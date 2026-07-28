Orașul din inima României care câștigă tot mai multă importanță strategică. Investiţiile care îl transformă complet
Brașovul nu mai este doar unul dintre cele mai importante centre turistice ale României, ci devine rapid și unul dintre pilonii industriei naționale de apărare, pe fondul investițiilor în producția militară, dezvoltării industriei aeronautice și extinderii infrastructurii aeroportuare. În contextul în care statele NATO își cresc bugetele pentru apărare, iar România investește masiv în modernizarea armatei și în producția locală de echipamente militare, județul Brașov începe să joace un rol strategic tot mai important atât pentru economia națională, cât și pentru securitatea regională.
IAR Brașov revine în centrul industriei aeronautice
Unul dintre principalele atuuri ale orașului rămâne IAR Brașov, compania care de zeci de ani produce și întreține elicoptere pentru Armata Română și pentru clienți externi. În 2026, compania este vizată de proiecte importante care urmăresc dezvoltarea unei noi linii de asamblare pentru elicoptere militare, transfer de tehnologie și extinderea capacităților de producție, investiții estimate la peste un miliard de euro pe termen lung. Planul presupune ca o parte dintre aeronavele destinate Armatei Române să fie fabricate și întreținute în România, ceea ce înseamnă mai puțină dependență de furnizori externi și o dezvoltare accelerată a industriei locale.
În jurul IAR Brașov funcționează deja numeroase firme din domeniul aerospațial și al componentelor de înaltă precizie, iar extinderea activității poate atrage noi investitori interesați de lanțurile de aprovizionare din industria de apărare.
Investițiile în apărare schimbă economia județului
Brașovul este unul dintre județele care beneficiază în 2026 de investiții importante în industria de apărare și infrastructură, valoarea proiectelor depășind 170 de milioane de euro, potrivit analizelor economice publicate în acest an. În paralel, sunt pregătite investiții și pentru dezvoltarea unei fabrici moderne de muniție, finanțată inclusiv prin programe europene dedicate consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.
Aceste proiecte înseamnă nu doar producție militară, ci și investiții în hale industriale, logistică, cercetare, digitalizare și pregătirea personalului calificat.
Aeroportul Brașov-Ghimbav devine un avantaj strategic
Un alt element care crește importanța județului este Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, inaugurat în 2023 și aflat deja într-un proces de extindere. În 2026 au fost aprobate investiții de peste 84 de milioane de lei pentru extinderea platformelor de staționare, modernizarea instalațiilor și creșterea capacității operaționale, astfel încât aeroportul să poată gestiona mai multe aeronave simultan.
Dincolo de transportul civil, existența unei infrastructuri aeroportuare moderne reprezintă un avantaj și din punct de vedere logistic, întrucât facilitează transportul rapid al echipamentelor, al specialiștilor și al componentelor industriale necesare producției din domeniul aerospațial.
Ce înseamnă toate aceste investiții pentru locuitorii din Brașov
Pentru brașoveni, efectele acestor proiecte pot fi vizibile în mai multe domenii. În primul rând, industria de apărare este una dintre cele mai bine plătite ramuri industriale, iar dezvoltarea fabricilor și a companiilor din sector poate genera sute sau chiar mii de locuri de muncă pentru ingineri, tehnicieni, informaticieni, specialiști în automatizări, mecanici sau operatori de producție.
De asemenea, investițiile atrag firme din domenii conexe, precum IT, electronică, transport, construcții industriale și servicii logistice, ceea ce poate duce la creșterea salariilor și la apariția unor noi oportunități pentru absolvenții universităților tehnice din Brașov.
Un efect indirect îl reprezintă și presiunea asupra pieței imobiliare. Pe măsură ce tot mai multe companii deschid facilități în zonă și angajează personal calificat, cererea pentru locuințe și spații de birouri crește, fenomen observat deja în ultimii ani.
Brașovul își consolidează poziția pe harta strategică a României
Poziționat aproape de centrul țării, conectat la infrastructură aeriană și aflat în apropierea unor viitoare coridoare de transport rutier și feroviar, Brașovul este văzut tot mai des drept unul dintre nodurile strategice ale României pentru industria aerospațială și de apărare.
Dacă proiectele anunțate pentru 2026 vor fi implementate conform planurilor, orașul nu va deveni doar un centru important pentru producția de elicoptere și echipamente militare, ci și unul dintre principalele motoare economice ale țării, capabil să atragă investiții private, fonduri europene și specialiști din întreaga regiune.