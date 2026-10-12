Ai permisul expirat, dar trebuie să muți mașina câțiva metri. Ai voie să te urci la volan? Ce spune legea în 2026

Legea nu spune că șoferul poate conduce 10, 50 sau 100 de metri pentru a muta mașina. Prin urmare, dacă autoturismul se află pe un drum public și trebuie să îl conduci până la un alt loc aflat tot pe drumul public, faptul că deplasarea durează numai câteva secunde nu creează o excepție.

De exemplu, dacă permisul a expirat ieri și mașina este parcată pe strada din fața blocului, nu este legal să te urci la volan și să mergi 30 de metri până la un alt loc de parcare doar pentru că distanța este foarte mică.

Contează unde se află mașina

Există însă o diferență importantă între un drum public și o proprietate privată care nu este deschisă circulației publice.

Regulile din OUG nr. 195/2002 privesc circulația pe drumurile publice. Așadar, dacă mașina trebuie deplasată exclusiv în interiorul unei curți private, închise circulației publice, situația juridică nu este aceeași cu cea în care autoturismul este condus pe stradă.

În schimb, simplul fapt că un drum, o alee sau o parcare aparține unei proprietăți private nu înseamnă automat că regulile circulației nu se aplică acolo. Important este dacă spațiul respectiv este deschis circulației publice.

Permisul expirat nu înseamnă automat că nu ai obținut niciodată permis

Trebuie făcută și o distincție importantă. Conducerea cu un permis a cărui valabilitate administrativă a expirat este prevăzută expres de Codul Rutier drept contravenție. Nu trebuie confundată automat cu situația unei persoane care conduce fără să fi obținut permis de conducere.

Pentru cele mai răspândite categorii, inclusiv categoria B, valabilitatea administrativă a permisului este de 10 ani, în timp ce pentru mai multe categorii profesionale, precum C și D și subcategoriile aferente, perioada este de 5 ani.