Rezultate la concursul pentru directori 2026: rata de promovare a fost de peste 98%. Când se decide cine ocupă posturile

Din cei 4.620 de candidați eligibili, 4.600 s-au prezentat la examen. Dintre aceștia, 4.519 au obținut minimum nota 7, pragul necesar pentru promovarea probei.

Diferența dintre numărul participanților și cel al candidaților promovați arată că 81 de profesori nu au atins nota minimă. Alți 20 de candidați eligibili nu s-au prezentat la testare.

Media notelor tuturor participanților a fost de 8,89, iar mediana a ajuns la 9,00. Nota de la această probă intră în calculul mediei finale a concursului, astfel că rezultatul contează și pentru clasamentul candidaților care continuă competiția.

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Ce au avut de rezolvat profesorii în cele 60 de minute

Candidații au primit un test standardizat cu 20 de întrebări, pentru care au avut la dispoziție maximum o oră. Fiecare întrebare a inclus patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă, și a valorat 0,5 puncte.

Pentru nota 7 au fost necesare 14 răspunsuri corecte. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs.

Jumătate dintre întrebări au vizat legislația școlară. Mai exact, 25% au provenit din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar alte 25% din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.