Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu venituri mici

„Când vine vorba de cât de mult contează nivelul salariului în procesul de economisire este un factor important, desigur, pentru că ai cheltuieli ale vieții de care nu scapă absolut nimeni, cu locuința, cu mâncarea, cu sănătatea, cu transportul, cu datoriile, cu obligațiile pe care le avem cu toții”, explică specialistul.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea economisirii pentru finalul lunii, după ce toate celelalte cheltuieli au fost deja acoperite.

„Principalul element este lipsa obiceiului de a economisi, pentru că o greșeală pe care o fac foarte mulți oameni este că lasă economisirea pe ce rămâne la finalul lunii și de obicei nu prea rămâne nimic la finalul lunii, situație care se întâmplă și la cei cu venituri de 3.500 lei, dar se întâmplă și la cei cu venituri de 3.500 euro”, spune Asoltanie, conform Adevărul.

Regula care poate schimba viitorul financiar

Soluția recomandată de expert este aplicarea principiului „plătește-te pe tine primul”.

„Acest principiu se numește plătește-te pe tine primul, înainte să plătești banca, compania de gaze, de curent, de internet, de telefon, platformele sau aplicațiile pe care le folosești. Plătește-te pe tine primul”, afirmă specialistul.

În practică, acest lucru înseamnă ca imediat după încasarea salariului o sumă, chiar și modestă, să fie transferată către economii sau investiții. Astfel, Asoltanie recomandă inclusiv cumpărarea unei sume mici în valută în ziua salariului.

„O recomandare foarte simplă în zona de economisire este: în ziua de salariu, oprește-te la o casă de schimb valutar și cumpără 10 euro sau 20 euro sau 50 euro dacă veniturile sunt mici. Psihologic, românii umblă foarte greu la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls”, explică expertul.

Nu toată lumea pornește de la aceeași linie de start

Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, consideră că discuțiile despre disciplină financiară trebuie privite și prin prisma realităților economice.

„Cred că este important să începem această discuție cu o clarificare pe care o consider esențială și care lipsește frecvent din spațiul public: nu toți oamenii au, în mod real, aceeași capacitate de a economisi”, spune aceasta.

Specialista subliniază că există persoane care trăiesc de la un salariu la altul și care abia reușesc să acopere cheltuielile de bază.

„În aceste situații, a spune că nu economisesc pentru că nu au disciplină financiară pare profund nedrept”, explică psihoterapeuta.

Ce au în comun oamenii care reușesc să strângă bani

Atât experții financiari, cât și cei din domeniul psihologiei observă un element comun la persoanele care economisesc constant: acestea nu se bazează pe voință, ci pe sisteme automate.

„Diferența nu ține, în primul rând, de moralitate sau disciplină, ci de arhitectura deciziilor. Oamenii care reușesc să economisească constant nu se bazează pe motivație, ci pe sisteme”, afirmă Gabriela Răileanu.

Transferurile automate către un cont de economii, separarea banilor pe categorii și reducerea numărului de decizii zilnice legate de cheltuieli sunt printre cele mai eficiente metode.