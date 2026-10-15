Renault 4 E-Tech electric primește autonomie mai mare și dotări noi. Cât costă în România

Câți kilometri poate parcurge Renault 4 E-Tech electric cu o încărcare

Creșterea autonomiei este una dintre principalele modificări aduse modelului Renault 4 E-Tech electric. Potrivit producătorului, îmbunătățirile aerodinamice, inclusiv modificările aduse părții inferioare a caroseriei și oglinzilor laterale, permit parcurgerea unei distanțe mai mari cu aceeași capacitate a bateriei.

Versiunea Evolution urban range, cu bateria de 40 kWh și motorul de 90 kW, echivalentul a 120 CP, oferă acum o autonomie de până la 310 kilometri în ciclul WLTP. Consumul oficial combinat este de 14,7 kWh/100 km.

Pentru bateria de 52 kWh, asociată unui motor de 110 kW, adică 150 CP, autonomia ajunge la 415 kilometri în cazul versiunilor Evolution, Techno, Iconic și Roland-Garros. Consumul oficial combinat declarat pentru această configurație este de 14,4 kWh/100 km.

Versiunea cu plafon textil Plein Sud, disponibilă cu aceeași baterie de 52 kWh și motor de 150 CP, are o autonomie de până la 400 de kilometri, cu un consum oficial de 14,9 kWh/100 km.

Diferențele dintre versiuni se reflectă și în preț. Renault 4 E-Tech electric Evolution urban range de 40 kWh pornește de la 29.550 de euro, cu TVA inclus, în timp ce varianta Evolution comfort range de 52 kWh costă de la 31.350 de euro.

Renault 4 Roland-Garros vine cu plafon textil și un interior special

Ediția Roland-Garros aduce în gamă o configurație inspirată de celebrul turneu de tenis. Modelul este disponibil cu bateria de 52 kWh, motorul de 150 CP și o autonomie declarată de până la 415 kilometri. Prețul de pornire este de 38.300 de euro, cu TVA inclus, iar plafonul textil Plein Sud face parte din configurația disponibilă.

La exterior, Renault propune o caroserie în două culori, cu variante precum Glacier White, Urban Grey, Starry Black și Terracotta Brown. Montanții laterali și plafonul sunt negre, iar aripile față primesc ornamente gri și emblema Roland-Garros. Aspectul este completat de jantele din aliaj Parisienne de 18 inchi, cu finisaj negru diamantat și detalii în nuanța Terracotta Brown.