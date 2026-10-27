O platformă de reduceri pentru studenți intră în România. Ce oferte sunt disponibile
Studenții din România pot accesa reduceri la produse, servicii și abonamente digitale printr-o platformă care a ajuns recent pe piața locală. Ofertele includ branduri din domenii precum modă, tehnologie, telecomunicații și transport, iar accesul este condiționat de confirmarea statutului de student.
Platforma Uniperks a fost lansată în România la jumătatea lunii septembrie 2026 și a strâns peste 40.000 de studenți verificați în prima lună, potrivit companiei. La lansare, site-ul includea peste 30 de beneficii de la mai mult de 25 de branduri internaționale și regionale. Compania estimează că reducerile disponibile le-ar putea permite studenților să economisească până la 2.400 de lei pe an.
Ce reduceri pot găsi studenții pe platformă
Ofertele disponibile pe uniperks.ro acoperă mai multe categorii, de la haine și produse de îngrijire până la electronice, servicii bancare, abonamente digitale și călătorii. Printre brandurile menționate de companie se numără Google, H&M, Zalando, Revolut, Adidas, Spotify, Huawei, Philips, Douglas, Orange și Bolt.
Accesul la beneficii este gratuit, dar necesită verificarea statutului de student. Confirmarea se poate face inclusiv prin sistemele universităților, astfel încât reducerile să fie rezervate persoanelor care studiază în mod real. Codurile pot fi utilizate atât în magazinele online, cât și în cele fizice, în funcție de oferta fiecărui partener.
Aplicația trimite notificări despre oferte noi în funcție de interesele utilizatorilor. Potrivit Uniperks, în primele săptămâni de la lansarea din România, studenții au manifestat cel mai mare interes pentru abonamentele digitale și reducerile la produse vestimentare.
Compania afirmă că economiile pot ajunge la 2.400 de lei într-un an, însă suma depinde de ofertele folosite și de cumpărăturile efectuate. Valoarea reprezintă o estimare comunicată de platformă, nu o economie garantată pentru fiecare student.
Ce branduri participă și cum funcționează colaborările
La lansarea din România, platforma a inclus peste 25 de branduri globale și regionale. Mai mult de 20 dintre partenerii locali colaborează cu Uniperks și în Polonia, unde compania are o prezență mai veche. Printre aceștia se numără Google, H&M, Revolut, Zalando, Orange, Adidas, Huawei, Philips și Douglas.
Oferta cuprinde și companii precum CCC, House, Eveline Cosmetics, Sportano și epantofi.ro, alături de Xiaomi, YOXO și SFD, prin brandul ALLNUTRITION. Lista se poate extinde pe măsură ce platforma atrage noi parteneri.
Modelul se bazează pe oferte destinate exclusiv studenților verificați. Companiile participante pot urmări performanța campaniilor și pot dezvolta produse sau servicii dedicate acestui public. În Polonia, Uniperks menționează printre exemplele rezultate din astfel de colaborări un card sportiv digital realizat împreună cu Medicover Sport și un abonament Google Gemini pentru studenți.
Pentru branduri, platforma oferă o modalitate de a distribui reduceri unui segment de public definit prin statutul academic. Pentru studenți, avantajul depinde de relevanța ofertelor și de condițiile fiecărui partener.
De ce a ales compania piața din România
România este prima piață în care Uniperks se extinde în afara Poloniei. Potrivit companiei, țara are aproximativ 580.000 de studenți, iar concentrarea unei părți importante a acestora în centre universitare precum București și Cluj-Napoca poate facilita dezvoltarea comunității. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca are aproape 47.000 de studenți, conform datelor prezentate în comunicatul de lansare.
În Polonia, platforma are peste 535.000 de studenți și colaborează cu mai mult de 170 de branduri. Compania își propune să ajungă la cel puțin 100.000 de studenți implicați în România până la finalul anului universitar 2026-2027. Pentru 2027, planul anunțat include și intrarea pe o altă piață din Europa Centrală și de Est.
Uniperks a fost fondată în 2023 de antreprenorii polonezi Andrzej Gryko, Konrad Celer și Karol Kocur, iar platforma a fost lansată oficial în ianuarie 2025. În prima jumătate a anului 2026, compania a atras 4,2 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ un milion de euro, pentru dezvoltare, de la fonduri de investiții, investitori individuali și un program al Agenției Poloneze pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
Echipa din România este condusă de Theodor Oanță, în rolul de Country Manager, alături de Ana Pogonariu, Growth Marketing Manager, și Daniel-Ionuț Burlan, Partnership Manager. În perioada următoare, compania intenționează să adauge oferte din domenii precum alimentația, sănătatea, fitnessul și călătoriile, precum și noi parteneri locali.