Cea mai căutată facultate din România în 2026. La această specializare se bat 10 candidați pe un loc

Specializările unde concurența este cea mai mare

Printre noile programe disponibile în acest an se numără Managementul stilului de viață sănătos, Drept european și Schimbări climatice, introduse pentru a răspunde noilor cerințe din societate și pentru a atrage mai mulți tineri către studiile universitare.

La Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, interesul candidaților rămâne ridicat, iar instituția vine și în acest an cu programe noi de studiu.

În același timp, facultățile de Psihologie, Drept și Matematică continuă să fie printre cele mai căutate de viitorii studenți.

Cea mai mare concurență este însă așteptată la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, la specializarea Calculatoare, unde aproximativ zece candidați concurează pentru un singur loc. Tot mai mulți absolvenți aleg și programele de Robotică, un domeniu aflat în plină dezvoltare.

Taxele cresc la mai multe universități

Admiterea din această toamnă vine și cu majorări ale costurilor pentru studenți. În multe universități cresc atât taxele de înscriere, cât și cele de școlarizare.

La Facultatea de Drept, taxa anuală de școlarizare ajunge la aproximativ 8.000 de lei. În cazul facultăților de Medicină, aceasta poate urca până la 19.000 de lei pe an.

La Universitatea din București, unele programe au o taxă de 5.500 de lei în primul an, urmând ca, din anul al doilea, studenții să achite aproximativ 8.000 de lei anual.