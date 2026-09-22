O singură comandă din Windows 11 poate găsi giga întregi de fișiere pe care Storage Sense nu îi curăță
Windows 11 are propriul sistem de curățare automată a spațiului de stocare, însă Storage Sense nu se ocupă de toate fișierele care se adună în timp pe SSD. Funcția poate elimina date temporare, conținut din Coșul de reciclare, anumite fișiere din Downloads și copii locale ale fișierelor OneDrive, dar are limite atunci când vine vorba despre componentele sistemului de operare.
Într-un test realizat pe un PC cu Windows 11, Storage Sense a eliberat aproximativ 1,67 GB într-o singură dimineață și ajunsese la un total de 10,2 GB în ultima lună. Totul se întâmpla folosind setările implicite ale sistemului de operare. O verificare suplimentară cu o comandă DISM a arătat însă că în Windows exista o cantitate importantă de date pe care Storage Sense nu o putea atinge, scrie XDA Developers.
Storage Sense nu curăță toate fișierele de pe PC
Una dintre limitele mai puțin evidente ale Storage Sense ține chiar de modul în care este configurat să funcționeze. Dacă setările nu sunt modificate după instalarea Windows 11, funcția poate fi programată să ruleze doar atunci când spațiul disponibil pe disc devine redus.
Pentru un PC cu un SSD de capacitate mare, acest lucru poate însemna că Storage Sense nu intervine foarte des. Chiar dacă sistemul acumulează treptat fișiere care pot fi șterse, funcția poate aștepta până când Windows consideră că spațiul liber a ajuns la un nivel problematic.
Setările pot fi modificate din Setări > Sistem > Stocare > Storage Sense, unde sunt disponibile opțiuni pentru rularea funcției zilnic, săptămânal sau lunar. Tot de acolo poate fi stabilită frecvența cu care sunt eliminate fișierele din Coșul de reciclare și dacă Windows trebuie să șteargă fișiere din Downloads care nu au mai fost accesate de 14, 30 sau 60 de zile.
Există și setări dedicate OneDrive. Fișierele care nu au fost deschise pentru o anumită perioadă pot fi transformate în variante disponibile doar online, eliberând astfel spațiul ocupat local.
Aceste funcții sunt utile pentru întreținerea de bază a discului, însă Storage Sense nu are rolul de a curăța întregul sistem de operare. Windows păstrează o serie de componente și versiuni mai vechi ale fișierelor de sistem într-o zonă pe care această funcție nu o gestionează.
DISM poate arăta cât spațiu este ascuns în componentele Windows
Pentru o verificare mai amănunțită, Windows 11 include instrumentul DISM, care poate analiza magazinul de componente al sistemului, inclusiv folderul WinSxS.
Comanda care poate fi folosită pentru această verificare este: Dism /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
Aceasta este o comandă de analiză și nu începe automat ștergerea fișierelor. Rezultatul oferă informații despre dimensiunea magazinului de componente și despre datele care ar putea fi eliminate printr-o operațiune de curățare dedicată.
În testul menționat, magazinul de componente avea o dimensiune reală de 20,14 GB, dintre care 11,84 GB erau reprezentați de copii de rezervă și caracteristici dezactivate. Folderul WinSxS afișa în File Explorer o dimensiune de 21,70 GB, însă cifra nu trebuie interpretată ca spațiu ocupat exclusiv de fișiere inutile.
Motivul este sistemul de hard link-uri folosit de WinSxS. Unele fișiere afișate în acest folder sunt utilizate și de alte componente ale Windows, iar File Explorer le poate contabiliza din nou atunci când calculează dimensiunea folderului.
Raportul DISM oferă, prin urmare, o imagine mai relevantă. Din cei 20,14 GB raportați în test, aproximativ 8,27 GB erau partajați cu instalarea Windows aflată în funcțiune și nu puteau fi recuperați. Aproximativ 11,84 GB reprezentau însă date care nu erau partajate și asupra cărora Storage Sense nu avea acces.
WinSxS nu trebuie curățat manual prin ștergerea fișierelor din folder. Acolo sunt păstrate componente necesare pentru funcționarea și întreținerea Windows, inclusiv versiuni mai vechi ale unor fișiere de sistem care pot avea un rol în anumite situații, cum ar fi revenirea după o actualizare.
Pentru cei care vor să verifice de ce SSD-ul se umple mai repede decât era de așteptat, comanda DISM este un punct de pornire sigur, deoarece doar analizează situația. Ulterior, curățarea componentelor Windows trebuie făcută folosind instrumentele dedicate ale sistemului, nu prin ștergerea manuală a conținutului WinSxS.
Storage Sense rămâne util pentru fișierele temporare și alte categorii de date pe care Windows le poate elimina automat, dar nu trebuie privit ca un instrument care curăță tot ce se acumulează pe un PC cu Windows 11. O verificare periodică a componentelor sistemului poate scoate la iveală spațiu care nu apare în statisticile obișnuite ale funcției de stocare.