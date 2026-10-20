Mii de profesori dau astăzi examen pentru posturile de director. Ce trebuie să rezolve în doar 60 de minute şi care este nota minimă necesară
Profesorii care au promovat proba de competențe susțin marți, 20 octombrie, examenul scris de management educațional și legislație școlară pentru funcțiile de director și director adjunct. Testul începe la ora 10:00 și cuprinde 20 de întrebări grilă, pentru care candidații au la dispoziție 60 de minute, iar nota minimă de promovare este 7.
Sunt necesare cel puțin 14 răspunsuri corecte
Candidații trebuie să răspundă corect la minimum 14 dintre cele 20 de întrebări pentru a continua concursul. Proba este eliminatorie, iar nota obținută intră în calculul mediei finale.
Examenul de astăzi verifică managementul educațional și legislația școlară. Acesta urmează testului de competențe din 13 octombrie, care a evaluat raționamentul verbal, numeric și logic.
După soluționarea contestațiilor la prima probă, 4.619 candidați au obținut dreptul de a continua concursul, față de 4.615 înainte de reevaluare. Rata finală de promovare a fost de 69,11%, dintr-un total de 6.684 de participanți.
Media notelor de la proba de competențe a rămas 6,45. Spre deosebire de examenul de astăzi, nota primei probe nu este inclusă în media finală a concursului.
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Candidații primesc foi separate pentru ciornă
Accesul în centrele de concurs a fost programat între orele 08:30 și 09:00. Intrarea în sălile de examen se închide la 09:05, înaintea operațiunilor de pregătire a probei.
Răspunsurile se completează cu pix cu pastă albastră pe foaia de concurs personalizată. Lucrările sunt apoi scanate și evaluate automat, în prezența candidaților.
O modificare introdusă înaintea examenului privește folosirea ciornelor. Procedura revizuită prevede distribuirea unor coli A4 ștampilate, pe care participanții le pot utiliza pentru însemnări.
Candidații pot folosi în continuare și foaia cu subiecte drept ciornă. La evaluare contează răspunsurile completate pe foaia de concurs, nu rezolvările sau notițele de pe celelalte documente.
Rezultatele probei scrise se afișează astăzi
Notele examenului din 20 octombrie vor fi afișate în aceeași zi. Contestațiile pot fi depuse pe 20 și 21 octombrie, iar rezultatele finale ale probei scrise sunt programate pentru 22 octombrie.
Pentru candidații care promovează ambele teste, concursul continuă cu proiectele planurilor manageriale. Acestea sunt transmise președinților comisiilor de interviu în perioada 21–23 octombrie.
Evaluarea administrativă a proiectelor se desfășoară între 21 octombrie și 4 noiembrie. Calendarul prevede depunerea contestațiilor în intervalul 23 octombrie–5 noiembrie și soluționarea acestora până pe 9 noiembrie.
Rezultatele finale ale evaluării administrative se afișează pe 10 noiembrie. La aceeași dată se stabilește dreptul candidaților de a susține a doua etapă a interviului, iar programarea acestora se face pe 10 și 11 noiembrie.
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Când se încheie concursul și când încep mandatele
Interviurile sunt programate în perioada 12–27 noiembrie. Contestațiile pentru această probă pot fi depuse între 12 noiembrie și 2 decembrie, iar soluționarea lor trebuie încheiată până pe 7 decembrie.
Rezultatele finale ale concursului se afișează pe 9 decembrie 2026. În ziua următoare, candidații admiși la mai multe funcții pentru care au optat trebuie să aleagă o singură unitate de învățământ.
Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare este programată pentru 11 decembrie. Deciziile de numire trebuie emise și comunicate până pe 16 decembrie, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2027.