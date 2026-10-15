Renault 4 E-Tech electric primește autonomie mai mare și dotări noi. Cât costă în România
Renault 4 E-Tech electric primește o serie de îmbunătățiri, iar noua gamă poate fi comandată și în România. Modelul electric are acum o autonomie de până la 415 kilometri în versiunea cu bateria de 52 kWh, în timp ce varianta cu bateria de 40 kWh poate parcurge până la 310 kilometri. Prețurile pornesc de la 29.550 de euro, cu TVA inclus.
Anunțate cu ocazia Salonului Auto de la Paris 2026, modificările vizează atât eficiența, cât și echipamentele de la bord. Renault introduce funcția de pre-condiționare manuală a bateriei pe toate versiunile, o cameră de marșarier de înaltă definiție și noi sisteme de asistență pentru șofer. Gama include și ediția specială Roland-Garros, cu un design distinct și plafon textil opțional.
Câți kilometri poate parcurge Renault 4 E-Tech electric cu o încărcare
Creșterea autonomiei este una dintre principalele modificări aduse modelului Renault 4 E-Tech electric. Potrivit producătorului, îmbunătățirile aerodinamice, inclusiv modificările aduse părții inferioare a caroseriei și oglinzilor laterale, permit parcurgerea unei distanțe mai mari cu aceeași capacitate a bateriei.
Versiunea Evolution urban range, cu bateria de 40 kWh și motorul de 90 kW, echivalentul a 120 CP, oferă acum o autonomie de până la 310 kilometri în ciclul WLTP. Consumul oficial combinat este de 14,7 kWh/100 km.
Pentru bateria de 52 kWh, asociată unui motor de 110 kW, adică 150 CP, autonomia ajunge la 415 kilometri în cazul versiunilor Evolution, Techno, Iconic și Roland-Garros. Consumul oficial combinat declarat pentru această configurație este de 14,4 kWh/100 km.
Versiunea cu plafon textil Plein Sud, disponibilă cu aceeași baterie de 52 kWh și motor de 150 CP, are o autonomie de până la 400 de kilometri, cu un consum oficial de 14,9 kWh/100 km.
Diferențele dintre versiuni se reflectă și în preț. Renault 4 E-Tech electric Evolution urban range de 40 kWh pornește de la 29.550 de euro, cu TVA inclus, în timp ce varianta Evolution comfort range de 52 kWh costă de la 31.350 de euro.
Renault 4 Roland-Garros vine cu plafon textil și un interior special
Ediția Roland-Garros aduce în gamă o configurație inspirată de celebrul turneu de tenis. Modelul este disponibil cu bateria de 52 kWh, motorul de 150 CP și o autonomie declarată de până la 415 kilometri. Prețul de pornire este de 38.300 de euro, cu TVA inclus, iar plafonul textil Plein Sud face parte din configurația disponibilă.
La exterior, Renault propune o caroserie în două culori, cu variante precum Glacier White, Urban Grey, Starry Black și Terracotta Brown. Montanții laterali și plafonul sunt negre, iar aripile față primesc ornamente gri și emblema Roland-Garros. Aspectul este completat de jantele din aliaj Parisienne de 18 inchi, cu finisaj negru diamantat și detalii în nuanța Terracotta Brown.
Habitaclul continuă aceeași temă vizuală. Scaunele au tapițerie gri deschis realizată integral din materiale reciclate, cu o țesătură inspirată de echipamentele sportive tehnice. Spătarele din față poartă sigla Roland-Garros embosată termic, iar inserțiile de pe portiere și bord sunt asortate cu materialele folosite pentru scaune.
Printre detaliile specifice se numără cotiera tapițată cu material albastru, un element decorativ cu inscripția „Roland Garros Paris” pe bord și un selector e-pop al cărui design amintește de mânerul unei rachete de tenis. Consola centrală include un suport de încărcare wireless Qi2, în culoarea zgurii, iar pragurile din aluminiu poartă numele turneului și un motiv inspirat de arhitectura stadionului.
Cameră de marșarier HD și pre-condiționare manuală a bateriei
Toate versiunile Renault 4 E-Tech electric beneficiază acum de o cameră de marșarier de înaltă definiție. Pentru echipările Techno și Iconic este disponibilă opțional și o cameră de 360 de grade, concepută pentru a facilita manevrele de parcare.
O altă noutate este pre-condiționarea manuală a bateriei, disponibilă indiferent de combinația dintre motor și baterie. Funcția poate fi activată de pe ecranul central și permite pregătirea bateriei pentru încărcarea rapidă fără ca șoferul să fie nevoit să introducă traseul și opririle în sistemul de navigație.
Aplicația My Renault va trimite și o notificare înainte de finalul încărcării, cu cinci minute înainte de ora stabilită de sistem sau înainte ca bateria să atingă nivelul necesar pentru continuarea călătoriei.
Sistemele de asistență includ un asistent predictiv pentru conducerea eficientă, care identifică elemente ale drumului, precum curbele și sensurile giratorii, și îi recomandă șoferului să reducă viteza din timp. De asemenea, funcția de oprire de urgență Active Driver Assist poate încetini mașina până la oprire, acolo unde condițiile permit, dacă sistemul detectează inactivitatea șoferului.
Renault 4 E-Tech electric primește și compatibilitate 4G și 5G pentru sistemul de apeluri de urgență eCall, precum și un încărcător wireless Qi2 cu răcire prin ventilație. În plus, modul de condus Smart înlocuiește MySense și comută automat între setările Eco, Confort și Sport, în funcție de stilul de condus.
Hayonul electric disponibil pe anumite versiuni a fost, la rândul său, modificat. Portbagajul se poate deschide automat atunci când persoana care deține cardul de acces se apropie de mașină, fără să mai fie necesară mișcarea piciorului sub spoilerul din spate.
Cât costă Renault 4 E-Tech electric în România
Noua gamă poate fi comandată în România, iar prețurile diferă în funcție de echipare și capacitatea bateriei.
- Evolution urban range, 40 kWh, 120 CP: 29.550 de euro, cu TVA inclus.
- Evolution comfort range, 52 kWh, 150 CP: 31.350 de euro, cu TVA inclus.
- Techno comfort range, 52 kWh, 150 CP: 33.450 de euro, cu TVA inclus.
- Iconic comfort range, 52 kWh, 150 CP: 35.500 de euro, cu TVA inclus.
- Roland-Garros comfort range, 52 kWh, 150 CP, cu plafon textil: 38.300 de euro, cu TVA inclus.
Astfel, diferența dintre cea mai accesibilă versiune și ediția Roland-Garros este de 8.750 de euro. Pentru cei care caută o autonomie mai mare, bateria de 52 kWh este disponibilă încă de la echiparea Evolution, la un preț de pornire de 31.350 de euro.