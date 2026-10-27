O platformă de reduceri pentru studenți intră în România. Ce oferte sunt disponibile

Ce reduceri pot găsi studenții pe platformă

Ofertele disponibile pe uniperks.ro acoperă mai multe categorii, de la haine și produse de îngrijire până la electronice, servicii bancare, abonamente digitale și călătorii. Printre brandurile menționate de companie se numără Google, H&M, Zalando, Revolut, Adidas, Spotify, Huawei, Philips, Douglas, Orange și Bolt.

Accesul la beneficii este gratuit, dar necesită verificarea statutului de student. Confirmarea se poate face inclusiv prin sistemele universităților, astfel încât reducerile să fie rezervate persoanelor care studiază în mod real. Codurile pot fi utilizate atât în magazinele online, cât și în cele fizice, în funcție de oferta fiecărui partener.

Aplicația trimite notificări despre oferte noi în funcție de interesele utilizatorilor. Potrivit Uniperks, în primele săptămâni de la lansarea din România, studenții au manifestat cel mai mare interes pentru abonamentele digitale și reducerile la produse vestimentare.

Compania afirmă că economiile pot ajunge la 2.400 de lei într-un an, însă suma depinde de ofertele folosite și de cumpărăturile efectuate. Valoarea reprezintă o estimare comunicată de platformă, nu o economie garantată pentru fiecare student.

Ce branduri participă și cum funcționează colaborările

La lansarea din România, platforma a inclus peste 25 de branduri globale și regionale. Mai mult de 20 dintre partenerii locali colaborează cu Uniperks și în Polonia, unde compania are o prezență mai veche. Printre aceștia se numără Google, H&M, Revolut, Zalando, Orange, Adidas, Huawei, Philips și Douglas.

Oferta cuprinde și companii precum CCC, House, Eveline Cosmetics, Sportano și epantofi.ro, alături de Xiaomi, YOXO și SFD, prin brandul ALLNUTRITION. Lista se poate extinde pe măsură ce platforma atrage noi parteneri.

Modelul se bazează pe oferte destinate exclusiv studenților verificați. Companiile participante pot urmări performanța campaniilor și pot dezvolta produse sau servicii dedicate acestui public. În Polonia, Uniperks menționează printre exemplele rezultate din astfel de colaborări un card sportiv digital realizat împreună cu Medicover Sport și un abonament Google Gemini pentru studenți.