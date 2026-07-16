Cea mai căutată facultate din România în 2026. La această specializare se bat 10 candidați pe un loc
Universitățile din România intră în sesiunea de admitere din 2026 cu o ofertă actualizată de programe de studiu. Tot mai multe instituții de învățământ superior introduc specializări adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii, în timp ce programele cu interes scăzut sunt eliminate sau reorganizate.
Pe lângă noile domenii de licență și master, unele facultăți continuă să atragă un număr impresionant de candidați. Interesul este ridicat atât pentru specializările clasice, cât și pentru cele din domeniile tehnologiei și sănătății.
Specializările unde concurența este cea mai mare
Printre noile programe disponibile în acest an se numără Managementul stilului de viață sănătos, Drept european și Schimbări climatice, introduse pentru a răspunde noilor cerințe din societate și pentru a atrage mai mulți tineri către studiile universitare.
La Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, interesul candidaților rămâne ridicat, iar instituția vine și în acest an cu programe noi de studiu.
În același timp, facultățile de Psihologie, Drept și Matematică continuă să fie printre cele mai căutate de viitorii studenți.
Cea mai mare concurență este însă așteptată la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, la specializarea Calculatoare, unde aproximativ zece candidați concurează pentru un singur loc. Tot mai mulți absolvenți aleg și programele de Robotică, un domeniu aflat în plină dezvoltare.
Taxele cresc la mai multe universități
Admiterea din această toamnă vine și cu majorări ale costurilor pentru studenți. În multe universități cresc atât taxele de înscriere, cât și cele de școlarizare.
La Facultatea de Drept, taxa anuală de școlarizare ajunge la aproximativ 8.000 de lei. În cazul facultăților de Medicină, aceasta poate urca până la 19.000 de lei pe an.
La Universitatea din București, unele programe au o taxă de 5.500 de lei în primul an, urmând ca, din anul al doilea, studenții să achite aproximativ 8.000 de lei anual.
Noile programe de studiu, alături de domeniile IT, psihologie și drept, continuă să atragă cei mai mulți candidați, iar concurența rămâne ridicată la specializările considerate cele mai căutate de pe piața muncii.
Cum își aleg absolvenții facultatea în 2026
Reprezentanții universităților spun că alegerea unei facultăți nu mai este făcută doar în funcție de tradiție, ci și de șansele reale de angajare după absolvire. Tot mai mulți absolvenți de liceu se orientează către domenii precum tehnologia, inteligența artificială, securitatea cibernetică, psihologia sau dreptul, considerate printre cele mai căutate pe piața muncii.
În același timp, instituțiile de învățământ încearcă să își adapteze oferta educațională prin introducerea unor programe interdisciplinare și prin colaborări cu angajatori, astfel încât studenții să dobândească experiență practică încă din timpul facultății.