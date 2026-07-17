Roblox îți face jocul dintr-o singură propoziție. Noua funcție AI ajunge direct pe telefon
Nu mai trebuie să știi programare pentru a construi un joc simplu în Roblox. Platforma lansează Build, o funcție bazată pe inteligență artificială. Aceasta poate transforma o descriere scrisă într-un joc care poate fi modificat și distribuit prietenilor. Instrumentul va fi disponibil direct în aplicația mobilă, potrivit publicației internaționale TechCrunch.
Utilizatorul trebuie doar să descrie ideea. Poate cere, de exemplu, o aventură relaxantă într-o pădure deasă. Inteligența artificială generează apoi o primă versiune. Creează decorurile, personajele, mecanicile de joc și stilul vizual. Se ocupă inclusiv de sunete.
Cum funcționează noul instrument Roblox Build
Build folosește mai multe modele de inteligență artificială. Unele sunt open-source. Altele au fost dezvoltate chiar de Roblox. Sistemul interpretează cererea scrisă și încearcă să construiască o experiență care poate fi jucată imediat.
Rezultatul nu trebuie să rămână în forma generată automat. Utilizatorii pot modifica lumea virtuală. Pot schimba personajele și mediul. Pot ajusta regulile. Apoi își pot trimite creația prietenilor.
Funcția mută o parte importantă a procesului de dezvoltare pe telefon. Până acum, crearea experiențelor complexe era asociată în principal cu Roblox Studio. Acesta este folosit pe calculator și are nevoie de mai multe cunoștințe tehnice.
Roblox urmează o tendință tot mai vizibilă în industria jocurilor. Google, Microsoft și Tencent lucrează la tehnologii asemănătoare. Instrumente precum Project Genie 3 pot genera lumi virtuale interactive din simple comenzi scrise.
Jocurile create rapid cu AI ridică și probleme
Funcția poate ajuta utilizatorii fără experiență. Un copil sau un jucător obișnuit își poate transforma ideea într-un proiect funcțional. Nu mai trebuie să învețe mai întâi un limbaj de programare. Nici să construiască manual fiecare obiect.
Accesul simplificat poate produce însă un număr uriaș de jocuri asemănătoare. Unele pot fi repetitive. Altele pot avea probleme tehnice sau foarte puțin conținut. Dezvoltatorii se tem că platformele vor fi umplute cu producții realizate în câteva secunde.
Un sondaj prezentat la Game Developers Conference arată dimensiunea îngrijorării. Aproximativ 52% dintre profesioniștii din industria jocurilor cred că inteligența artificială generativă are un efect negativ asupra domeniului.
Roblox susține că jocurile slabe nu vor ajunge automat pe prima pagină. Sistemul de recomandări va urmări cât timp rămân jucătorii într-o experiență. Va analiza și dacă aceștia revin. Un joc ignorat de public va deveni mai greu de găsit.
Creșterea volumului de conținut aduce și provocări pentru moderare. Roblox este folosit de foarte mulți copii. Platforma a introdus deja controale prin care părinții pot bloca jocuri și prieteni. Jocurile generate automat vor trebui să respecte aceleași reguli de siguranță.
Cine poate testa Build și când va fi disponibil
Build intră în testare publică pe 28 iulie 2026. Prima țară în care va fi disponibil este Noua Zeelandă. Utilizatorii trebuie să aibă cel puțin nouă ani. Este necesară și verificarea vârstei.
Cei cu vârsta de minimum 16 ani își vor putea publica jocurile pentru utilizatorii din întreaga lume. Cei mai mici vor putea crea și testa experiențe în limitele stabilite de platformă. Roblox va oferi o versiune de bază gratuită. Vor exista și opțiuni contra cost.
Compania pregătește și agenți AI pentru dezvoltatori. Aceștia vor putea testa automat jocurile. Vor căuta probleme și vor oferi date despre comportamentul jucătorilor. Funcțiile sunt așteptate în următoarele luni.
Roblox dezvoltă separat un model care poate genera scene 3D complete. Acestea vor fi editabile și gata de jucat. O singură comandă ar putea crea clădiri, personaje și obiective. Companii precum xAI investesc la rândul lor în tehnologii capabile să creeze lumi virtuale.
Build poate face dezvoltarea jocurilor mult mai accesibilă. Succesul său va depinde însă de calitatea rezultatelor. Roblox trebuie să le ofere începătorilor libertate, fără să îngroape platforma sub mii de jocuri aproape identice.