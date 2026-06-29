Plaja superbă neștiută la doar 40 de minute de București. Ai și trasee pe apă ca la „Survivor”, iar prețurile sunt pentru orice buzunar

Cei care vor mai multă adrenalină pot încerca traseele de wakeboard, care presupun echilibru, coordonare și depășirea mai multor obstacole amplasate pe luciul apei. Tocmai de aceea, mulți compară experiența cu probele spectaculoase din emisiunea „Survivor”, unde concurenții trebuie să își păstreze echilibrul și să depășească diverse obstacole.

Pe lângă wakeboard, turiștii pot închiria stand-up paddle (SUP), caiace, hidrobiciclete sau jetski-uri, iar cei care vin în familie au la dispoziție și un waterpark plutitor.

Cât costă o zi la TRQZ Lake

Accesul în parc este diferențiat în funcție de ziua aleasă. De marți până vineri, biletul costă 35 de lei pentru un adult, în timp ce în weekend tariful este de 60 de lei. Copiii cu vârsta sub 8 ani beneficiază de intrare gratuită. Este important de știut că taxa de acces include doar intrarea în complex, iar activitățile se plătesc separat. Printre cele mai populare se numără:

SUP – 60 de lei pentru 30 de minute;

caiac – 60 de lei pentru 30 de minute;

hidrobicicletă – 35 de lei pentru 30 de minute;

jetski – 195 de lei pentru 15 minute;

tube ride – de la 70 de lei;

acces la waterpark – 50 de lei pe oră sau 100 de lei pentru întreaga zi în timpul săptămânii.

Pentru cei care vor să învețe wakeboard există inclusiv cursuri de inițiere, iar pasionații pot opta pentru abonamente de sezon.

Poți rămâne și peste noapte

Complexul nu este destinat doar excursiilor de o zi. Vizitatorii pot alege să se cazeze în cabane de tip A-frame sau în zona special amenajată pentru camping.

Pentru camping, taxa este accesibilă: amplasarea unui cort costă 30 de lei pe zi, o rulotă 60 de lei, iar racordarea la energie electrică este 25 de lei pe zi. Există și locuri special amenajate pentru parcarea autoturismelor.

Administratorii au impus însă o regulă importantă. Pentru a păstra liniștea și siguranța vizitatorilor, accesul cu mașina în interiorul parcului nu este permis, cu excepția celor care descarcă bagaje pentru camping sau cabane. După descărcare, autoturismele trebuie mutate în parcarea exterioară.