PlayStation 6 ar putea costa peste 1.000 de dolari. Numai memoria RAM și stocarea ar depăși 680 de dolari, potrivit unor noi informații

Potrivit publicației britanice Eurogamer, care a relatat informațiile pe 18 octombrie 2026, insiderul Kepler_L2 susține că memoria RAM și memoria NAND necesare pentru PlayStation 6 ar costa împreună peste 680 de dolari. Afirmația a fost făcută într-o discuție pe forumul NeoGAF și vine după alte estimări care indicau un cost total al componentelor apropiat de 1.000 de dolari. Sony nu a confirmat aceste cifre, iar informațiile trebuie tratate, deocamdată, drept estimări neoficiale.

Memoria RAM și stocarea ar putea costa mai mult decât o consolă PlayStation 5

Kepler_L2, cunoscut în comunitatea pasionaților de hardware pentru dezvăluiri anterioare despre procesoare și console, a intervenit într-o discuție pe NeoGAF în care un utilizator sugera că Sony ar putea subvenționa noua consolă pentru a o comercializa la aproximativ 680 de dolari.

Răspunsul insiderului a fost surprinzător: numai memoria RAM și memoria NAND ar depăși împreună această sumă. Cu alte cuvinte, înainte de a lua în calcul procesorul, placa de bază, sistemul de răcire, carcasa sau controlerul, costul componentelor ar putea fi deja extrem de ridicat.

În iunie 2026, aceeași sursă estimase că totalul materialelor necesare fabricării unui PS6 ajunsese aproape de 1.000 de dolari, față de o evaluare anterioară de aproximativ 760 de dolari.

Nu este clar cum a calculat Kepler_L2 aceste sume și nici dacă ele reflectă prețuri contractuale reale, estimări pentru producția de masă sau costurile actuale de pe piața componentelor.

Creșterea prețurilor are însă un context real. Așa cum Playtech explica într-o analiză despre scumpirea consolelor și componentelor de gaming, investițiile masive în infrastructura pentru inteligență artificială au crescut cererea pentru memorii RAM și soluții de stocare, punând presiune asupra producătorilor de electronice.

Centrele de date AI consumă cantități uriașe de memorie, iar concurența pentru capacitățile de producție poate duce la prețuri mai mari pentru dispozitivele destinate consumatorilor.

Sony avertizează că nu mai vrea să vândă hardware cu pierderi importante

Un alt element care alimentează speculațiile privind prețul PS6 este strategia financiară a Sony.

În iunie 2026, Hideaki Nishino, președintele și directorul general Sony Interactive Entertainment, a declarat în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu investitorii că firma nu intenționează, ca principiu general, să comercializeze hardware cu pierderi financiare semnificative.

Declarația marchează o abordare prudentă într-o industrie în care, istoric, producătorii au acceptat uneori să vândă consolele sub costul de producție, recuperând ulterior banii din jocuri, abonamente și alte servicii.

Nishino a explicat că Sony nu poate absorbi toate creșterile de preț ale componentelor și că monitorizează atent evoluția pieței.

Efectele sunt deja vizibile. În România, PlayStation 5 a ajuns să coste peste 3.000 de lei, după majorările aplicate de Sony în cursul anului 2026.

Dacă estimările privind PS6 se vor confirma, un preț de lansare de 1.000 de dolari sau chiar mai mult nu poate fi exclus. Totuși, costul componentelor nu este identic cu prețul final, iar acesta va depinde și de contractele de aprovizionare, volumele de producție și marja comercială aleasă de Sony.

Când apare PlayStation 6 și va mai avea unitate pentru discuri?

În acest context, există tot mai multe semne că Sony ar putea amâna lansarea următoarei generații PlayStation.

Primele estimări indicau o posibilă lansare în 2027, însă problemele de aprovizionare și creșterea costurilor au mutat atenția către 2028 sau chiar 2029.

În februarie, Playtech relata că lansarea PS6 ar putea fi amânată din cauza crizei globale de memorie RAM, fenomen care afectează și alți producători, inclusiv Nintendo și Microsoft.

O altă întrebare importantă privește viitorul jocurilor în format fizic. Eurogamer sugerează că PlayStation 6 ar putea fi lansată fără unitate optică, în contextul strategiei Sony de extindere a distribuției digitale.

O asemenea decizie ar putea reduce anumite costuri de fabricație și ar consolida rolul PlayStation Store, dar ar limita posibilitatea utilizatorilor de a cumpăra jocuri second-hand sau de a folosi discurile din colecțiile existente.

Deocamdată, Sony nu a confirmat oficial eliminarea completă a suportului pentru discuri de pe PS6.

Există și posibilitatea ca viitoarea generație să pună un accent mai mare pe abonamentele PlayStation Plus, compatibilitatea cu jocurile PS5 și lansările disponibile simultan pe mai multe generații de console.

Cert este că dezvoltarea PlayStation 6 se desfășoară într-un climat economic diferit de cel în care a fost lansată generația precedentă. Dacă prețurile componentelor nu vor scădea considerabil, Sony va trebui să aleagă între o consolă mai scumpă, o eventuală reducere a costurilor prin modificarea configurației sau amânarea lansării.

Pentru gameri, întrebarea nu mai este doar cât de puternică va fi PlayStation 6, ci și dacă noua generație va mai putea fi cumpărată la un preț accesibil.