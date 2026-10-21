Rezultate la concursul pentru directori 2026: rata de promovare a fost de peste 98%. Când se decide cine ocupă posturile
Proba scrisă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat a fost promovată de 4.519 candidați, adică 98,24% dintre cei prezenți. Rezultatele sunt înainte de contestații, iar ocuparea posturilor se va decide după etapele următoare, cu afișarea rezultatelor finale pe 9 decembrie 2026.
Peste 4.500 de candidați au obținut cel puțin nota 7
Testarea cunoștințelor de management și legislație școlară s-a desfășurat marți, 20 octombrie, în 42 de centre de concurs. În București au fost organizate două centre, iar evaluarea lucrărilor s-a realizat digitalizat.
Din cei 4.620 de candidați eligibili, 4.600 s-au prezentat la examen. Dintre aceștia, 4.519 au obținut minimum nota 7, pragul necesar pentru promovarea probei.
Diferența dintre numărul participanților și cel al candidaților promovați arată că 81 de profesori nu au atins nota minimă. Alți 20 de candidați eligibili nu s-au prezentat la testare.
Media notelor tuturor participanților a fost de 8,89, iar mediana a ajuns la 9,00. Nota de la această probă intră în calculul mediei finale a concursului, astfel că rezultatul contează și pentru clasamentul candidaților care continuă competiția.
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Ce au avut de rezolvat profesorii în cele 60 de minute
Candidații au primit un test standardizat cu 20 de întrebări, pentru care au avut la dispoziție maximum o oră. Fiecare întrebare a inclus patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă, și a valorat 0,5 puncte.
Pentru nota 7 au fost necesare 14 răspunsuri corecte. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs.
Jumătate dintre întrebări au vizat legislația școlară. Mai exact, 25% au provenit din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar alte 25% din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
Restul testului a urmărit cunoștințe din lucrările „Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, de Tony Bush, și „Învățarea vizibilă”, de John Hattie. Bibliografia a inclus și Profilul profesional al managerului școlar, precum și Cadrul de referință al Curriculumului Național.
Notele pot fi contestate înaintea etapelor următoare
Candidații au dreptul să conteste nota obținută la proba scrisă în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Bilanțul de 98,24% reprezintă, așadar, situația înregistrată înainte de soluționarea cererilor de reevaluare.
Promovarea acestei probe permite continuarea concursului, fără să însemne obținerea unui post de director sau director adjunct. Candidații mai au de parcurs evaluarea documentelor manageriale și interviul.
În perioada 21 octombrie–4 noiembrie 2026, comisiile de interviu evaluează administrativ proiectele planurilor manageriale și proiectele planurilor de acțiune. Proba de interviu este programată între 12 și 27 noiembrie.
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Când se află cine ocupă posturile și când încep mandatele
Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie 2026. Calendarul continuă cu exprimarea opțiunii finale, pe 10 decembrie, pentru candidații declarați reușiți la mai multe funcții.
Aceștia trebuie să aleagă o singură unitate de învățământ. Pe 11 decembrie este programată validarea rezultatelor finale în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.
Deciziile de numire trebuie emise și comunicate până pe 16 decembrie 2026. Ele vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, data începerii noilor mandate.
Directorii și directorii adjuncți declarați reușiți sunt numiți pentru o perioadă de patru ani, în baza contractului de management educațional. Astfel, între rezultatul probei scrise din octombrie și preluarea efectivă a funcției se află etapele de evaluare, stabilirea clasamentului final și emiterea deciziei de numire.