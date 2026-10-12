Elevul primește o notă mică și părintele nu este de acord. Poate cere recorectarea lucrării? Procedura pe care puțini o cunosc
Da, părintele poate solicita reevaluarea unei lucrări scrise, după ce cere profesorului să justifice rezultatul și consideră explicațiile nesatisfăcătoare. Procedura este prevăzută în Statutul elevului și presupune termene precise, evaluarea de către alte cadre didactice și posibilitatea modificării notei. Pentru Evaluarea Națională se aplică reguli separate, iar probele orale și practice nu pot fi reevaluate prin mecanismul destinat lucrărilor obișnuite.
Ce faci dacă nu ești de acord cu nota unei lucrări
Articolul 9 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 5.707/2024, stabilește primul pas. Elevul sau părintele solicită verbal profesorului justificarea rezultatului, în maximum cinci zile lucrătoare de la comunicare, în prezența elevului și a părintelui ori reprezentantului legal.
Dacă explicațiile nu sunt considerate satisfăcătoare, se poate cere în scris conducerii școlii reevaluarea, în termenul de cinci zile lucrătoare prevăzut pentru acest demers. Procedura se referă la lucrări scrise și exclude probele orale sau practice.
Pentru cerere, poți identifica elevul, clasa, disciplina, lucrarea și data comunicării rezultatului. Menționează discuția cu profesorul și solicită reevaluarea potrivit articolului 9, păstrând o copie și dovada depunerii.
O formulare concretă ajută la identificarea problemei: un răspuns pe care îl consideri corect, un punctaj omis sau un total calculat greșit. Evită să bazezi solicitarea doar pe comparația cu nota unui coleg; lucrările pot conține răspunsuri diferite.
Cine recorectează și când se schimbă nota
Directorul desemnează două alte cadre didactice de specialitate care nu predau la clasa respectivă. Dacă școala nu are profesori eligibili, solicită inspectoratului desemnarea unor evaluatori din alte unități.
Nota reevaluării este media celor două note acordate separat. O diferență mai mică de un punct păstrează nota inițială, iar una de cel puțin un punct duce la acceptarea contestației și înlocuirea acesteia; rezultatul devine definitiv.
La învățământul primar, cei doi evaluatori stabilesc calificativul prin consens. Reevaluarea nu garantează un rezultat mai bun, deci cererea trebuie privită ca o verificare a corectitudinii evaluării, nu ca o solicitare de majorare.
De exemplu, pentru o notă inițială de 6, o medie de 6,50 la reevaluare nu schimbă rezultatul. O medie de 7 îndeplinește pragul de un punct prevăzut pentru acceptarea contestației.
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La Evaluarea Națională se aplică procedura examenului
Pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a, nu se folosesc termenele din Statutul elevului pentru testele de la clasă. Contestațiile se depun în intervalul stabilit prin calendarul anual, după afișarea rezultatelor inițiale.
La sesiunea din 2026, Ordinul nr. 6.058/2025 a reglementat organizarea examenului și soluționarea contestațiilor. Candidații au putut solicita vizualizarea lucrării, dar această consultare nu a reprezentat o recorectare și nici nu a înlocuit depunerea contestației.
Nota finală poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbată. Nu se aplică regula testelor obișnuite potrivit căreia o diferență sub un punct păstrează automat nota inițială.
În bilanțul oficial al Ministerului Educației pentru Evaluarea Națională 2026, dintre cele 14.176 de lucrări contestate, 8.696 au primit note mai mari și 4.265 note mai mici. Pentru alte 1.215 lucrări, nota a rămas aceeași.
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Evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a au alt scop
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie diferențiate de examenul pentru admiterea la liceu. Ele urmăresc identificarea competențelor și a dificultăților de învățare, pentru stabilirea sprijinului necesar fiecărui copil.
Potrivit metodologiei aplicate în anul școlar 2025–2026, aprobată prin Ordinul nr. 6.405/2025, rezultatele individuale nu se comunică public și, ca regulă, nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului sau părintelui, punctajele pot fi echivalate în note ori calificative și înregistrate.
Rezultatele sunt analizate de cadrele didactice și discutate cu familia, fiind folosite pentru planurile individualizate de învățare. Cererea de trecere a rezultatului în catalog este diferită de o contestație și nu trebuie confundată cu solicitarea de recorectare.
Dacă observi o posibilă eroare, identifică itemul și cere școlii explicații asupra punctajului și criteriului folosit. Pentru fiecare evaluare, verifică metodologia anului respectiv, înainte să presupui că procedura de la un test obișnuit sau de la examenul clasei a VIII-a se aplică identic.