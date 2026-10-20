Mii de profesori dau astăzi examen pentru posturile de director. Ce trebuie să rezolve în doar 60 de minute şi care este nota minimă necesară

Examenul de astăzi verifică managementul educațional și legislația școlară. Acesta urmează testului de competențe din 13 octombrie, care a evaluat raționamentul verbal, numeric și logic.

După soluționarea contestațiilor la prima probă, 4.619 candidați au obținut dreptul de a continua concursul, față de 4.615 înainte de reevaluare. Rata finală de promovare a fost de 69,11%, dintr-un total de 6.684 de participanți.

Media notelor de la proba de competențe a rămas 6,45. Spre deosebire de examenul de astăzi, nota primei probe nu este inclusă în media finală a concursului.

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Candidații primesc foi separate pentru ciornă

Accesul în centrele de concurs a fost programat între orele 08:30 și 09:00. Intrarea în sălile de examen se închide la 09:05, înaintea operațiunilor de pregătire a probei.

Răspunsurile se completează cu pix cu pastă albastră pe foaia de concurs personalizată. Lucrările sunt apoi scanate și evaluate automat, în prezența candidaților.

O modificare introdusă înaintea examenului privește folosirea ciornelor. Procedura revizuită prevede distribuirea unor coli A4 ștampilate, pe care participanții le pot utiliza pentru însemnări.