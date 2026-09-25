Prince of Persia: The Lost Crown poate fi jucat gratuit pe Nintendo Switch și Switch 2. Oferta include întregul joc, dar există o condiție

Unul dintre jocurile de acțiune și aventură lansate de Ubisoft în ultimii ani poate fi încercat gratuit, într-o ofertă care le permite utilizatorilor să parcurgă întreaga poveste fără să cumpere titlul. Prince of Persia: The Lost Crown este disponibil temporar pe Nintendo Switch și Nintendo Switch 2, însă accesul gratuit este condiționat de deținerea unui abonament Nintendo Switch Online.

Potrivit publicației internaționale IGN, oferta a început pe 24 septembrie 2026, la ora 10:00 PT, și se încheie pe 30 septembrie, la ora 23:59 PT. Spre deosebire de un demo obișnuit, care oferă acces doar la primele niveluri sau la o secțiune limitată a jocului, această versiune permite explorarea întregului conținut pe durata perioadei promoționale.

Există și un avantaj pentru cei care decid ulterior să cumpere jocul: progresul realizat în timpul perioadei gratuite poate fi transferat în versiunea completă. În plus, abonații Nintendo Switch Online pot obține 100 de puncte My Nintendo Platinum prin îndeplinirea unei misiuni speciale.

Cum poți juca gratuit Prince of Persia: The Lost Crown

Oferta face parte din programul Game Trials al Nintendo, care le permite abonaților Nintendo Switch Online să acceseze temporar versiuni complete ale unor jocuri selectate. În cazul Prince of Persia: The Lost Crown, perioada gratuită se desfășoară între 24 și 30 septembrie 2026, atât pe Nintendo Switch, cât și pe Nintendo Switch 2.

Pentru a beneficia de ofertă, trebuie să ai un abonament Nintendo Switch Online activ și să descarci jocul din Nintendo eShop. Accesul este valabil numai în perioada promoțională, iar după expirarea acesteia va trebui să cumperi jocul pentru a continua aventura.

Un detaliu important este posibilitatea de a păstra progresul. Dacă începi jocul în perioada gratuită și hotărăști ulterior să achiziționezi versiunea completă, nu va fi necesar să reiei aventura de la început.

De asemenea, Nintendo oferă 100 de puncte My Nintendo Platinum celor care finalizează misiunea asociată perioadei de testare. Detaliile despre această recompensă sunt disponibile în secțiunea Missions & Rewards din Nintendo Switch Online.

Oferta este anunțată pentru magazinul Nintendo din Statele Unite, iar disponibilitatea în România poate depinde de regiunea contului Nintendo.