Red Bull a pus Formula 1 într-un V10 care urlă la 15.000 rpm: de ce RB17 a renunțat la turbine
Red Bull a ales o soluție tot mai rară pentru primul său hypercar. Un motor V10 aspirat natural, capabil să urce până la 15.000 de rotații pe minut. Potrivit publicației internaționale Autoblog, decizia nu a fost luată doar pentru sunet. Inginerii au urmărit un răspuns instantaneu al accelerației și o legătură directă între pilot și mașină.
Modelul Red Bull RB17 a fost anunțat încă din 2022. Primele informații indicau un sistem hibrid bazat pe un V8 twin-turbo. Proiectul final merge însă într-o direcție mult mai spectaculoasă. Turbinele au dispărut. În locul lor au apărut doi cilindri suplimentari și o turație apropiată de cea a monoposturilor din trecut.
Libertatea totală a complicat alegerea motorului
RB17 este construit de Red Bull Advanced Technologies. Proiectul a fost desenat sub coordonarea lui Adrian Newey. Mașina nu trebuie să respecte un regulament sportiv strict. Nici normele aplicate automobilelor produse în volume mari nu au impus limite decisive. Vor fi fabricate doar 50 de exemplare.
Această libertate pare avantajul perfect. În realitate, a complicat dezvoltarea. Chris Willoughby, directorul comercial al Cosworth, a explicat că echipa a analizat aproape toate configurațiile posibile. Pe listă s-au aflat motoare V6 turbo, V8 twin-turbo și chiar V12. Fiecare variantă a trebuit studiată în detaliu.
Red Bull nu urmărea să construiască o mașină accesibilă sau practică. Obiectivul era un model de circuit fără compromisuri. RB17 trebuia să transfere experiența acumulată în Formula 1 într-un vehicul destinat clienților privați. Alegerea motorului trebuia să completeze aerodinamica extremă, masa redusă și reacțiile rapide ale șasiului.
De ce a câștigat V10-ul aspirat natural
Principala diferență a fost răspunsul motorului. Turbinele pot crește considerabil puterea și cuplul. Totuși, livrarea nu este mereu la fel de imediată. Chiar și sistemele moderne pot introduce o întârziere foarte mică. Într-o mașină construită pentru timpi de tur, fiecare fracțiune de secundă contează.
Un motor aspirat reacționează direct la apăsarea accelerației. Caracterul său este mai previzibil. Pilotul poate controla mai precis puterea la ieșirea din viraj. Pentru Red Bull, acest lucru a cântărit mai mult decât avantajele unui propulsor turbo. Sunetul specific unui V10 a fost un bonus imposibil de ignorat.
Cosworth a dezvoltat un V10 de 4,5 litri. Motorul termic produce aproximativ 1.000 CP. Un sistem electric adaugă încă 200 CP. Puterea totală depășește astfel 1.200 CP. Transmisia este una secvențială cu șase trepte, iar forța este trimisă către roțile din spate.
La 15.000 rpm, RB17 amintește de epoca în care monoposturile aveau motoare V10 asurzitoare. Combinația dintre reacție, masă redusă și sunet a înclinat balanța. Red Bull nu a ales cea mai simplă soluție. A ales motorul care promite cea mai intensă experiență.
Un hypercar de milioane, construit doar pentru circuit
RB17 cântărește sub 900 de kilograme. Raportul dintre putere și masă este ieșit din comun. Red Bull estimează performanțe apropiate de cele ale unui monopost și o viteză maximă de peste 350 km/h. Aerodinamica folosește efectul de sol și tehnologii dezvoltate din experiența echipei de curse.
Conceptul amintește de Aston Martin Valkyrie, un alt proiect asociat cu Adrian Newey. RB17 merge însă și mai departe. Este un vehicul de circuit cu două locuri. Nu este limitat de omologarea pentru drumurile publice și nici de regulamentele unei competiții oficiale.
Exclusivitatea este la același nivel cu performanța. Prețul estimat ajunge la aproximativ 6,7 milioane de dolari. Producția va fi limitată la numai 50 de unități. Proprietarii nu cumpără doar o mașină. Pachetul include pregătire, acces la simulatoare și experiențe organizate pe circuit.
RB17 arată ce se întâmplă atunci când o echipă poate proiecta fără restricții și fără obligația de a mulțumi piața de masă. Rezultatul nu este complet electric și nici discret. Este un V10 hibrid care urcă la 15.000 rpm și transformă nostalgia pentru vechea Formula 1 într-un hypercar modern.