Pieptăn, pieptene sau piaptăn? Care este forma corectă și de ce le confundă atât de mulți români

Forma „pieptăn”, folosită uneori cu sensul de obiect, nu este forma literară recomandată pentru substantiv. Confuzia este ușor de explicat, deoarece „pieptăn” există în limba română, dar are alt rol.

„Eu mă pieptăn” este corect

„Pieptăn” este o formă a verbului „a pieptăna”. Spunem, de exemplu, „eu pieptăn copilul” sau „eu mă pieptăn în fiecare dimineață”. Prin urmare, diferența poate fi reținută foarte simplu: folosesc un pieptene ca să mă pieptăn.

Dar ce facem cu „piaptăn”? Forma recomandată de limba literară este „pieptăn”. Astfel, spunem și scriem „eu mă pieptăn”, nu „eu mă piaptăn”.

Exemplele corecte sunt, așadar: „Mă pieptăn înainte să plec”, „Îmi trebuie un pieptene” și „Ea își pieptănă părul”.

„Servici” sau „serviciu”?

Pieptenele nu este singurul cuvânt care le dă bătăi de cap vorbitorilor. O altă formă întâlnită foarte des în conversațiile de zi cu zi este „servici”. În limba literară, substantivul este „serviciu”. Vom spune „Merg la serviciu”, nu „merg la servici”, și „Am avut mult de lucru la serviciu”.

O situație asemănătoare apare la „salar” și „salariu”. Forma standard este „salariu”: „Mi-am primit salariul”.

„Țigare” sau „țigară”?

Și cuvântul „țigară” este deformat frecvent în vorbirea curentă, unde poate fi auzită forma „țigare”. Forma literară este însă „țigară”, cu pluralul „țigări”. Un alt exemplu cunoscut este „genunche”. Forma corectă pentru singular este „genunchi”: „Mă doare un genunchi”, iar pluralul este tot „genunchi”.