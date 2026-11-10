Prețul porcului de Crăciun 2026. Cât ar putea plăti românii și de ce fermierii se tem de luna decembrie
Românii care se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă ar putea găsi carne de porc la prețuri mai mici decât anul trecut, după ce tarifele practicate la poarta fermelor au scăzut considerabil. Potrivit datelor Comisiei Europene, analizate de Economica, prețul carcasei de porc în România s-a redus cu 21,7% într-un an, una dintre cele mai mari scăderi din Uniunea Europeană. Ieftinirea pune însă presiune pe producătorii români, care susțin că vând sub costurile de producție.
Cât costă acum carnea de porc la poarta fermei
Datele europene arată că prețul mediu al carcasei de porc în România a ajuns la aproximativ 145 de euro pentru 100 de kilograme, după o scădere anuală de 21,7%. Comparativ cu luna precedentă, reducerea a fost de 12,1%, în timp ce față de săptămâna anterioară prețul a coborât cu 0,6%.
Tendința este prezentă și în restul Uniunii Europene, unde prețul mediu a scăzut cu 13,6%, până la 153,3 euro pentru 100 de kilograme. Practic, România se numără printre statele cu cele mai accentuate ieftiniri, alături de Danemarca și Lituania.
De ce fermierii români vând porcii în pierdere
Scăderea prețurilor este explicată în mare parte prin dependența României de importurile de carne de porc, care acoperă aproximativ 60–65% din consumul intern, potrivit reprezentanților industriei.
„Fiind o piață dependentă de import, România depinde de presiunea pusă pe preț de marii exportatori și, în condițiile acestea, prețurile la noi au scăzut mai mult. Noi importăm în general piese, nu carcase, pe care alți producători nu le pot vinde în altă parte”, a declarat Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).
Principalele țări furnizoare sunt Spania, Germania, Ungaria, Olanda, Belgia și Danemarca.
În același timp, producătorii români au posibilități limitate de export, inclusiv din cauza restricțiilor asociate pestei porcine africane.
Cât primesc fermierii pentru un kilogram de porc
Potrivit reprezentantului APCPR, fermierii primesc în prezent aproximativ 6 lei pe kilogram, în timp ce costul de producție este estimat la 7,5 lei. Practic, diferența de 1,5 lei pe kilogram înseamnă că producătorii nu reușesc să își recupereze integral cheltuielile.
Un preț de aproximativ 8 lei pe kilogram ar permite acoperirea costurilor și obținerea unui profit minim, însă fermierii nu se așteaptă ca acest nivel să fie atins până la Crăciun.
„Noi vindem acum sub prețul de cost care este de 7,5 lei pe kilogram. Rezonabil ar fi un preț de 8 lei pe kilogram, care ar acoperi costurile și ar asigura un minimum de profit. Mă tem însă că nu vom atinge acest prag de Crăciun. Cu siguranță vom avea oferte bombastice de carne de import care va pune presiune pe producătorii locali”, a explicat Adrian Balaban.
Cât ar putea costa porcul de Crăciun în decembrie 2026
În mod tradițional, cererea de carne de porc crește în luna decembrie, când românii cumpără produse pentru prepararea cârnaților, sarmalelor, caltaboșului și altor specialități de sărbători.
Această creștere a consumului ar putea determina o ușoară revenire a prețurilor la poarta fermei, însă producătorii nu anticipează atingerea pragului de 8 lei pe kilogram. Pentru consumatori, situația este diferită. Prețul de aproximativ 6 lei pe kilogram menționat de fermieri nu reprezintă prețul unui kilogram de carne vândut în magazine și nici tariful pentru un porc viu cumpărat direct din gospodărie.
Desigur, la suma plătită de cumpărător se adaugă costurile de sacrificare, procesare, transport și comercializare, precum și marjele comercianților.
Prin urmare, ieftinirea cu peste 21% înregistrată la nivelul fermelor nu garantează o reducere similară la raft. Prețul final al porcului de Crăciun va depinde de ofertele comercianților, de evoluția importurilor și de cererea din apropierea sărbătorilor.
Pentru moment, datele indică o presiune puternică asupra producătorilor români, în timp ce amploarea eventualelor ieftiniri pentru consumatori rămâne incertă.