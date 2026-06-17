Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu venituri mici
Pentru mulți români, economisirea rămâne un obiectiv care se mută de la o lună la alta, iar sentimentul că salariul se evaporă înainte de finalul lunii este tot mai des întâlnit într-o perioadă în care costurile cu locuința, alimentele și serviciile cresc constant. Specialiștii spun însă că diferența dintre cei care reușesc să acumuleze economii și cei care nu pun nimic deoparte nu este dată întotdeauna de nivelul veniturilor, ci de câteva obiceiuri simple aplicate consecvent ani la rând.
De ce economisirea ajunge mereu pe ultimul loc
Adrian Asoltanie, expert financiar, atrage atenția că salariul contează, însă nu explică în totalitate capacitatea unei persoane de a economisi.
„Când vine vorba de cât de mult contează nivelul salariului în procesul de economisire este un factor important, desigur, pentru că ai cheltuieli ale vieții de care nu scapă absolut nimeni, cu locuința, cu mâncarea, cu sănătatea, cu transportul, cu datoriile, cu obligațiile pe care le avem cu toții”, explică specialistul.
Potrivit acestuia, una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea economisirii pentru finalul lunii, după ce toate celelalte cheltuieli au fost deja acoperite.
„Principalul element este lipsa obiceiului de a economisi, pentru că o greșeală pe care o fac foarte mulți oameni este că lasă economisirea pe ce rămâne la finalul lunii și de obicei nu prea rămâne nimic la finalul lunii, situație care se întâmplă și la cei cu venituri de 3.500 lei, dar se întâmplă și la cei cu venituri de 3.500 euro”, spune Asoltanie, conform Adevărul.
Regula care poate schimba viitorul financiar
Soluția recomandată de expert este aplicarea principiului „plătește-te pe tine primul”.
„Acest principiu se numește plătește-te pe tine primul, înainte să plătești banca, compania de gaze, de curent, de internet, de telefon, platformele sau aplicațiile pe care le folosești. Plătește-te pe tine primul”, afirmă specialistul.
În practică, acest lucru înseamnă ca imediat după încasarea salariului o sumă, chiar și modestă, să fie transferată către economii sau investiții. Astfel, Asoltanie recomandă inclusiv cumpărarea unei sume mici în valută în ziua salariului.
„O recomandare foarte simplă în zona de economisire este: în ziua de salariu, oprește-te la o casă de schimb valutar și cumpără 10 euro sau 20 euro sau 50 euro dacă veniturile sunt mici. Psihologic, românii umblă foarte greu la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls”, explică expertul.
Nu toată lumea pornește de la aceeași linie de start
Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, consideră că discuțiile despre disciplină financiară trebuie privite și prin prisma realităților economice.
„Cred că este important să începem această discuție cu o clarificare pe care o consider esențială și care lipsește frecvent din spațiul public: nu toți oamenii au, în mod real, aceeași capacitate de a economisi”, spune aceasta.
Specialista subliniază că există persoane care trăiesc de la un salariu la altul și care abia reușesc să acopere cheltuielile de bază.
„În aceste situații, a spune că nu economisesc pentru că nu au disciplină financiară pare profund nedrept”, explică psihoterapeuta.
Ce au în comun oamenii care reușesc să strângă bani
Atât experții financiari, cât și cei din domeniul psihologiei observă un element comun la persoanele care economisesc constant: acestea nu se bazează pe voință, ci pe sisteme automate.
„Diferența nu ține, în primul rând, de moralitate sau disciplină, ci de arhitectura deciziilor. Oamenii care reușesc să economisească constant nu se bazează pe motivație, ci pe sisteme”, afirmă Gabriela Răileanu.
Transferurile automate către un cont de economii, separarea banilor pe categorii și reducerea numărului de decizii zilnice legate de cheltuieli sunt printre cele mai eficiente metode.
„Automatizarea în economisire compensează lipsa de disciplină și duce la o acumulare consistentă pe termen lung”, completează Adrian Asoltanie.
„Țânțarii financiari” care consumă mii de lei pe an
O altă lecție importantă este controlul cheltuielilor mici, dar repetate. Adrian Asoltanie le numește sugestiv „țânțari financiari”.
„Asemeni țânțarilor, tind să te stoarcă, să-ți consume o parte foarte consistentă din resursele financiare”, spune acesta.
Exemplul oferit este simplu: un pachet de țigări de aproximativ 30 de lei pe zi poate însemna peste 10.000 de lei cheltuiți într-un singur an, bani care ar putea fi direcționați către economii sau investiții. Totuși, Gabriela Răileanu atrage atenția că nu orice cheltuială mică este neapărat o problemă.
„O cheltuială mică zilnică nu este, în sine, o problemă de disciplină. De multe ori, ea are o funcție psihologică: reducerea stresului, reglarea emoțională, oferirea unui mic sentiment de control într-o zi dificilă”, explică aceasta.
Obiceiul care poate aduce mii de euro în plus la pensie
Ambii specialiști ajung la aceeași concluzie: economisirea automată, făcută imediat după încasarea veniturilor, este unul dintre cele mai eficiente obiceiuri financiare pe termen lung.
„Un singur obicei cu impact real pe termen lung ar fi economisirea automată, la începutul lunii, înainte de orice alte cheltuieli, chiar și în sume mici”, spune Gabriela Răileanu.
La rândul său, Adrian Asoltanie consideră că investițiile regulate pot avea efecte spectaculoase în timp.
„Dacă ar fi măcar un singur obicei pe care să-l dezvoltăm pe parcursul vieții pentru un viitor financiar mai stabil și mai prosper, acesta de a investi în ziua de salariu este de departe cel mai eficient.”
Pe termen lung, diferența dintre cei care economisesc și cei care nu o fac nu este dată de decizii spectaculoase, ci de gesturi mici, repetate lună de lună. Iar aceste obiceiuri pot însemna, la momentul pensionării, mii sau chiar zeci de mii de euro în plus și mult mai multă siguranță financiară.