Prince of Persia: The Lost Crown poate fi jucat gratuit pe Nintendo Switch și Switch 2. Oferta include întregul joc, dar există o condiție
Potrivit publicației internaționale IGN, oferta a început pe 24 septembrie 2026, la ora 10:00 PT, și se încheie pe 30 septembrie, la ora 23:59 PT. Spre deosebire de un demo obișnuit, care oferă acces doar la primele niveluri sau la o secțiune limitată a jocului, această versiune permite explorarea întregului conținut pe durata perioadei promoționale.
Există și un avantaj pentru cei care decid ulterior să cumpere jocul: progresul realizat în timpul perioadei gratuite poate fi transferat în versiunea completă. În plus, abonații Nintendo Switch Online pot obține 100 de puncte My Nintendo Platinum prin îndeplinirea unei misiuni speciale.
Cum poți juca gratuit Prince of Persia: The Lost Crown
Oferta face parte din programul Game Trials al Nintendo, care le permite abonaților Nintendo Switch Online să acceseze temporar versiuni complete ale unor jocuri selectate. În cazul Prince of Persia: The Lost Crown, perioada gratuită se desfășoară între 24 și 30 septembrie 2026, atât pe Nintendo Switch, cât și pe Nintendo Switch 2.
Pentru a beneficia de ofertă, trebuie să ai un abonament Nintendo Switch Online activ și să descarci jocul din Nintendo eShop. Accesul este valabil numai în perioada promoțională, iar după expirarea acesteia va trebui să cumperi jocul pentru a continua aventura.
Un detaliu important este posibilitatea de a păstra progresul. Dacă începi jocul în perioada gratuită și hotărăști ulterior să achiziționezi versiunea completă, nu va fi necesar să reiei aventura de la început.
De asemenea, Nintendo oferă 100 de puncte My Nintendo Platinum celor care finalizează misiunea asociată perioadei de testare. Detaliile despre această recompensă sunt disponibile în secțiunea Missions & Rewards din Nintendo Switch Online.
Oferta este anunțată pentru magazinul Nintendo din Statele Unite, iar disponibilitatea în România poate depinde de regiunea contului Nintendo.
Ce oferă Prince of Persia: The Lost Crown și de ce a atras atenția jucătorilor
Lansat în ianuarie 2024, Prince of Persia: The Lost Crown reprezintă o abordare diferită a celebrei francize Ubisoft. În locul aventurilor tridimensionale din titlurile mai vechi, jocul propune o experiență 2D de tip Metroidvania, care combină explorarea, luptele rapide, platformingul și rezolvarea puzzle-urilor.
Jucătorii intră în rolul lui Sargon, un tânăr războinic care trebuie să exploreze misteriosul Munte Qaf pentru a salva un prinț răpit. Pe parcursul aventurii, acesta descoperă noi abilități, inclusiv puteri care îi permit să manipuleze timpul și spațiul, să depășească obstacole dificile și să înfrunte creaturi inspirate din mitologia persană.
Deși jocul a primit recenzii favorabile din partea criticilor, rezultatele comerciale nu au fost pe măsura așteptărilor Ubisoft. Potrivit informațiilor publicate de IGN, compania a desființat echipa dedicată proiectului și a redistribuit dezvoltatorii către alte producții, inclusiv Beyond Good and Evil 2 și viitoare proiecte din universul Rayman.
Între timp, The Lost Crown a primit actualizări, moduri suplimentare de joc și conținut descărcabil care extinde povestea originală. O versiune pentru dispozitive mobile a fost, de asemenea, lansată, astfel încât aventura poate fi experimentată și în afara consolelor tradiționale.
Jocul poate fi cumpărat și cu o reducere de 70%
Pe lângă perioada gratuită, Nintendo a anunțat și o reducere temporară de 70% pentru versiunea digitală a jocului. Oferta este valabilă în magazinul american Nintendo până pe 7 octombrie 2026, la ora 23:59 PT. Prețul și disponibilitatea promoției pot varia în funcție de regiune.
Pentru cei care nu au încercat până acum franciza Prince of Persia, perioada gratuită reprezintă o ocazie de a descoperi una dintre cele mai recente reinterpretări ale seriei. Jocul păstrează elemente familiare, precum acrobațiile și manipularea timpului, dar introduce un sistem de luptă și explorare adaptat perspectivei bidimensionale.
Totodată, oferta vine într-o perioadă în care Ubisoft continuă să își reorganizeze proiectele. După anularea remake-ului Prince of Persia: The Sands of Time, fanii seriei au rămas cu mai puține informații despre viitorul francizei. În schimb, The Rogue Prince of Persia continuă să primească actualizări și conținut suplimentar.
Cei interesați de jocurile gratuite pentru Nintendo Switch pot profita de oferta actuală până pe 30 septembrie, cu condiția să dețină un abonament Nintendo Switch Online. Accesul nu presupune achiziționarea jocului, însă după încheierea perioadei promoționale va fi necesară cumpărarea acestuia pentru a continua aventura.