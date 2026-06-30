Porsche vrea să aducă înapoi Cayenne în Germania. Miza uriașă pentru fabrica din Leipzig

Pentru Porsche, Cayenne nu este un model obișnuit. Este unul dintre cele mai importante SUV-uri ale mărcii și o adevărată poveste de succes pentru compania germană. Tocmai de aceea, eventuala mutare a producției ar avea o valoare simbolică puternică: Cayenne a fost fabricat ani la rând la Leipzig, înainte ca producția completă să fie transferată la Bratislava odată cu a treia generație, în 2017.

Cayenne s-ar putea întoarce acolo unde a devenit un succes

Fabrica Porsche din Leipzig a fost construită în jurul ambiției companiei de a intra puternic pe piața SUV-urilor de lux. Cayenne a fost modelul care a schimbat fundamental imaginea Porsche și a demonstrat că marca poate avea succes uriaș și dincolo de celebrul 911.

Porsche a produs peste 738.000 de exemplare Cayenne la Leipzig înainte ca actuala generație să fie mutată integral în Slovacia. Ulterior, fabrica din Leipzig a rămas concentrată pe Macan și Panamera, însă contextul economic actual a schimbat planurile companiei.

Bratislava nu este însă o alegere întâmplătoare pentru Cayenne. În capitala Slovaciei, Volkswagen operează o fabrică modernă cu mai multe mărci în portofoliu, iar Porsche a început aici, în 2026, producția noului Cayenne Electric. Linia este flexibilă și poate construi pe aceeași infrastructură versiuni electrice, hibride și termice, un avantaj important într-o perioadă în care cererea pentru mașini electrice evoluează mai lent decât estimau mulți producători auto.

Planul relatat de F.A.Z. ar presupune însă transferul tuturor acestor versiuni la Leipzig. Scopul ar fi creșterea gradului de utilizare a fabricii germane și protejarea pe termen lung a locurilor de muncă. Problema este că producția din Germania este mai costisitoare decât cea din Slovacia, iar angajaților de la Leipzig li s-ar putea cere concesii salariale pentru ca operațiunea să devină rentabilă.

Aceasta este partea sensibilă a negocierilor. O fabrică mai bine încărcată cu comenzi poate însemna stabilitate, însă promisiunea unei producții mai mari pare să vină la pachet cu presiune asupra salariilor și condițiilor de muncă. Reuters notează că diferența dintre costurile salariale din Slovacia și cele de la Porsche în Germania este una dintre condițiile-cheie ale proiectului.

Porsche caută soluții după un an extrem de dificil

Mutarea Cayenne ar fi parte dintr-o reorganizare mai amplă la Porsche, companie care traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În primul trimestru din 2026, Porsche a livrat 60.991 de mașini la nivel global, cu 15% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.