Produsele pe care românii le aruncă cel mai des la gunoi. Câți bani pierdem în fiecare lună

Mâncarea gătită, principalul aliment care ajunge la gunoi

Cea mai mare parte a risipei provine din mâncarea preparată în casă. Potrivit unor studii recente, aproape jumătate dintre români recunosc că aruncă frecvent mâncare gătită rămasă neconsumată.

Ciorbele, tocănițele, fripturile sau garniturile preparate în cantități prea mari sunt printre produsele care ajung cel mai des la coșul de gunoi. Mulți consumatori gătesc mai mult decât pot consuma sau uită alimentele în frigider până când acestea nu mai pot fi folosite.

Pe următoarele locuri se află legumele, fructele și produsele de panificație. Un studiu realizat în 2024 arată că 37% dintre români aruncă legume, 35% aruncă pâine și alte produse de panificație, iar 34% aruncă fructe.

Cât costă risipa alimentară pentru o familie

Deși multe persoane nu realizează impactul financiar al acestor obiceiuri, suma pierdută poate fi considerabilă. Specialiștii estimează că în unele gospodării valoarea alimentelor aruncate poate ajunge chiar la câteva sute de lei pe lună. Unele studii și reportaje arată că anumite familii ajung să arunce produse în valoare de până la 800 de lei lunar.

Calculul este simplu. Dacă o familie aruncă săptămânal câteva porții de mâncare gătită, câteva fructe alterate, legume uitate în frigider și produse de panificație uscate, pierderea lunară poate depăși ușor 200-300 de lei. Într-un an, suma poate ajunge la câteva mii de lei.

Potrivit cercetărilor privind comportamentul consumatorilor, una dintre principalele cauze ale risipei este cumpărarea excesivă de alimente, în special atunci când oamenii merg la cumpărături fără listă sau profită de promoții fără să aibă nevoie reală de produse.

De ce aruncăm atât de multă mâncare

Specialiștii spun că risipa alimentară este cauzată de mai mulți factori: planificarea defectuoasă a meselor, cumpărăturile impulsive și porțiile prea mari preparate acasă. În plus, multe persoane confundă termenul de valabilitate cu data până la care produsul poate fi consumat în siguranță.