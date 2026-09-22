O singură comandă din Windows 11 poate găsi giga întregi de fișiere pe care Storage Sense nu îi curăță

Storage Sense nu curăță toate fișierele de pe PC

Una dintre limitele mai puțin evidente ale Storage Sense ține chiar de modul în care este configurat să funcționeze. Dacă setările nu sunt modificate după instalarea Windows 11, funcția poate fi programată să ruleze doar atunci când spațiul disponibil pe disc devine redus.

Pentru un PC cu un SSD de capacitate mare, acest lucru poate însemna că Storage Sense nu intervine foarte des. Chiar dacă sistemul acumulează treptat fișiere care pot fi șterse, funcția poate aștepta până când Windows consideră că spațiul liber a ajuns la un nivel problematic.

Setările pot fi modificate din Setări > Sistem > Stocare > Storage Sense, unde sunt disponibile opțiuni pentru rularea funcției zilnic, săptămânal sau lunar. Tot de acolo poate fi stabilită frecvența cu care sunt eliminate fișierele din Coșul de reciclare și dacă Windows trebuie să șteargă fișiere din Downloads care nu au mai fost accesate de 14, 30 sau 60 de zile.

Există și setări dedicate OneDrive. Fișierele care nu au fost deschise pentru o anumită perioadă pot fi transformate în variante disponibile doar online, eliberând astfel spațiul ocupat local.

Aceste funcții sunt utile pentru întreținerea de bază a discului, însă Storage Sense nu are rolul de a curăța întregul sistem de operare. Windows păstrează o serie de componente și versiuni mai vechi ale fișierelor de sistem într-o zonă pe care această funcție nu o gestionează.

DISM poate arăta cât spațiu este ascuns în componentele Windows

Pentru o verificare mai amănunțită, Windows 11 include instrumentul DISM, care poate analiza magazinul de componente al sistemului, inclusiv folderul WinSxS.

Comanda care poate fi folosită pentru această verificare este: Dism /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore