O criptomonedă s-a prăbușit după o descoperire făcută de AI. Vulnerabilitatea era ascunsă de peste patru ani

Inteligența artificială a găsit într-o zi o problemă ascunsă ani la rând

Vulnerabilitatea a fost identificată de specialistul în securitate cibernetică Taylor Hornby, colaborator al proiectului Zcash. Potrivit informațiilor oferite de dezvoltatori, eroarea exista de mai mulți ani și avea potențialul de a permite generarea frauduloasă a unui număr nelimitat de monede digitale.

Un asemenea scenariu ar fi avut consecințe grave pentru ecosistemul Zcash. Apariția unor unități suplimentare create artificial ar fi afectat raritatea activului și ar fi subminat încrederea utilizatorilor în mecanismele care stau la baza rețelei.

Descoperirea a fost realizată la scurt timp după apariția unei noi versiuni a modelului de inteligență artificială Claude, dezvoltat de compania Anthropic. Cazul este considerat de mulți experți un exemplu clar al modului în care AI-ul poate accelera auditarea codului și identificarea unor probleme care, în trecut, necesitau luni întregi de analiză manuală.

Impactul asupra pieței nu a întârziat să apară. După publicarea informațiilor, investitorii au început să își reevalueze expunerea pe Zcash, iar valoarea criptomonedei a înregistrat o scădere abruptă. Printre cei care și-au exprimat public îngrijorarea s-au numărat și investitori cunoscuți din industria activelor digitale, care au decis să renunțe la deținerile lor.

Specialiștii avertizează că AI-ul poate deveni atât un aliat, cât și o amenințare

Reprezentanții proiectului Zcash susțin că situația ar fi putut fi mult mai gravă dacă vulnerabilitatea ar fi fost descoperită prima dată de persoane rău intenționate. În acest caz, problema a fost raportată responsabil, oferind dezvoltatorilor timpul necesar pentru a implementa soluțiile de remediere.

Totuși, experții avertizează că această situație marchează începutul unei noi etape în securitatea cibernetică. Instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt capabile să analizeze volume uriașe de cod într-un timp foarte scurt și să identifice erori care până acum treceau neobservate.

Aceeași tehnologie poate fi însă folosită și de atacatori. Pe măsură ce modelele AI devin mai performante, există temeri că acestea vor permite identificarea și exploatarea vulnerabilităților înainte ca dezvoltatorii să aibă șansa să le descopere și să le corecteze.