Pieptăn, pieptene sau piaptăn? Care este forma corectă și de ce le confundă atât de mulți români
Limba română este plină de cuvinte pe care le folosim atât de des, încât rareori ne mai întrebăm dacă le pronunțăm sau le scriem corect. Un exemplu aparent banal este obiectul cu care ne aranjăm părul. Îi spunem „pieptăn”, „pieptene” sau „piaptăn”? Confuzia este favorizată și de existența verbului „a pieptăna”, care are forme ce seamănă foarte mult cu substantivul.
Cum se numește corect obiectul: pieptene sau pieptăn?
Atunci când vorbim despre obiectul prevăzut cu dinți, folosit pentru descurcarea sau aranjarea părului, forma corectă este „pieptene”. Așadar, vom spune: „Am cumpărat un pieptene”, „Nu-mi găsesc pieptenele” sau „Am nevoie de un pieptene cu dinți rari”.
Forma „pieptăn”, folosită uneori cu sensul de obiect, nu este forma literară recomandată pentru substantiv. Confuzia este ușor de explicat, deoarece „pieptăn” există în limba română, dar are alt rol.
„Eu mă pieptăn” este corect
„Pieptăn” este o formă a verbului „a pieptăna”. Spunem, de exemplu, „eu pieptăn copilul” sau „eu mă pieptăn în fiecare dimineață”. Prin urmare, diferența poate fi reținută foarte simplu: folosesc un pieptene ca să mă pieptăn.
Dar ce facem cu „piaptăn”? Forma recomandată de limba literară este „pieptăn”. Astfel, spunem și scriem „eu mă pieptăn”, nu „eu mă piaptăn”.
Exemplele corecte sunt, așadar: „Mă pieptăn înainte să plec”, „Îmi trebuie un pieptene” și „Ea își pieptănă părul”.
„Servici” sau „serviciu”?
Pieptenele nu este singurul cuvânt care le dă bătăi de cap vorbitorilor. O altă formă întâlnită foarte des în conversațiile de zi cu zi este „servici”. În limba literară, substantivul este „serviciu”. Vom spune „Merg la serviciu”, nu „merg la servici”, și „Am avut mult de lucru la serviciu”.
O situație asemănătoare apare la „salar” și „salariu”. Forma standard este „salariu”: „Mi-am primit salariul”.
„Țigare” sau „țigară”?
Și cuvântul „țigară” este deformat frecvent în vorbirea curentă, unde poate fi auzită forma „țigare”. Forma literară este însă „țigară”, cu pluralul „țigări”. Un alt exemplu cunoscut este „genunche”. Forma corectă pentru singular este „genunchi”: „Mă doare un genunchi”, iar pluralul este tot „genunchi”.
La fel, nu spunem „vroiam”, chiar dacă forma este extrem de răspândită. Variantele corecte sunt „voiam”, de la „a voi”, sau „vream”, de la „a vrea”. În exprimarea obișnuită, „voiam” este foarte frecvent: „Voiam să te sun ieri”.
Alte greșeli pe care le fac frecvent românii
Confuziile nu apar numai la substantive. De exemplu, este frecvent întâlnită construcția „mi-ar place”, însă forma corectă este „mi-ar plăcea”. La fel, spunem „să aibă”, nu „să aibe”, „să fie”, nu „să fiee”, și „ar trebui”, nu „ar trebuii”.
O altă capcană este expresia „din cauza”, folosită uneori indiferent de context. În mod tradițional, „din cauza” introduce o împrejurare cu efect negativ – „Am întârziat din cauza traficului” -, în timp ce „datorită” este asociat unui rezultat favorabil: „A reușit datorită ajutorului primit”.
În cazul pieptenelui, însă, regula este mult mai ușor de memorat. Obiectul este un „pieptene”, iar acțiunea este exprimată prin verbul „a pieptăna”: „eu mă pieptăn”. Astfel, o singură propoziție poate rezolva confuzia: „Iau pieptenele și mă pieptăn.”