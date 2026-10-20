Revolut nu funcționează în România și în alte țări. Ce probleme au clienții cu aplicația bancară

Revolut confirmă întreruperea serviciilor

Compania a transmis un mesaj pe contul de X dedicat asistenței pentru clienți, în care a confirmat că problemele afectează mai multe funcționalități ale aplicației.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a anunțat Revolut.

Compania a precizat că echipa tehnică lucrează pentru restabilirea funcționării normale. Nu a oferit însă, în mesajul citat, o oră estimată pentru rezolvarea incidentului.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a mai transmis compania.

Ce probleme întâmpină clienții din România

Situația nu este identică pentru toți clienții. Unii primesc un mesaj de eroare atunci când încearcă să deschidă aplicația, în timp ce alții se pot conecta, dar întâmpină dificultăți la efectuarea unor operațiuni.

Mesajul afișat pentru o parte dintre clienți este: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”.

Sute de persoane din România au raportat probleme pe Downdetector începând cu ora 09:00. Platforma centralizează sesizările privind serviciile care nu funcționează corespunzător, însă numărul raportărilor nu reprezintă neapărat totalul clienților afectați.