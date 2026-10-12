Ai permisul expirat, dar trebuie să muți mașina câțiva metri. Ai voie să te urci la volan? Ce spune legea în 2026
Permisul de conducere a expirat, dar mașina este parcată în fața casei și trebuie mutată doar zece sau douăzeci de metri pentru a elibera un loc ori pentru a permite accesul altui autoturism. Pare o situație în care distanța este atât de mică încât nu ar trebui să existe probleme, însă Codul Rutier nu stabilește o distanță minimă de la care conducerea cu permisul expirat devine sancționabilă. Ceea ce contează este, în primul rând, dacă șoferul conduce mașina pe un drum public.
Câți metri ai voie să conduci cu permisul expirat
În 2026, actul normativ de bază rămâne OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările aflate în vigoare. Astfel, Articolul 101 alin. (1) pct. 1 stabilește că reprezintă contravenție „conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat”. Fapta este încadrată în clasa a III-a de sancțiuni.
Legea nu spune că șoferul poate conduce 10, 50 sau 100 de metri pentru a muta mașina. Prin urmare, dacă autoturismul se află pe un drum public și trebuie să îl conduci până la un alt loc aflat tot pe drumul public, faptul că deplasarea durează numai câteva secunde nu creează o excepție.
De exemplu, dacă permisul a expirat ieri și mașina este parcată pe strada din fața blocului, nu este legal să te urci la volan și să mergi 30 de metri până la un alt loc de parcare doar pentru că distanța este foarte mică.
Contează unde se află mașina
Există însă o diferență importantă între un drum public și o proprietate privată care nu este deschisă circulației publice.
Regulile din OUG nr. 195/2002 privesc circulația pe drumurile publice. Așadar, dacă mașina trebuie deplasată exclusiv în interiorul unei curți private, închise circulației publice, situația juridică nu este aceeași cu cea în care autoturismul este condus pe stradă.
În schimb, simplul fapt că un drum, o alee sau o parcare aparține unei proprietăți private nu înseamnă automat că regulile circulației nu se aplică acolo. Important este dacă spațiul respectiv este deschis circulației publice.
Permisul expirat nu înseamnă automat că nu ai obținut niciodată permis
Trebuie făcută și o distincție importantă. Conducerea cu un permis a cărui valabilitate administrativă a expirat este prevăzută expres de Codul Rutier drept contravenție. Nu trebuie confundată automat cu situația unei persoane care conduce fără să fi obținut permis de conducere.
Pentru cele mai răspândite categorii, inclusiv categoria B, valabilitatea administrativă a permisului este de 10 ani, în timp ce pentru mai multe categorii profesionale, precum C și D și subcategoriile aferente, perioada este de 5 ani.
Nu poți conduce nici până la serviciul de permise
O altă idee greșită este că șoferul ar putea folosi mașina pentru a merge să își reînnoiască documentul. Faptul că destinația este serviciul de permise nu creează o derogare de la regulă.
Dacă documentul a expirat, soluția sigură este ca mașina să fie condusă de o altă persoană care are permis valabil sau să rămână parcată până când titularul are din nou un document care îi permite legal să conducă.
Ce se întâmplă dacă permisul expiră astăzi
Șoferii trebuie să verifice data înscrisă pe permis și să nu pornească de la ideea că există automat o „perioadă de grație” de câteva zile după expirare. Codul Rutier sancționează conducerea cu permisul a cărui valabilitate a expirat și nu introduce o toleranță generală de câteva zile pentru deplasările scurte.
Prin urmare, regula simplă pentru 2026 este aceasta: dacă permisul este expirat, nu conduce mașina pe drumul public, nici măcar pentru a o muta câțiva metri. Distanța nu este cea care stabilește existența contravenției, iar argumentul „am mutat-o doar dintr-un loc de parcare în altul” nu reprezintă o excepție prevăzută de Codul Rutier.