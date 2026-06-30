Porsche vrea să aducă înapoi Cayenne în Germania. Miza uriașă pentru fabrica din Leipzig
Porsche analizează o mutare care ar fi părut greu de imaginat în urmă cu doar câteva luni: pPorsche analizează o mutare care ar fi părut greu de imaginat în urmă cu doar câteva luni: producția SUV-ului Cayenne ar putea pleca din Bratislava, Slovacia, și s-ar putea întoarce la Leipzig, în Germania. Este vorba despre toate versiunile modelului, de la cele cu motor termic și hibride până la noul Cayenne Electric.
Informația a apărut în presa germană și a fost preluată de Reuters, însă trebuie privită cu prudență. Porsche nu a confirmat public decizia finală și a refuzat să comenteze direct planul de relocare. Compania a admis doar că există negocieri cu reprezentanții angajaților, într-un moment în care fabrica din Leipzig are nevoie de un volum mai mare de producție pentru a-și asigura viitorul.
Pentru Porsche, Cayenne nu este un model obișnuit. Este unul dintre cele mai importante SUV-uri ale mărcii și o adevărată poveste de succes pentru compania germană. Tocmai de aceea, eventuala mutare a producției ar avea o valoare simbolică puternică: Cayenne a fost fabricat ani la rând la Leipzig, înainte ca producția completă să fie transferată la Bratislava odată cu a treia generație, în 2017.
Cayenne s-ar putea întoarce acolo unde a devenit un succes
Fabrica Porsche din Leipzig a fost construită în jurul ambiției companiei de a intra puternic pe piața SUV-urilor de lux. Cayenne a fost modelul care a schimbat fundamental imaginea Porsche și a demonstrat că marca poate avea succes uriaș și dincolo de celebrul 911.
Porsche a produs peste 738.000 de exemplare Cayenne la Leipzig înainte ca actuala generație să fie mutată integral în Slovacia. Ulterior, fabrica din Leipzig a rămas concentrată pe Macan și Panamera, însă contextul economic actual a schimbat planurile companiei.
Bratislava nu este însă o alegere întâmplătoare pentru Cayenne. În capitala Slovaciei, Volkswagen operează o fabrică modernă cu mai multe mărci în portofoliu, iar Porsche a început aici, în 2026, producția noului Cayenne Electric. Linia este flexibilă și poate construi pe aceeași infrastructură versiuni electrice, hibride și termice, un avantaj important într-o perioadă în care cererea pentru mașini electrice evoluează mai lent decât estimau mulți producători auto.
Planul relatat de F.A.Z. ar presupune însă transferul tuturor acestor versiuni la Leipzig. Scopul ar fi creșterea gradului de utilizare a fabricii germane și protejarea pe termen lung a locurilor de muncă. Problema este că producția din Germania este mai costisitoare decât cea din Slovacia, iar angajaților de la Leipzig li s-ar putea cere concesii salariale pentru ca operațiunea să devină rentabilă.
Aceasta este partea sensibilă a negocierilor. O fabrică mai bine încărcată cu comenzi poate însemna stabilitate, însă promisiunea unei producții mai mari pare să vină la pachet cu presiune asupra salariilor și condițiilor de muncă. Reuters notează că diferența dintre costurile salariale din Slovacia și cele de la Porsche în Germania este una dintre condițiile-cheie ale proiectului.
Porsche caută soluții după un an extrem de dificil
Mutarea Cayenne ar fi parte dintr-o reorganizare mai amplă la Porsche, companie care traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În primul trimestru din 2026, Porsche a livrat 60.991 de mașini la nivel global, cu 15% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Scăderea din China este și mai dură. Porsche a livrat acolo 7.519 mașini în primul trimestru, în scădere cu 21%. Piața chineză rămâne esențială pentru segmentul premium, dar concurența locală, apariția unor modele electrice performante și prețurile agresive pun presiune inclusiv pe mărcile tradiționale europene.
Anul 2025 a arătat clar cât de mare este problema. Veniturile Porsche au scăzut la 36,27 miliarde de euro, iar profitul operațional s-a prăbușit la 413 milioane de euro, față de peste 5,6 miliarde de euro în anul precedent. Marja operațională a coborât la numai 1,1%, un rezultat extrem de slab pentru un producător cunoscut tocmai pentru profitabilitatea sa ridicată.
Compania a explicat că rezultatele au fost afectate de costurile ridicate ale reorganizării, de presiunea de pe piața chineză și de cheltuielile legate de tranziția electrică. În același timp, Porsche încearcă să reducă dependența de volume foarte mari și să se concentreze pe modele cu marje mai bune.
Fabrica din Leipzig este în centrul acestei strategii. Potrivit relatărilor din Germania, Porsche intenționează să reducă aproximativ 200 de posturi prin acorduri voluntare și plăți compensatorii până în august, iar până la 400 de angajați ar putea fi detașați temporar la uzina Volkswagen din Wolfsburg.
O decizie care poate schimba viitorul Porsche în Germania
Eventuala revenire a Cayenne la Leipzig ar fi mai mult decât o simplă mutare industrială. Ar reprezenta un pariu pe producția germană într-un moment în care multe companii auto caută fabrici mai ieftine, costuri mai mici și lanțuri de aprovizionare mai eficiente.
În același timp, Porsche nu poate ignora faptul că Bratislava a devenit deja un punct important pentru producția Cayenne, inclusiv pentru versiunea electrică. O relocare după doar câteva luni de la pornirea producției electrice ar arăta cât de repede se pot schimba strategiile marilor producători auto atunci când vânzările scad, iar fabricile nu mai funcționează la capacitatea estimată.
Deocamdată, nu există o decizie oficială. Negocierile cu angajații vor fi decisive, iar Porsche trebuie să găsească un echilibru între costuri, stabilitatea fabricii din Leipzig și ambiția de a păstra producția premium în Germania. Cert este că Cayenne, modelul care a ajutat Porsche să devină una dintre cele mai profitabile mărci auto din lume, a ajuns acum în centrul unei lupte pentru viitorul companiei.