cu formă umană
Directorul Foundation consideră că avantajul principal al unui robot umanoid nu este puterea de distrugere. Pentru atacarea unei zone extinse, bombele, rachetele sau dronele sunt mai ieftine și mai eficiente. Un umanoid devine util atunci când misiunea presupune mișcări complexe, folosirea unor obiecte construite pentru oameni și luarea unor decizii într-un spațiu aglomerat.
Forma umană îi permite robotului să intre în clădiri, să urce scări, să folosească unelte, să mute obiecte sau să transporte muniție fără ca mediul să fie modificat special pentru el. Tocmai această flexibilitate explică interesul tot mai mare pentru roboții controlați de inteligența artificială, atât în industrie, cât și în sectorul militar.
Phantom folosește modele AI dezvoltate de companie, cunoscute drept „world models”. Spre deosebire de modelele lingvistice, care încearcă să anticipeze următorul cuvânt dintr-o propoziție, aceste sisteme construiesc reprezentări ale spațiilor fizice și estimează cum se vor mișca obiectele sau ce se poate întâmpla în continuare.
Foundation nu a dezvăluit furnizorii componentelor sau toate detaliile tehnice ale sistemului. Compania afirmă însă că obiectivul său este dezvoltarea unei inteligențe artificiale capabile să funcționeze intuitiv și robust în lumea reală, inclusiv în medii imprevizibile și ostile.
ONU avertizează în privința „roboților ucigași”
Posibila transformare a roboților umanoizi în arme ridică întrebări juridice și morale dificile. În prezent, nu există un tratat internațional dedicat exclusiv roboților umanoizi militari. Folosirea lor este acoperită de regulile generale ale dreptului internațional umanitar, inclusiv obligația de a face diferența între combatanți și civili.
Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a exprimat recent îngrijorarea față de sistemele de arme autonome letale, pe care le-a numit direct „roboți ucigași”. Principala problemă apare atunci când o mașină poate selecta o țintă și poate decide să o atace fără controlul și judecata unui om. Guterres susține că asemenea sisteme trebuie interzise prin dreptul internațional.
În cadrul Convenției privind anumite arme convenționale, statele discută în continuare posibile reguli pentru sistemele autonome. ONU a cerut adoptarea unui instrument juridic obligatoriu care să interzică armele ce funcționează fără un control uman semnificativ, însă negocierile sunt complicate de interesele militare și tehnologice ale marilor puteri.
Pathak susține că roboții umanoizi nu ar trebui tratați diferit de dronele armate și de vehiculele terestre fără pilot folosite deja de armate. Totuși, trecerea de la transport și recunoaștere la purtarea și utilizarea armelor ar putea transforma radical dezbaterea despre sistemele autonome militare.
Foundation închiriază în prezent roboții Phantom companiilor pentru aproximativ 100.000 de dolari pe an, pentru fiecare unitate. Clienții militari îi pot achiziționa la un preț comparabil. Printre investitorii companiei se află Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, compania Stripe și fondul de investiții Define.
Primele teste de înarmare anunțate pentru 2027 nu înseamnă automat că armate întregi de roboți vor apărea imediat pe front. Ele arată însă cât de repede dispare granița dintre tehnologiile create pentru fabrici și sistemele proiectate pentru război. Întrebarea nu mai este doar dacă roboții umanoizi vor putea lupta, ci cine va păstra controlul atunci când vor primi această capacitate.