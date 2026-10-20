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TEHNOLOGIE

Revolut nu funcționează în România și în alte țări. Ce probleme au clienții cu aplicația bancară

Revolut nu funcționează în România și în alte țări. Ce probleme au clienții cu aplicația bancară
Fotografie de ilustrație Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Aplicația Revolut are parte probleme marți dimineață, 20 octombrie, în România, Marea Britanie și alte țări. Unii clienți nu se pot conecta la conturi, în timp ce alții reușesc să deschidă aplicația, dar nu pot efectua anumite operațiuni. Compania a confirmat întreruperea serviciului și a anunțat că lucrează la remedierea situației.

Cuprins
  1. Revolut confirmă întreruperea serviciilor
  2. Ce probleme întâmpină clienții din România
  3. Revolut are probleme și în Marea Britanie
  4. Revolut a trecut de 5 milioane de clienți în România

Problemele au fost raportate începând cu ora 09:00, inclusiv pe Downdetector, platforma unde clienții semnalează întreruperile serviciilor online. Incidentul apare la scurt timp după ce Revolut a depășit pragul de 5 milioane de clienți în România, la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Revolut confirmă întreruperea serviciilor

Compania a transmis un mesaj pe contul de X dedicat asistenței pentru clienți, în care a confirmat că problemele afectează mai multe funcționalități ale aplicației.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a anunțat Revolut.

Compania a precizat că echipa tehnică lucrează pentru restabilirea funcționării normale. Nu a oferit însă, în mesajul citat, o oră estimată pentru rezolvarea incidentului.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a mai transmis compania.

Ce probleme întâmpină clienții din România

Situația nu este identică pentru toți clienții. Unii primesc un mesaj de eroare atunci când încearcă să deschidă aplicația, în timp ce alții se pot conecta, dar întâmpină dificultăți la efectuarea unor operațiuni.

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Mesajul afișat pentru o parte dintre clienți este: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”.

Sute de persoane din România au raportat probleme pe Downdetector începând cu ora 09:00. Platforma centralizează sesizările privind serviciile care nu funcționează corespunzător, însă numărul raportărilor nu reprezintă neapărat totalul clienților afectați.

În lipsa unor informații suplimentare din partea companiei, nu este clar ce funcționalități sunt indisponibile pentru fiecare categorie de clienți și nici dacă toate operațiunile vor fi afectate în același mod.

Revolut are probleme și în Marea Britanie

Întreruperea afectează și clienți din Regatul Unit. Potrivit presei britanice, unele persoane nu au putut accesa aplicația, iar altele au reclamat că plățile cu cardul le-au fost refuzate la casele de marcat.

Revolut a avertizat că utilizatorii ar putea întâmpina probleme cu aplicația din cauza întreruperii serviciului. Pe rețelele sociale au apărut și relatări ale unor clienți care au întâmpinat dificultăți în timpul cumpărăturilor sau în vacanță.

Un client a scris că i-au fost refuzate cardurile în timp ce făcea cumpărături, iar o altă persoană a relatat că nu îi funcționau trei conturi Revolut în timp ce se afla în Grecia.

Problemele pot crea dificultăți pentru persoanele care folosesc serviciul pentru plăți curente sau în timpul călătoriilor. Totuși, relatările individuale nu stabilesc amploarea exactă a incidentului și nici dacă toate cardurile Revolut sunt afectate.

Revolut a trecut de 5 milioane de clienți în România

Revolut a depășit 5 milioane de clienți în România la sfârșitul lunii septembrie 2026, potrivit informațiilor publicate de Economica. Pragul confirmă popularitatea serviciului pe piața locală, unde aplicația este disponibilă din mai 2018, la trei ani după lansarea sa la nivel global.

Compania fintech britanică are aproximativ 70 de milioane de clienți retail în 40 de țări. În Regatul Unit, numărul clienților a ajuns la 13 milioane, potrivit informațiilor citate de presa britanică.

Pentru moment, Revolut spune că lucrează la restabilirea serviciilor, fără să indice în mesajul publicat cauza întreruperii. Până la rezolvarea incidentului, disponibilitatea aplicației și a anumitor operațiuni poate varia de la un client la altul.

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