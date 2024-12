„The Fall Guy”, cu Ryan Gosling și Emily Blunt, disponibil pe SkyShowtime

Un nou blockbuster hollywoodian, The Fall Guy, a ajuns pe platforma SkyShowtime începând cu 30 noiembrie, aducând în prim-plan acțiune intensă, emoții puternice și o distribuție impresionantă. Ryan Gosling și Emily Blunt, două nume de top ale cinematografiei, joacă roluri principale într-o poveste captivantă inspirată din serialul de succes al anilor ’80.

Povestea cascadorului care își regăsește locul

The Fall Guy urmărește povestea lui Colt Seavers, un cascador experimentat interpretat de Ryan Gosling. După un accident care aproape că îi încheie cariera, Colt este tras înapoi în lumea filmului atunci când starul unei producții cu buget uriaș, Tom Ryder (jucat de Aaron Taylor-Johnson), dispare fără urmă. Pentru a rezolva această situație, Colt colaborează cu Judy Moreno, fosta lui iubită și regizoarea filmului, interpretată de Emily Blunt.

Acțiunea se desfășoară într-un ritm alert, combinând momente tensionate cu cascadorii spectaculoase și situații pline de umor. Inspirat de serialul clasic, filmul aduce o notă modernă prin regia lui David Leitch, cunoscut pentru proiecte precum Bullet Train sau Hobbs & Shaw. În completarea distribuției, apar actori de renume precum Hannah Waddingham (Ted Lasso), Winston Duke (Black Panther) și Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once).

Echipa de producție și elementele care fac filmul de pe SkyShowtime special

Scenariul este semnat de Drew Pearce, autorul unor producții de succes precum Hobbs & Shaw, iar filmul este produs de David Leitch și Kelly McCormick prin 87North Productions. Ryan Gosling participă și el la producție, alături de Entertainment 360. Creatorul serialului original, Glen A. Larson, este producător executiv, menținând astfel spiritul autentic al poveștii.

Pe lângă acțiunea captivantă, filmul oferă și o coloană sonoră memorabilă, creată de Dominic Lewis. Albumul include piese reinterpretate, precum „I Was Made for Lovin’ You” de KISS, cântată de YUNGBLUD, și „Unknown Stuntman”, cover realizat de Blake Shelton. Aceste melodii adaugă profunzime scenelor și creează o atmosferă care captivează publicul.

SkyShowtime pune la dispoziție trei tipuri de abonamente pentru utilizatori: Standard cu reclame (3,99 euro), Standard Plus (5,99 euro) și Premium (8,99 euro). Cei care optează pentru abonamentul Premium beneficiază de oferta specială de jumătate de preț, plătind doar 4,49 euro pe lună.

Disponibil pe o gamă variată de dispozitive, de la televizoare smart la aplicații mobile, SkyShowtime oferă acces facil la acest film care promite să devină unul dintre cele mai discutate blockbustere ale anului.

De ce merită să vezi The Fall Guy?

Cu o poveste captivantă, o echipă de actori de excepție și o regie spectaculoasă, The Fall Guy este mai mult decât un simplu film de acțiune – este o experiență cinematografică care îmbină nostalgia anilor ’80 cu tehnologia și stilul modern al filmelor de astăzi. Dacă ești în căutarea unui film plin de adrenalină, emoție și scene memorabile, acest titlu este cu siguranță de neratat.

Așadar, pregătește-ți popcornul și abonează-te pe SkyShowtime pentru a te bucura de o seară memorabilă cu The Fall Guy.