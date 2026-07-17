Roblox îți face jocul dintr-o singură propoziție. Noua funcție AI ajunge direct pe telefon

Cum funcționează noul instrument Roblox Build

Build folosește mai multe modele de inteligență artificială. Unele sunt open-source. Altele au fost dezvoltate chiar de Roblox. Sistemul interpretează cererea scrisă și încearcă să construiască o experiență care poate fi jucată imediat.

Rezultatul nu trebuie să rămână în forma generată automat. Utilizatorii pot modifica lumea virtuală. Pot schimba personajele și mediul. Pot ajusta regulile. Apoi își pot trimite creația prietenilor.

Funcția mută o parte importantă a procesului de dezvoltare pe telefon. Până acum, crearea experiențelor complexe era asociată în principal cu Roblox Studio. Acesta este folosit pe calculator și are nevoie de mai multe cunoștințe tehnice.

Roblox urmează o tendință tot mai vizibilă în industria jocurilor. Google, Microsoft și Tencent lucrează la tehnologii asemănătoare. Instrumente precum Project Genie 3 pot genera lumi virtuale interactive din simple comenzi scrise.

Jocurile create rapid cu AI ridică și probleme

Funcția poate ajuta utilizatorii fără experiență. Un copil sau un jucător obișnuit își poate transforma ideea într-un proiect funcțional. Nu mai trebuie să învețe mai întâi un limbaj de programare. Nici să construiască manual fiecare obiect.

Accesul simplificat poate produce însă un număr uriaș de jocuri asemănătoare. Unele pot fi repetitive. Altele pot avea probleme tehnice sau foarte puțin conținut. Dezvoltatorii se tem că platformele vor fi umplute cu producții realizate în câteva secunde.

Un sondaj prezentat la Game Developers Conference arată dimensiunea îngrijorării. Aproximativ 52% dintre profesioniștii din industria jocurilor cred că inteligența artificială generativă are un efect negativ asupra domeniului.