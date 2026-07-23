Red Bull a pus Formula 1 într-un V10 care urlă la 15.000 rpm: de ce RB17 a renunțat la turbine

Libertatea totală a complicat alegerea motorului

RB17 este construit de Red Bull Advanced Technologies. Proiectul a fost desenat sub coordonarea lui Adrian Newey. Mașina nu trebuie să respecte un regulament sportiv strict. Nici normele aplicate automobilelor produse în volume mari nu au impus limite decisive. Vor fi fabricate doar 50 de exemplare.

Această libertate pare avantajul perfect. În realitate, a complicat dezvoltarea. Chris Willoughby, directorul comercial al Cosworth, a explicat că echipa a analizat aproape toate configurațiile posibile. Pe listă s-au aflat motoare V6 turbo, V8 twin-turbo și chiar V12. Fiecare variantă a trebuit studiată în detaliu.

Red Bull nu urmărea să construiască o mașină accesibilă sau practică. Obiectivul era un model de circuit fără compromisuri. RB17 trebuia să transfere experiența acumulată în Formula 1 într-un vehicul destinat clienților privați. Alegerea motorului trebuia să completeze aerodinamica extremă, masa redusă și reacțiile rapide ale șasiului.

De ce a câștigat V10-ul aspirat natural

Principala diferență a fost răspunsul motorului. Turbinele pot crește considerabil puterea și cuplul. Totuși, livrarea nu este mereu la fel de imediată. Chiar și sistemele moderne pot introduce o întârziere foarte mică. Într-o mașină construită pentru timpi de tur, fiecare fracțiune de secundă contează.

Un motor aspirat reacționează direct la apăsarea accelerației. Caracterul său este mai previzibil. Pilotul poate controla mai precis puterea la ieșirea din viraj. Pentru Red Bull, acest lucru a cântărit mai mult decât avantajele unui propulsor turbo. Sunetul specific unui V10 a fost un bonus imposibil de ignorat.

Cosworth a dezvoltat un V10 de 4,5 litri. Motorul termic produce aproximativ 1.000 CP. Un sistem electric adaugă încă 200 CP. Puterea totală depășește astfel 1.200 CP. Transmisia este una secvențială cu șase trepte, iar forța este trimisă către roțile din spate.

La 15.000 rpm, RB17 amintește de epoca în care monoposturile aveau motoare V10 asurzitoare. Combinația dintre reacție, masă redusă și sunet a înclinat balanța. Red Bull nu a ales cea mai simplă soluție. A ales motorul care promite cea mai intensă experiență.