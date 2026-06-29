Plaja superbă neștiută la doar 40 de minute de București. Ai și trasee pe apă ca la „Survivor”, iar prețurile sunt pentru orice buzunar
În timp ce litoralul românesc este deja extrem de aglomerat, iar drumul spre Constanța se transformă în fiecare weekend într-un adevărat test de răbdare, tot mai mulți bucureșteni caută alternative mai apropiate de casă pentru o zi de relaxare. Una dintre destinațiile care începe să atragă din ce în ce mai mulți turiști este TRQZ Lake, un complex de agrement aflat în localitatea Crivina, județul Prahova, la aproximativ 40 de minute de București, unde vizitatorii găsesc plajă, sporturi nautice, cazare și activități pentru toate vârstele. Dacă pe litoral este greu să găsești un loc liber pe plajă în mijlocul sezonului estival, aici atmosfera este diferită, iar cei care ajung pot petrece o zi întreagă fără să fie nevoiți să stea ore întregi în trafic.
Plajă, apă și trasee care amintesc de „Survivor”
Principalul punct de atracție îl reprezintă lacul amenajat pentru activități nautice și zona de plajă, unde vizitatorii pot alterna relaxarea cu sporturile pe apă.
Cei care vor mai multă adrenalină pot încerca traseele de wakeboard, care presupun echilibru, coordonare și depășirea mai multor obstacole amplasate pe luciul apei. Tocmai de aceea, mulți compară experiența cu probele spectaculoase din emisiunea „Survivor”, unde concurenții trebuie să își păstreze echilibrul și să depășească diverse obstacole.
Pe lângă wakeboard, turiștii pot închiria stand-up paddle (SUP), caiace, hidrobiciclete sau jetski-uri, iar cei care vin în familie au la dispoziție și un waterpark plutitor.
Cât costă o zi la TRQZ Lake
Accesul în parc este diferențiat în funcție de ziua aleasă. De marți până vineri, biletul costă 35 de lei pentru un adult, în timp ce în weekend tariful este de 60 de lei. Copiii cu vârsta sub 8 ani beneficiază de intrare gratuită. Este important de știut că taxa de acces include doar intrarea în complex, iar activitățile se plătesc separat. Printre cele mai populare se numără:
- SUP – 60 de lei pentru 30 de minute;
- caiac – 60 de lei pentru 30 de minute;
- hidrobicicletă – 35 de lei pentru 30 de minute;
- jetski – 195 de lei pentru 15 minute;
- tube ride – de la 70 de lei;
- acces la waterpark – 50 de lei pe oră sau 100 de lei pentru întreaga zi în timpul săptămânii.
Pentru cei care vor să învețe wakeboard există inclusiv cursuri de inițiere, iar pasionații pot opta pentru abonamente de sezon.
Poți rămâne și peste noapte
Complexul nu este destinat doar excursiilor de o zi. Vizitatorii pot alege să se cazeze în cabane de tip A-frame sau în zona special amenajată pentru camping.
Pentru camping, taxa este accesibilă: amplasarea unui cort costă 30 de lei pe zi, o rulotă 60 de lei, iar racordarea la energie electrică este 25 de lei pe zi. Există și locuri special amenajate pentru parcarea autoturismelor.
Administratorii au impus însă o regulă importantă. Pentru a păstra liniștea și siguranța vizitatorilor, accesul cu mașina în interiorul parcului nu este permis, cu excepția celor care descarcă bagaje pentru camping sau cabane. După descărcare, autoturismele trebuie mutate în parcarea exterioară.
Un loc potrivit pentru familii
TRQZ Lake este gândit ca o destinație pentru întreaga familie. Pe lângă plajă și activitățile sportive, există un beach bar, spații generoase pentru relaxare și evenimente organizate pe parcursul verii. Copiii au suficient loc pentru joacă, iar lipsa traficului auto din interiorul complexului oferă un plus de siguranță.
În weekend, accesul animalelor de companie este restricționat pentru a evita incidentele și pentru confortul tuturor vizitatorilor.
O alternativă pentru cei care vor să evite aglomerația de pe litoral
În fiecare sfârșit de săptămână din sezonul estival, Autostrada Soarelui și stațiunile de la Marea Neagră sunt aglomerate, iar timpul petrecut pe drum poate depăși cu mult durata unei zile de plajă.
Pentru cei care locuiesc în București sau în județele din apropiere, TRQZ Lake poate reprezenta o alternativă interesantă, mai ales atunci când timpul este limitat. În locul unui drum de câteva ore până la mare, turiștii pot ajunge rapid într-un loc unde găsesc plajă, activități pe apă, zone de relaxare și chiar posibilitatea de a rămâne peste noapte.
Programul complexului este de marți până vineri între orele 12:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 20:00, oferind astfel suficient timp pentru o escapadă de o zi sau un weekend petrecut în natură, la doar câțiva kilometri de Capitală.