Produsele pe care românii le aruncă cel mai des la gunoi. Câți bani pierdem în fiecare lună
Scumpirile din ultimii ani i-au făcut pe mulți români să fie mai atenți la cheltuieli, însă risipa alimentară rămâne o problemă majoră. Deși alimentele costă tot mai mult, milioane de kilograme de mâncare ajung anual la gunoi, iar o parte importantă a acestei risipe provine chiar din gospodării.
Studiile arată că România se află printre țările europene cu un nivel ridicat al risipei alimentare. Potrivit datelor analizate de specialiști, fiecare român aruncă anual zeci de kilograme de alimente, iar la nivel național cantitatea totală se ridică la milioane de tone.
Mâncarea gătită, principalul aliment care ajunge la gunoi
Cea mai mare parte a risipei provine din mâncarea preparată în casă. Potrivit unor studii recente, aproape jumătate dintre români recunosc că aruncă frecvent mâncare gătită rămasă neconsumată.
Ciorbele, tocănițele, fripturile sau garniturile preparate în cantități prea mari sunt printre produsele care ajung cel mai des la coșul de gunoi. Mulți consumatori gătesc mai mult decât pot consuma sau uită alimentele în frigider până când acestea nu mai pot fi folosite.
Pe următoarele locuri se află legumele, fructele și produsele de panificație. Un studiu realizat în 2024 arată că 37% dintre români aruncă legume, 35% aruncă pâine și alte produse de panificație, iar 34% aruncă fructe.
Cât costă risipa alimentară pentru o familie
Deși multe persoane nu realizează impactul financiar al acestor obiceiuri, suma pierdută poate fi considerabilă. Specialiștii estimează că în unele gospodării valoarea alimentelor aruncate poate ajunge chiar la câteva sute de lei pe lună. Unele studii și reportaje arată că anumite familii ajung să arunce produse în valoare de până la 800 de lei lunar.
Calculul este simplu. Dacă o familie aruncă săptămânal câteva porții de mâncare gătită, câteva fructe alterate, legume uitate în frigider și produse de panificație uscate, pierderea lunară poate depăși ușor 200-300 de lei. Într-un an, suma poate ajunge la câteva mii de lei.
Potrivit cercetărilor privind comportamentul consumatorilor, una dintre principalele cauze ale risipei este cumpărarea excesivă de alimente, în special atunci când oamenii merg la cumpărături fără listă sau profită de promoții fără să aibă nevoie reală de produse.
De ce aruncăm atât de multă mâncare
Specialiștii spun că risipa alimentară este cauzată de mai mulți factori: planificarea defectuoasă a meselor, cumpărăturile impulsive și porțiile prea mari preparate acasă. În plus, multe persoane confundă termenul de valabilitate cu data până la care produsul poate fi consumat în siguranță.
Datele arată că România irosește anual aproximativ 3,5 milioane de tone de alimente, echivalentul a circa 188 de kilograme pe persoană, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană.
Experții recomandă planificarea cumpărăturilor, verificarea produselor existente în frigider înainte de a merge la magazin și congelarea alimentelor care nu pot fi consumate imediat. Chiar și mici schimbări de comportament pot reduce semnificativ risipa și pot aduce economii importante în bugetul unei familii.