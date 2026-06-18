Roboții Nvidia au învățat să monteze plăci video și să taie coliere de plastic cu ajutorul agenților AI

Cum ajunge AI-ul să antreneze roboți reali

Cea mai interesantă parte a experimentului este că agenții AI nu au lucrat doar într-o simulare. Ei au fost puși să îmbunătățească roboți fizici, care executau sarcini în laborator. Printre testele folosite se numără Push-T, o provocare standard în robotică, în care un robot trebuie să mute un obiect în formă de T într-o poziție țintă, dar și sarcini mai apropiate de lumea reală, precum organizarea unor pini într-o cutie, legarea și tăierea colierelor de plastic sau manevrarea unei plăci grafice.

Într-unul dintre cele mai spectaculoase exemple, un braț robotic a fost antrenat să introducă un GPU într-un slot îngust de pe o placă de bază, apoi să îl scoată pentru ca testul să poată fi reluat. Este o sarcină dificilă inclusiv pentru roboți avansați, pentru că implică precizie, aliniere fină, control al forței și capacitatea de a corecta greșelile mici înainte ca piesele să fie deteriorate.

ENPIRE le permite agenților AI să treacă prin cicluri repetate de testare și îmbunătățire. Ei pot analiza loguri, pot modifica algoritmi, pot ajusta politicile de control ale roboților și pot decide ce schimbări merită păstrate. Cu alte cuvinte, sistemul transformă antrenarea roboților într-un proces de cercetare automatizată, în care AI-ul testează ipoteze și învață din eșecuri.

Rezultate impresionante, dar nu fără limite

Potrivit cercetătorilor, agenții AI au reușit să atingă rate de succes de până la 99% pentru mai multe sarcini de manipulare. În unele cazuri, echipele de agenți au ajuns mai repede la rezultate foarte bune decât metodele în care oamenii rămâneau implicați direct în procesul de antrenare. Un exemplu important a fost sarcina de inserare și organizare a pinilor, unde agenții au obținut aproape 100% succes într-un timp mai scurt decât o metodă avansată cu om în buclă.

Testele au arătat și că echipele mai mari de agenți AI pot accelera progresul. O echipă de opt agenți a ajuns la 99% succes în sarcina Push-T în aproximativ două ore de cercetare, în timp ce o echipă de patru agenți a avut nevoie de trei ore, iar un singur agent de aproape cinci ore. Asta sugerează că mai mulți agenți pot explora în paralel strategii diferite și pot găsi mai repede soluții eficiente.

Totuși, experimentul a scos la iveală și limite clare. Roboții nu au fost folosiți permanent. Uneori, brațele robotice stăteau degeaba în timp ce agenții AI citeau loguri, scriau cod, așteptau răspunsuri de la modele lingvistice sau încercau să depaneze probleme. Echipele mai mari de agenți au consumat și mai multe resurse, inclusiv tokeni, iar o parte din timp s-a pierdut cu rezumarea ideilor între agenți, nu cu folosirea efectivă a roboților.