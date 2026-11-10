Prețul porcului de Crăciun 2026. Cât ar putea plăti românii și de ce fermierii se tem de luna decembrie

Tendința este prezentă și în restul Uniunii Europene, unde prețul mediu a scăzut cu 13,6%, până la 153,3 euro pentru 100 de kilograme. Practic, România se numără printre statele cu cele mai accentuate ieftiniri, alături de Danemarca și Lituania.

De ce fermierii români vând porcii în pierdere

Scăderea prețurilor este explicată în mare parte prin dependența României de importurile de carne de porc, care acoperă aproximativ 60–65% din consumul intern, potrivit reprezentanților industriei.

„Fiind o piață dependentă de import, România depinde de presiunea pusă pe preț de marii exportatori și, în condițiile acestea, prețurile la noi au scăzut mai mult. Noi importăm în general piese, nu carcase, pe care alți producători nu le pot vinde în altă parte”, a declarat Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

Principalele țări furnizoare sunt Spania, Germania, Ungaria, Olanda, Belgia și Danemarca.

În același timp, producătorii români au posibilități limitate de export, inclusiv din cauza restricțiilor asociate pestei porcine africane.

Cât primesc fermierii pentru un kilogram de porc

Potrivit reprezentantului APCPR, fermierii primesc în prezent aproximativ 6 lei pe kilogram, în timp ce costul de producție este estimat la 7,5 lei. Practic, diferența de 1,5 lei pe kilogram înseamnă că producătorii nu reușesc să își recupereze integral cheltuielile.

Un preț de aproximativ 8 lei pe kilogram ar permite acoperirea costurilor și obținerea unui profit minim, însă fermierii nu se așteaptă ca acest nivel să fie atins până la Crăciun.

„Noi vindem acum sub prețul de cost care este de 7,5 lei pe kilogram. Rezonabil ar fi un preț de 8 lei pe kilogram, care ar acoperi costurile și ar asigura un minimum de profit. Mă tem însă că nu vom atinge acest prag de Crăciun. Cu siguranță vom avea oferte bombastice de carne de import care va pune presiune pe producătorii locali”, a explicat Adrian Balaban.

Cât ar putea costa porcul de Crăciun în decembrie 2026

În mod tradițional, cererea de carne de porc crește în luna decembrie, când românii cumpără produse pentru prepararea cârnaților, sarmalelor, caltaboșului și altor specialități de sărbători.