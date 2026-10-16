Programul „Laptele și cornul” din şcoli, regândit la Bruxelles. Ce ar putea apărea în meniul elevilor din România

Una dintre modificările susținute în proiectul analizat privește includerea explicită a laptelui integral între produsele prioritare. Propunerea Comisiei Europene punea accentul pe laptele de consum neîndulcit, degresat sau semidegresat.

Documentul propune și alternative vegetale neîndulcite, pentru a răspunde nevoilor copiilor cu alergii ori intoleranțe alimentare. Pentru fructe și legume, direcția urmărită este acordarea unei priorități mai mari produselor ecologice și de sezon.

Dacă aceste propuneri vor fi preluate în regulile europene finale și în implementarea națională, oferta ar putea deveni mai variată. Deocamdată, părinții nu trebuie să considere că școlile sunt obligate să distribuie noile produse sau că există o dată stabilită pentru introducerea lor în România.

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Producătorii locali ar trebui să ajungă mai ușor la licitații

O altă schimbare urmărită este apropierea furnizorilor de școlile în care ajung alimentele. Documentul susține lanțurile scurte de aprovizionare și acordarea unei priorități produselor locale, regionale și celor cu indicații geografice recunoscute la nivel european.

Comitetul cere adaptarea procedurilor de achiziție pentru ca fermele mici și mijlocii, cooperativele și producătorii locali să poată participa efectiv. Miza este ca furnizarea alimentelor pentru școli să nu fie accesibilă doar operatorilor care pot acoperi contracte foarte mari.

Problema a fost discutată și în România, la dezbaterea „Lapte și carte”, organizată în mai la Camera Deputaților. Potrivit relatării Edupedu.ro, vicepremierul Tánczos Barna a atras atenția că loturile mari reduc șansele fermierilor și procesatorilor locali.