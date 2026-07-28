Orașul din inima României care câștigă tot mai multă importanță strategică. Investiţiile care îl transformă complet

În jurul IAR Brașov funcționează deja numeroase firme din domeniul aerospațial și al componentelor de înaltă precizie, iar extinderea activității poate atrage noi investitori interesați de lanțurile de aprovizionare din industria de apărare.

Investițiile în apărare schimbă economia județului

Brașovul este unul dintre județele care beneficiază în 2026 de investiții importante în industria de apărare și infrastructură, valoarea proiectelor depășind 170 de milioane de euro, potrivit analizelor economice publicate în acest an. În paralel, sunt pregătite investiții și pentru dezvoltarea unei fabrici moderne de muniție, finanțată inclusiv prin programe europene dedicate consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

Aceste proiecte înseamnă nu doar producție militară, ci și investiții în hale industriale, logistică, cercetare, digitalizare și pregătirea personalului calificat.

Aeroportul Brașov-Ghimbav devine un avantaj strategic

Un alt element care crește importanța județului este Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, inaugurat în 2023 și aflat deja într-un proces de extindere. În 2026 au fost aprobate investiții de peste 84 de milioane de lei pentru extinderea platformelor de staționare, modernizarea instalațiilor și creșterea capacității operaționale, astfel încât aeroportul să poată gestiona mai multe aeronave simultan.

Dincolo de transportul civil, existența unei infrastructuri aeroportuare moderne reprezintă un avantaj și din punct de vedere logistic, întrucât facilitează transportul rapid al echipamentelor, al specialiștilor și al componentelor industriale necesare producției din domeniul aerospațial.

Ce înseamnă toate aceste investiții pentru locuitorii din Brașov

Pentru brașoveni, efectele acestor proiecte pot fi vizibile în mai multe domenii. În primul rând, industria de apărare este una dintre cele mai bine plătite ramuri industriale, iar dezvoltarea fabricilor și a companiilor din sector poate genera sute sau chiar mii de locuri de muncă pentru ingineri, tehnicieni, informaticieni, specialiști în automatizări, mecanici sau operatori de producție.

De asemenea, investițiile atrag firme din domenii conexe, precum IT, electronică, transport, construcții industriale și servicii logistice, ceea ce poate duce la creșterea salariilor și la apariția unor noi oportunități pentru absolvenții universităților tehnice din Brașov.