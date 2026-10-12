Elevul primește o notă mică și părintele nu este de acord. Poate cere recorectarea lucrării? Procedura pe care puțini o cunosc

Dacă explicațiile nu sunt considerate satisfăcătoare, se poate cere în scris conducerii școlii reevaluarea, în termenul de cinci zile lucrătoare prevăzut pentru acest demers. Procedura se referă la lucrări scrise și exclude probele orale sau practice.

Pentru cerere, poți identifica elevul, clasa, disciplina, lucrarea și data comunicării rezultatului. Menționează discuția cu profesorul și solicită reevaluarea potrivit articolului 9, păstrând o copie și dovada depunerii.

O formulare concretă ajută la identificarea problemei: un răspuns pe care îl consideri corect, un punctaj omis sau un total calculat greșit. Evită să bazezi solicitarea doar pe comparația cu nota unui coleg; lucrările pot conține răspunsuri diferite.

Cine recorectează și când se schimbă nota

Directorul desemnează două alte cadre didactice de specialitate care nu predau la clasa respectivă. Dacă școala nu are profesori eligibili, solicită inspectoratului desemnarea unor evaluatori din alte unități.

Nota reevaluării este media celor două note acordate separat. O diferență mai mică de un punct păstrează nota inițială, iar una de cel puțin un punct duce la acceptarea contestației și înlocuirea acesteia; rezultatul devine definitiv.

La învățământul primar, cei doi evaluatori stabilesc calificativul prin consens. Reevaluarea nu garantează un rezultat mai bun, deci cererea trebuie privită ca o verificare a corectitudinii evaluării, nu ca o solicitare de majorare.

De exemplu, pentru o notă inițială de 6, o medie de 6,50 la reevaluare nu schimbă rezultatul. O medie de 7 îndeplinește pragul de un punct prevăzut pentru acceptarea contestației.